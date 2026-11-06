Quem disse que arroz precisa ser sempre igual? Veja receitas para inovar no almoço

O arroz é um dos ingredientes mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Versátil e fácil de combinar, ele pode ir muito além da versão tradicional. Com diferentes temperos, legumes, queijos e outros alimentos, é possível explorar diferentes sabores e texturas, resultando em pratos completos e variados. Além disso, algumas receitas permitem aproveitar o arroz já cozido, facilitando a rotina na cozinha e evitando desperdícios.
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Abaixo, confira 5 opções de receitas com arroz para inovar no almoço!
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1. Arroz primavera com frango
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 300 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes pequenos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de ervilha-torta cortada em pedaços
- 2 ovos batidos
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 3 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de lemon pepper
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o frango com 1 dente de alho, lemon pepper, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça metade do azeite em fogo médio e doure os cubos de frango até ficarem cozidos por dentro. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente os ovos batidos e mexa até ficarem cozidos. Retire e reserve.
Acrescente o restante do azeite à frigideira e refogue a cebola e o alho. Junte a cenoura, o brócolis e a ervilha-torta e refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Adicione o pimentão e misture. Acrescente o arroz cozido, o frango e os ovos reservados. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes e aqueça por alguns minutos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
2. Arroz cremoso com alho-poró e parmesão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 1 alho-poró cortado em rodelas finas
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 200 ml de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o alho-poró e refogue até murchar. Adicione o arroz cozido e misture delicadamente. Em seguida, coloque o creme de leite e o leite, mexendo até incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter uma consistência cremosa. Acrescente o queijo parmesão e misture até derreter. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
3. Arroz de forno recheado com presunto e queijo
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 200 g de presunto fatiado
- 250 g de muçarela fatiada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate, o milho-verde e a ervilha e misture. Adicione o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo e misture o requeijão até obter um molho cremoso.
Em um refratário, espalhe uma camada de arroz cozido. Cubra com parte do molho, distribua uma camada de presunto e outra de muçarela. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com a muçarela e o queijo parmesão ralado. Polvilhe orégano e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.
4. Arroz oriental com cogumelo e castanha-de-caju
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 150 g de cogumelo shiitake fatiado
- 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem levemente dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e começar a dourar. Adicione a cenoura e o pimentão e refogue por alguns minutos. Junte a ervilha e o milho-verde e misture.
Acrescente o arroz cozido e o molho de soja, mexendo delicadamente para incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais alguns minutos, até aquecer bem. Desligue o fogo, adicione a castanha-de-caju e a cebolinha e misture. Sirva em seguida.
5. Risoto de abóbora com queijo
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo
- 400 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos pequenos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 l de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo baixo e mantenha-o aquecido durante o preparo. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-cabotiá e refogue por alguns minutos. Junte o arroz arbóreo e misture para envolver os grãos nos temperos. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar.
Em seguida, acrescente o caldo de legumes quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo constantemente. À medida que o líquido for absorvido, coloque mais caldo e continue o processo até o arroz ficar macio, mas ainda firme, e a abóbora-cabotiá se desmanchar parcialmente, deixando o preparo cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e misture até incorporar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.