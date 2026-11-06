Vai colocar piso de madeira? Veja o que considerar antes da instalação

O piso de madeira tem o poder de transformar a atmosfera de uma casa, acrescentando charme, aconchego e personalidade aos ambientes. Mas, por trás da aparência elegante, a escolha desse revestimento envolve decisões que vão muito além da estética.

Tipo de madeira, resistência à umidade, cuidados de conservação e características do espaço estão entre os pontos que merecem atenção antes da instalação. Conhecer essas particularidades é fundamental para evitar problemas futuros e fazer uma escolha adequada à necessidade da casa.

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Por isso, Rafaella Marques, arquiteta da Madel Madeiras, rede de lojas especializada no comércio de pisos, portas e revestimentos de madeira, destaca cinco pontos importantes para considerar antes de investir no material. Confira!

1. Entenda as diferenças entre os tipos de piso

Antes de escolher o acabamento, é importante conhecer as características de cada produto. Pisos de madeira natural, engenheirados e laminados apresentam diferenças de composição, aparência, instalação e possibilidades de manutenção. A decisão deve considerar o resultado estético desejado, o orçamento disponível e as condições de uso do espaço.

“Mais do que escolher pela aparência, é importante entender como cada tipo de piso funciona e quais são suas características. Isso ajuda a encontrar uma opção que esteja alinhada tanto ao projeto quanto à rotina dos moradores”, explica Rafaella Marques.

2. Considere o ambiente onde o piso será instalado

A escolha do piso deve considerar as condições de cada cômodo, incluindo a circulação de pessoas, a exposição à umidade e a incidência de luz solar. Em áreas com maior contato com água, por exemplo, é fundamental verificar as recomendações do fabricante e a adequação do produto ao local. Segundo a arquiteta, observar essas particularidades desde o início contribui para uma escolha mais segura e para a conservação do revestimento ao longo do tempo.

Irregularidades, umidade excessiva ou falhas na preparação podem comprometer o resultado da instalação do piso de madeira (Imagem: tab62 | Shutterstock)

3. Prepare o contrapiso antes da instalação

A qualidade da instalação começa antes mesmo da colocação das peças. A superfície precisa estar nivelada, limpa, seca e adequada ao sistema escolhido. Irregularidades, umidade excessiva ou falhas na preparação podem comprometer o resultado e favorecer problemas como desníveis, movimentação das peças e danos ao acabamento. “Cada sistema de instalação tem suas exigências. Por isso, é essencial avaliar as condições do contrapiso e seguir as orientações técnicas do produto antes de iniciar o serviço”, recomenda a especialista.

4. Saiba quais cuidados de manutenção serão necessários

Segundo a arquiteta, conhecer as necessidades de manutenção antes da compra permite alinhar a escolha do revestimento à rotina da casa, reduzindo o risco de desgaste precoce. “A durabilidade do piso também depende dos cuidados adotados no dia a dia. A limpeza deve seguir as instruções específicas do fabricante, evitando o uso de produtos abrasivos ou o excesso de água quando não forem indicados. O uso de feltros nos pés dos móveis e a remoção rápida de líquidos derramados também podem ajudar a preservar a superfície”, destaca a profissional.

5. Pense no piso como parte do projeto de interiores

A tonalidade, a textura e o sentido de instalação das peças influenciam a percepção visual dos ambientes. Tons claros podem contribuir para uma atmosfera mais leve, enquanto tonalidades escuras tendem a criar uma sensação de maior profundidade e sofisticação. A escolha também deve dialogar com os móveis, as portas, a iluminação e os demais revestimentos.

“É importante pensar no piso como parte do conjunto. A madeira tem presença no ambiente e pode ajudar a criar continuidade visual entre os espaços, desde que a tonalidade e o acabamento estejam em harmonia com o restante do projeto”, finaliza Rafaella Marques.

Por Thayse Schettino