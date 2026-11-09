Dias de sorte em novembro: veja as datas mais favoráveis para cada signo

Com o fim de movimentos retrógrados importantes, o período convida a retomar conversas, rever escolhas e abrir espaço para novidades (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Novembro chega trazendo uma movimentação astrológica importante, especialmente para quem deseja encerrar pendências, iniciar novos projetos e aproveitar oportunidades que podem surgir de maneira inesperada.

Com o Sol transitando por Escorpião durante boa parte do mês e ingressando em Sagitário na reta final, o período convidará a equilibrar profundidade emocional, coragem e vontade de expandir os horizontes.

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Outro destaque é o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, que irão favorecer a retomada de conversas, decisões e situações que estavam passando por revisões. Além disso, a presença de Júpiter em Leão reforçará temas relacionados à criatividade, ao reconhecimento e à confiança pessoal.

Mas será que existem dias mais favoráveis para cada signo? Na astrologia, determinados movimentos planetários podem ser interpretados como momentos de maior abertura para oportunidades, encontros, decisões e conquistas.

Vale lembrar que a sorte não significa garantia de resultados positivos. As datas apresentadas são sugestões simbólicas baseadas nas tendências astrológicas gerais do mês, e seus efeitos podem variar conforme o mapa astral individual.

A seguir, confira os dias da sorte de cada signo em novembro de 2026 e descubra como aproveitar melhor essas oportunidades!

Áries dias da sorte: 16, 18 e 22 de novembro

O ariano encontrará oportunidades para investir em projetos, tomar iniciativas no amor e explorar novas experiências (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Haverá boas oportunidades, especialmente na segunda quinzena do mês, quando a movimentação de Marte e Júpiter em Leão estimulará a coragem, a criatividade e a vontade de conquistar novos espaços. O dia 16 poderá ser interessante para apresentar projetos, assumir uma iniciativa profissional ou investir em algo que desperte entusiasmo.

O dia 18 favorecerá atitudes mais ousadas no amor, desde que não sejam tomadas por impulso. No dia 22, a entrada do Sol em Sagitário ampliará as perspectivas e poderá incentivar viagens, estudos e contatos com pessoas que abrirão novos caminhos. Aproveite para sair da rotina e apostar em experiências diferentes.

Touro dias da sorte: 9, 13 e 25 de novembro

O taurino terá boas oportunidades para organizar as finanças, fortalecer relacionamentos e planejar o futuro (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novembro destacará as relações pessoais, os acordos e a necessidade de encontrar mais segurança nas próprias escolhas. Será possível aproveitar o dia 9 para organizar questões financeiras e colocar em prática uma ideia que está sendo amadurecida. O dia 13, com a retomada do movimento direto de Vênus, ganhará um significado especial para conversas afetivas, reconciliações e decisões sobre relacionamentos.

O dia 25 será interessante para rever investimentos, negociar condições e organizar planos de longo prazo. A sorte estará muito mais relacionada à capacidade de reconhecer boas oportunidades do que à pressa de conquistar resultados.

Gêmeos dias da sorte: 13, 24 e 26 de novembro

O geminiano poderá esclarecer assuntos pendentes, ampliar contatos e divulgar seu trabalho (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novembro trará respostas para assuntos que estavam confusos nas últimas semanas. O dia 13 merecerá destaque pela retomada do movimento direto de Mercúrio, planeta regente do signo, favorecendo a reorganização de conversas, documentos e negociações. O dia 24 poderá trazer oportunidades por meio de contatos profissionais, amizades ou convites inesperados.

No dia 26, a energia da Lua Cheia em Gêmeos, que acontece em 24 de novembro, tenderá a estimular reflexões e decisões importantes sobre a vida pessoal. Aproveite para divulgar seu trabalho, ampliar sua rede de contatos e dar atenção às ideias que merecem sair do papel.

Câncer dias da sorte: 11, 17 e 24 de novembro

O canceriano encontrará momentos favoráveis para fortalecer vínculos afetivos, cuidar dos projetos pessoais e renovar experiências (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novembro trará oportunidades interessantes, principalmente nas questões afetivas e criativas. O dia 11 favorecerá momentos de conexão emocional, encontros e iniciativas, gerando mais prazer à rotina. O dia 17 poderá ser utilizado para fortalecer relações familiares, organizar projetos pessoais ou retomar algo que foi deixado de lado.

No dia 24, a Lua Cheia em Gêmeos convidará à reflexão e ao encerramento de situações que não contribuem para o seu equilíbrio. A sorte poderá aparecer quando você respeitar seus limites e deixar espaço para experiências mais leves e verdadeiras.

Leão dias da sorte: 16, 19 e 22 de novembro

O leonino terá oportunidades para conquistar reconhecimento, assumir responsabilidades e investir na criatividade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá encontrar oportunidades expressivas durante novembro. A aproximação entre Marte e Júpiter em Leão estimulará a iniciativa, a autoconfiança e o desejo de reconhecimento. O dia 16 será especialmente interessante para colocar um projeto em evidência, apresentar propostas ou assumir uma posição de liderança.

No dia 19, será importante equilibrar entusiasmo e responsabilidade, evitando prometer mais do que conseguirá cumprir. O dia 22, com o ingresso do Sol em Sagitário, favorecerá o romance, a criatividade e as atividades que proporcionem alegria. Aproveite para mostrar seus talentos, mas lembre-se de que bons resultados também exigem planejamento.

