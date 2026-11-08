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Culinária

Croffle: aprenda a fazer em casa esse doce que combina croissant e waffle

Com massa folhada crocante por fora e macia por dentro, essa receita é uma alternativa para quem deseja experimentar novos sabores e texturas

Croffle (Imagem: ptera | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Croffle (Imagem: ptera | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Febre nas cafeterias e nas redes sociais, o croffle é a união perfeita entre dois clássicos: o croissant e o waffle. O resultado é um doce crocante e dourado por fora, macio e folhado por dentro, com aquelas marquinhas típicas. O melhor é que a receita é surpreendentemente simples e leva pouquíssimos ingredientes, ideal para o lanche da tarde ou para impressionar as visitas. Confira a receita a seguir!

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Croffle

Ingredientes

Massa

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  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 xícara de chá de leite morno
  • 200 g de manteiga gelada
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Finalização

  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento biológico. Acrescente o leite morno aos poucos e mexa até formar uma massa homogênea. Sove por alguns minutos, cubra e deixe descansar por cerca de 1 hora, até dobrar de volume.

Com um rolo, abra a massa em um retângulo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e distribua a manteiga gelada em fatias finas sobre dois terços da massa. Dobre em três, como uma carta, e abra novamente com o rolo. Repita essa dobra de 2 a 3 vezes, levando à geladeira por 20 minutos entre uma e outra, para formar as camadas folhadas.

Finalização

Corte a massa em triângulos e enrole cada um a partir da base mais larga em direção à ponta, formando um croissant, assim como no formato tradicional. Passe cada croissant no açúcar, cobrindo ambos os lados.

Preaqueça a máquina de waffle e unte levemente as placas com a manteiga. Coloque um croissant cru na máquina, feche e pressione bem, para que a massa ganhe o formato e as marcas características. Asse por cerca de 4 a 6 minutos, até o croffle ficar dourado, crocante e bem marcado. Retire com cuidado e repita o processo com o restante da massa. Sirva ainda morno.

Dica: sirva com morangos fatiados por cima. Mel, chantili, calda de chocolate ou açúcar de confeiteiro também combinam muito bem.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 08/11/2026 11:12
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