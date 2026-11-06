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Vai colocar piso de madeira? Veja o que considerar antes da instalação

Escolha do material, manutenção e características de cada ambiente estão entre os fatores que devem ser avaliados

Conhecer as características do piso de madeira antes de escolhê-lo é fundamental para evitar problemas futuros (Imagem: onzon | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Conhecer as características do piso de madeira antes de escolhê-lo é fundamental para evitar problemas futuros (Imagem: onzon | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O piso de madeira tem o poder de transformar a atmosfera de uma casa, acrescentando charme, aconchego e personalidade aos ambientes. Mas, por trás da aparência elegante, a escolha desse revestimento envolve decisões que vão muito além da estética.

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Tipo de madeira, resistência à umidade, cuidados de conservação e características do espaço estão entre os pontos que merecem atenção antes da instalação. Conhecer essas particularidades é fundamental para evitar problemas futuros e fazer uma escolha adequada à necessidade da casa.

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Por isso, Rafaella Marques, arquiteta da Madel Madeiras, rede de lojas especializada no comércio de pisos, portas e revestimentos de madeira, destaca cinco pontos importantes para considerar antes de investir no material. Confira!

1. Entenda as diferenças entre os tipos de piso

Antes de escolher o acabamento, é importante conhecer as características de cada produto. Pisos de madeira natural, engenheirados e laminados apresentam diferenças de composição, aparência, instalação e possibilidades de manutenção. A decisão deve considerar o resultado estético desejado, o orçamento disponível e as condições de uso do espaço.

“Mais do que escolher pela aparência, é importante entender como cada tipo de piso funciona e quais são suas características. Isso ajuda a encontrar uma opção que esteja alinhada tanto ao projeto quanto à rotina dos moradores”, explica Rafaella Marques.

2. Considere o ambiente onde o piso será instalado

A escolha do piso deve considerar as condições de cada cômodo, incluindo a circulação de pessoas, a exposição à umidade e a incidência de luz solar. Em áreas com maior contato com água, por exemplo, é fundamental verificar as recomendações do fabricante e a adequação do produto ao local. Segundo a arquiteta, observar essas particularidades desde o início contribui para uma escolha mais segura e para a conservação do revestimento ao longo do tempo.

Um deck de madeira ao ar livre em processo de reforma, com tábuas novas sendo instaladas ao lado de uma casa com paredes cinzas e janelas grandes
Irregularidades, umidade excessiva ou falhas na preparação podem comprometer o resultado da instalação do piso de madeira (Imagem: tab62 | Shutterstock)

3. Prepare o contrapiso antes da instalação

A qualidade da instalação começa antes mesmo da colocação das peças. A superfície precisa estar nivelada, limpa, seca e adequada ao sistema escolhido. Irregularidades, umidade excessiva ou falhas na preparação podem comprometer o resultado e favorecer problemas como desníveis, movimentação das peças e danos ao acabamento. “Cada sistema de instalação tem suas exigências. Por isso, é essencial avaliar as condições do contrapiso e seguir as orientações técnicas do produto antes de iniciar o serviço”, recomenda a especialista.

4. Saiba quais cuidados de manutenção serão necessários

Segundo a arquiteta, conhecer as necessidades de manutenção antes da compra permite alinhar a escolha do revestimento à rotina da casa, reduzindo o risco de desgaste precoce. “A durabilidade do piso também depende dos cuidados adotados no dia a dia. A limpeza deve seguir as instruções específicas do fabricante, evitando o uso de produtos abrasivos ou o excesso de água quando não forem indicados. O uso de feltros nos pés dos móveis e a remoção rápida de líquidos derramados também podem ajudar a preservar a superfície”, destaca a profissional.

5. Pense no piso como parte do projeto de interiores

A tonalidade, a textura e o sentido de instalação das peças influenciam a percepção visual dos ambientes. Tons claros podem contribuir para uma atmosfera mais leve, enquanto tonalidades escuras tendem a criar uma sensação de maior profundidade e sofisticação. A escolha também deve dialogar com os móveis, as portas, a iluminação e os demais revestimentos.

“É importante pensar no piso como parte do conjunto. A madeira tem presença no ambiente e pode ajudar a criar continuidade visual entre os espaços, desde que a tonalidade e o acabamento estejam em harmonia com o restante do projeto”, finaliza Rafaella Marques.

Por Thayse Schettino

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    Por Redação EdiCase
    postado em 06/11/2026 14:08
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