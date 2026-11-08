Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

Segundo o tarot, a semana será marcada por entusiasmo, novos começos e oportunidades de crescimento. Enquanto alguns signos poderão tirar projetos do papel, conquistar reconhecimento profissional e alcançar resultados positivos na vida financeira, outros terão momentos de harmonia familiar, reencontros e fortalecimento dos relacionamentos.
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Além disso, o período favorecerá o aprendizado, as decisões conscientes, a superação de desafios e as transformações necessárias para encerrar ciclos e abrir espaço para novas experiências. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!
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Áries Ás de Paus
Será uma semana de entusiasmo, coragem e novos começos. A carta Ás de Paus anuncia oportunidades para colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação. Aproveite essa energia de renovação.
Touro 9 de Ouros
A independência, a prosperidade e a satisfação pessoal estarão em destaque nesta semana. A carta 9 de Ouros indica que seus esforços poderão trazer resultados positivos, especialmente na vida financeira. Por isso, valorize suas conquistas e aproveite os frutos do seu trabalho.
Gêmeos Pajem de Espadas
Novas ideias, descobertas e aprendizados movimentarão sua semana. A carta Pajem de Espadas favorece os estudos, a comunicação e a busca por conhecimento. Por isso, esteja atento(a) às informações e oportunidades que surgirem.
Câncer 10 de Copas
A harmonia, a felicidade e a união familiar marcarão os próximos dias. Conforme a carta 10 de Copas, a semana favorecerá os relacionamentos afetivos, os encontros especiais e os momentos de alegria compartilhada com pessoas queridas.
Leão A Força
A coragem, o equilíbrio emocional e a autoconfiança serão seus maiores aliados nesta semana. A carta A Força indica capacidade para superar desafios com sabedoria e determinação. Por isso, confie na sua força interior.
Virgem 3 de Ouros
O trabalho em equipe e a dedicação serão recompensados. Segundo a carta 3 de Ouros, a semana favorecerá parcerias, projetos profissionais e o reconhecimento de suas habilidades. Por isso, compartilhe conhecimentos e aceite novas oportunidades.
Libra Rainha de Espadas
A clareza mental e o discernimento estarão fortalecidos. Segundo a carta Rainha de Espadas, a semana pedirá decisões conscientes e conversas sinceras. Dessa maneira, sua capacidade de analisar situações com objetividade ajudará a encontrar boas soluções.
Escorpião A Morte
Será uma semana de transformações profundas e renovação. A carta A Morte representa o encerramento de ciclos e a libertação de situações que já não fazem sentido. Assim, permita que o novo encontre espaço em sua vida ao longo da semana.
Sagitário O Louco
A liberdade, a aventura e novas experiências estarão em destaque. Segundo a carta O Louco, a semana convidará você a explorar possibilidades e sair da rotina. Assim, confie no seu entusiasmo, mas mantenha atenção às escolhas.
Capricórnio Rei de Ouros
A estabilidade, a segurança e o crescimento material marcarão este período. A carta Rei de Ouros favorece decisões financeiras, projetos profissionais e conquistas construídas com responsabilidade e perseverança.
Aquário 8 de Paus
Movimento, novidades e acontecimentos inesperados poderão acelerar seus planos. Conforme a carta 8 de Paus, a semana favorecerá viagens, comunicação e oportunidades que exigem respostas rápidas. Prepare-se para boas mudanças.
Peixes 6 de Copas
Afeto, boas lembranças e reencontros poderão trazer alegria ao seu coração. A carta 6 de Copas favorece a reconciliação, os vínculos familiares e o resgate de sonhos antigos. Por isso, nesta semana, permita-se viver momentos de ternura.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.