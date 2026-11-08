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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

As cartas revelam as tendências para as finanças, os relacionamentos e o trabalho nos próximos dias

A semana será de aprendizado e de resultados positivos para os nativos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana será de aprendizado e de resultados positivos para os nativos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo o tarot, a semana será marcada por entusiasmo, novos começos e oportunidades de crescimento. Enquanto alguns signos poderão tirar projetos do papel, conquistar reconhecimento profissional e alcançar resultados positivos na vida financeira, outros terão momentos de harmonia familiar, reencontros e fortalecimento dos relacionamentos.

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Além disso, o período favorecerá o aprendizado, as decisões conscientes, a superação de desafios e as transformações necessárias para encerrar ciclos e abrir espaço para novas experiências. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries Ás de Paus

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Áries, formado por dois traços curvos que se elevam para os lados e se encontram em uma haste vertical central, lembrando chifres de carneiro. O símbolo é branco e aparece centralizado em um círculo com degradê que mistura rosa e roxo na parte superior e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas, com tamanhos variados, estão distribuídas ao redor do desenho. O círculo aparece sobre um fundo liso lilás-claro.
O ariano poderá colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Será uma semana de entusiasmo, coragem e novos começos. A carta Ás de Paus anuncia oportunidades para colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação. Aproveite essa energia de renovação.

Touro 9 de Ouros

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Touro, representado por um círculo branco na parte inferior e dois traços curvos que se elevam nas laterais, formando um desenho semelhante à cabeça de um touro com chifres. O símbolo está centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão espalhadas ao redor do desenho. O fundo da imagem é lilás-claro e uniforme.
O taurino deverá valorizar suas conquistas e aproveitar os frutos do seu trabalho (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A independência, a prosperidade e a satisfação pessoal estarão em destaque nesta semana. A carta 9 de Ouros indica que seus esforços poderão trazer resultados positivos, especialmente na vida financeira. Por isso, valorize suas conquistas e aproveite os frutos do seu trabalho.

Gêmeos Pajem de Espadas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Gêmeos, composto por duas linhas verticais paralelas, unidas por dois traços curvos nas extremidades superior e inferior. O desenho branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na região superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas aparecem distribuídas pelo interior do círculo. O fundo é lilás-claro e liso.
O geminiano terá uma semana com descobertas e aprendizados (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Novas ideias, descobertas e aprendizados movimentarão sua semana. A carta Pajem de Espadas favorece os estudos, a comunicação e a busca por conhecimento. Por isso, esteja atento(a) às informações e oportunidades que surgirem.

Câncer 10 de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Câncer, formado por duas curvas arredondadas e opostas, cada uma com uma extremidade circular, criando um desenho semelhante a dois círculos interligados. O símbolo é branco e aparece no centro de um círculo com degradê em tons de rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão espalhadas ao redor do desenho. O fundo da imagem é lilás-claro e uniforme.
O canceriano viverá uma semana favorável para os relacionamentos afetivos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A harmonia, a felicidade e a união familiar marcarão os próximos dias. Conforme a carta 10 de Copas, a semana favorecerá os relacionamentos afetivos, os encontros especiais e os momentos de alegria compartilhada com pessoas queridas.

Leão A Força

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Leão, representado por uma forma branca arredondada na parte superior, que se prolonga em uma curva alongada e termina em uma pequena ponta voltada para a direita. À esquerda, há um círculo menor conectado ao desenho. O símbolo está centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro, decorado com pequenas estrelas brancas de quatro pontas. O fundo é lilás-claro.
O leonino deverá confiar na sua força interior para superar desafios (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A coragem, o equilíbrio emocional e a autoconfiança serão seus maiores aliados nesta semana. A carta A Força indica capacidade para superar desafios com sabedoria e determinação. Por isso, confie na sua força interior.