Virgem dias da sorte: 13, 24 e 29 de novembro

O virginiano poderá resolver pendências, avançar na carreira e colocar novos hábitos em prática (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Em novembro, haverá oportunidades para reorganizar a vida e transformar ideias em atitudes práticas. O dia 13, com Mercúrio retomando o movimento direto, trará maior clareza para resolver pendências, retomar negociações e colocar a comunicação em ordem.

O dia 24, marcado pela Lua Cheia em Gêmeos, destacará questões profissionais e poderá representar um momento de reconhecimento ou de decisões sobre os próximos passos da carreira. No dia 29, com Marte em Virgem, a disposição para agir tenderá a ganhar força. Aproveite para iniciar hábitos, organizar projetos e investir em atividades que dependam de disciplina e dedicação.

Libra dias da sorte: 13, 18 e 27 de novembro

O libriano encontrará oportunidades para fortalecer parcerias e reorganizar as finanças (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Depois de um período de revisões afetivas e pessoais, você poderá encontrar em novembro oportunidades para recuperar a confiança e reorganizar suas prioridades. O dia 13 ganhará destaque com o fim da retrogradação de Vênus, planeta regente do seu signo, simbolizando um momento de maior clareza sobre relacionamentos, autoestima e escolhas financeiras.

No dia 18, contatos sociais e profissionais poderão trazer ideias interessantes, especialmente se desejar ampliar parcerias. O dia 27 favorecerá a comunicação, os estudos e as conversas, ajudando a construir novos caminhos. A sorte estará na capacidade de reconhecer relações e oportunidades que realmente oferecem reciprocidade.

Escorpião dias da sorte: 9, 13 e 20 de novembro

O escorpiano terá momentos favoráveis para iniciar projetos, esclarecer situações e estabelecer novas prioridades (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novembro será um mês importante, especialmente porque o Sol permanecerá no seu signo durante boa parte do período. O dia 9, marcado pela Lua Nova em Escorpião, tornará o momento favorável para estabelecer intenções, iniciar projetos pessoais e repensar objetivos. O dia 13, com Mercúrio retomando o movimento direto em Escorpião, poderá trazer maior clareza para conversas, decisões e situações indefinidas.

No dia 20, aproveite a energia de encerramento da temporada escorpiana para reconhecer conquistas e definir novas prioridades. O segredo será confiar mais na própria capacidade de transformação e evitar insistir em situações que já cumpriram seu papel.

Sagitário dias da sorte: 16, 22 e 28 de novembro

O sagitariano poderá ampliar horizontes, investir em projetos pessoais e fortalecer contatos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá encontrar boas oportunidades neste mês, principalmente na segunda metade de novembro. O dia 16, com a aproximação de Marte e Júpiter em Leão, estimulará a expansão, os estudos, as viagens e a coragem para experimentar algo diferente. O dia 22, com a entrada do Sol em Sagitário, iniciará um novo ciclo pessoal e trará mais destaque para questões de identidade, autoestima e projetos individuais.

No dia 28, será interessante investir em contatos, divulgar ideias e planejar os próximos passos para o fim do ano. A sorte estará ligada à disposição de explorar possibilidades, mas sem perder de vista os compromissos assumidos.

Capricórnio dias da sorte: 10, 18 e 29 de novembro

O capricorniano encontrará oportunidades para avançar profissionalmente, resolver questões financeiras e investir nos estudos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novembro poderá representar um período de oportunidades construídas por meio de contatos, planejamento e dedicação. O dia 10 será interessante para organizar questões profissionais e retomar conversas sobre projetos que precisam de ajustes. O dia 18 trará movimentações importantes envolvendo recursos compartilhados, negociações e decisões financeiras, exigindo atenção aos detalhes.

No dia 29, a presença de Marte em Virgem favorecerá a iniciativa em estudos, viagens e projetos de desenvolvimento profissional. Aproveite para estabelecer metas realistas e reconhecer que nem toda oportunidade precisa apresentar resultados imediatos para valer a pena.

Aquário dias da sorte: 16, 24 e 28 de novembro

O aquariano poderá movimentar os relacionamentos, ampliar a vida social e compartilhar ideias inovadoras (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você tenderá a encontrar oportunidades por meio das relações, das parcerias e de novas experiências. O dia 16, com a aproximação entre Marte e Júpiter em Leão, movimentará o setor dos relacionamentos e poderá estimular encontros, propostas e decisões importantes. Entretanto, será necessário evitar disputas de ego e expectativas exageradas.

O dia 24, com a Lua Cheia em Gêmeos, favorecerá a expressão criativa, a vida social e os assuntos do coração. No dia 28, a harmonia entre Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário reforçará temas de inovação e transformação. Aproveite para compartilhar ideias e se aproximar de pessoas que valorizam sua autenticidade.

Peixes dias da sorte: 9, 22 e 29 de novembro

O pisciano terá oportunidades para aprofundar conhecimentos, investir na carreira e fortalecer parcerias (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novembro poderá trazer oportunidades relacionadas ao crescimento pessoal, à espiritualidade e à vida profissional. O dia 9, com a Lua Nova em Escorpião, será interessante para iniciar estudos, planejar viagens ou aprofundar conhecimentos que ampliem sua visão de mundo. O dia 22, com o ingresso do Sol em Sagitário, colocará a carreira e os objetivos profissionais em destaque.

No dia 29, Marte em Virgem tenderá a estimular conversas e decisões importantes envolvendo parcerias, contratos e relacionamentos. Aproveite para confiar em seus talentos, mas procure transformar suas inspirações em ações práticas.