Virgem 3 de Ouros

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Virgem, formado por três hastes verticais alongadas, com pequenas curvas na parte superior e uma terminação arredondada que se dobra para dentro, formando uma pequena volta na lateral direita. O desenho branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na parte superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas decoram o interior do círculo. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O virginiano terá uma semana favorável para parcerias e projetos profissionais (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

O trabalho em equipe e a dedicação serão recompensados. Segundo a carta 3 de Ouros, a semana favorecerá parcerias, projetos profissionais e o reconhecimento de suas habilidades. Por isso, compartilhe conhecimentos e aceite novas oportunidades.

Libra Rainha de Espadas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Libra, representado por uma forma semicircular arredondada na parte superior, semelhante a um arco, apoiada sobre duas linhas horizontais paralelas. O desenho aparece em branco, centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão distribuídas ao redor do símbolo. O fundo da imagem é lilás-claro.
O libriano estará com a clareza mental e o discernimento favorecidos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A clareza mental e o discernimento estarão fortalecidos. Segundo a carta Rainha de Espadas, a semana pedirá decisões conscientes e conversas sinceras. Dessa maneira, sua capacidade de analisar situações com objetividade ajudará a encontrar boas soluções.

Escorpião A Morte

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Escorpião, formado por três hastes verticais, com pequenas curvas na parte superior e uma terminação que se prolonga para a direita, formando uma ponta semelhante a uma seta. O símbolo branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na região superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas aparecem espalhadas pelo círculo. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O escorpiano terá uma semana de transformações profundas e renovação (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Será uma semana de transformações profundas e renovação. A carta A Morte representa o encerramento de ciclos e a libertação de situações que já não fazem sentido. Assim, permita que o novo encontre espaço em sua vida ao longo da semana.

Sagitário O Louco

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Sagitário, representado por uma seta diagonal apontada para o canto superior direito, atravessada por um traço diagonal menor que forma um desenho semelhante a uma cruz. O símbolo é branco e aparece centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas decoram o interior do círculo. O fundo é lilás-claro.
O sagitariano poderá explorar possibilidades e sair da rotina (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A liberdade, a aventura e novas experiências estarão em destaque. Segundo a carta O Louco, a semana convidará você a explorar possibilidades e sair da rotina. Assim, confie no seu entusiasmo, mas mantenha atenção às escolhas.

Capricórnio Rei de Ouros

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Capricórnio, composto por um traço curvo na parte superior esquerda, que desce em uma linha alongada e se conecta a uma forma arredondada semelhante a um laço na região inferior direita. O desenho branco está centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro, acompanhado por pequenas estrelas brancas de quatro pontas distribuídas ao redor. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O capricorniano terá uma semana de estabilidade e segurança (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A estabilidade, a segurança e o crescimento material marcarão este período. A carta Rei de Ouros favorece decisões financeiras, projetos profissionais e conquistas construídas com responsabilidade e perseverança.

Aquário 8 de Paus

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Aquário, representado por duas linhas horizontais paralelas, cada uma formada por três pequenas curvas em zigue-zague. O símbolo branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na parte superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão espalhadas pelo círculo. O fundo da imagem é lilás-claro.
O aquariano terá uma semana movimentada e com acontecimentos inesperados, mas positivos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Movimento, novidades e acontecimentos inesperados poderão acelerar seus planos. Conforme a carta 8 de Paus, a semana favorecerá viagens, comunicação e oportunidades que exigem respostas rápidas. Prepare-se para boas mudanças.

Peixes 6 de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Peixes, formado por duas curvas opostas que se encontram em uma linha horizontal central, criando um desenho semelhante a dois arcos voltados um para o outro. O símbolo aparece em branco, centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão distribuídas ao redor do desenho. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O pisciano deverá se permitir viver momentos de ternura (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Afeto, boas lembranças e reencontros poderão trazer alegria ao seu coração. A carta 6 de Copas favorece a reconciliação, os vínculos familiares e o resgate de sonhos antigos. Por isso, nesta semana, permita-se viver momentos de ternura.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 08/11/2026 10:08
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