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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/11/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A segunda-feira trará aos nativos espaço para realizações (Imagem: JeannieR | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A segunda-feira trará aos nativos espaço para realizações (Imagem: JeannieR | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta segunda-feira, segundo o tarot, trará uma energia de movimento, cura emocional, conexões e novas perspectivas. As cartas mostram um dia em que algumas situações poderão avançar rapidamente, enquanto outras pedirão paciência e acolhimento para que tudo aconteça no tempo certo. 

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Haverá espaço para realizações, encontros importantes e para compreender sentimentos que ainda precisam de atenção. A dica é não ignorar o que o coração sinaliza, mas também não permitir que emoções momentâneas conduzam todas as escolhas.

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Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries Pajem de Espadas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Áries, representado por dois traços curvos que lembram chifres, unidos na parte inferior por uma haste central. O desenho aparece em azul-claro, com uma sombra azul-escura deslocada para a direita e para baixo, criando um efeito de profundidade. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O ariano deverá prestar atenção aos detalhes e evitar conclusões precipitadas (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas traz uma energia de curiosidade, comunicação e atenção aos detalhes. No amor, uma conversa poderá revelar algo importante ou ajudar a entender melhor as intenções de alguém. Na carreira, o dia favorecerá pesquisas, estudos e novas ideias. A saúde pedirá cuidado com a mente acelerada e com o excesso de estímulos. Entre amigos, observe antes de tirar conclusões e confirme informações para evitar mal-entendidos.

Touro 4 de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Touro, formado por um círculo com dois traços curvos na parte superior, semelhantes a chifres. O desenho é azul-claro e apresenta uma sombra azul-escura projetada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O taurino terá um dia de mais introspecção e de menos interesse por aquilo que acontece ao redor (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta 4 de Copas mostra um dia de mais introspecção e de menos interesse por aquilo que acontece ao redor. No amor, será importante ter cuidado para não deixar passar uma oportunidade por estar preso(a) a expectativas ou sentimentos do passado.

Na carreira, poderá ser necessário olhar novamente para uma proposta que inicialmente não despertou entusiasmo. A saúde pedirá descanso emocional e momentos de recolhimento. Entre amigos, aceite novas experiências sem se fechar completamente às possibilidades que surgirem.

Gêmeos 8 de Paus

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Gêmeos, formado por dois traços verticais paralelos, unidos por linhas curvas nas extremidades superior e inferior. O desenho aparece em azul-claro, com uma sombra azul-escura deslocada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O geminiano poderá receber notícias inesperadas e viver um dia movimentado (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta 8 de Paus acelera a vida e indica notícias, conversas e acontecimentos que poderão se desenrolar rapidamente. No amor, mensagens ou encontros inesperados tenderão a movimentar os sentimentos. Na carreira, projetos irão avançar com mais velocidade. A saúde pedirá atenção para não transformar a correria em desgaste físico e mental. Entre amigos, convites e contatos poderão surgir de repente, tornando o dia bastante movimentado.

Câncer O Diabo

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Câncer, representado por duas formas curvas que lembram espirais, posicionadas uma diante da outra e conectadas por traços arredondados. O desenho é azul-claro e possui uma sombra azul-escura projetada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O canceriano deverá evitar assumir compromissos apenas por pressão ou ambição (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta O Diabo indica a necessidade de observar com cuidado os apegos e os desejos que podem estar influenciando suas escolhas. No amor, a intensidade poderá ser grande, mas será importante perceber se existe liberdade e reciprocidade na relação.

Na carreira, evite assumir compromissos apenas por pressão ou ambição. A saúde pedirá atenção aos excessos e aos hábitos que drenam a sua energia. Entre amigos, reconheça quais vínculos oferecem trocas verdadeiras e quais podem alimentar dependências ou desgastes.

Leão A Temperança

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Leão, formado por uma curva arredondada na parte superior, que se prolonga em um traço ondulado e termina em uma pequena ponta. O desenho aparece em azul-claro, com uma sombra azul-escura deslocada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O leonino deverá buscar equilíbrio nas relações e apostar no diálogo para evitar conflitos (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta A Temperança traz um convite à harmonia, à paciência e à construção gradual. No amor, conversas tranquilas e disposição para compreender o outro poderão fortalecer os vínculos. Na carreira, o dia favorecerá negociações e soluções encontradas por meio da colaboração. A saúde pedirá uma rotina mais equilibrada entre responsabilidades, descanso e prazer. Entre amigos, saber ouvir diferentes perspectivas ajudará a manter relações leves e evitar conflitos desnecessários.

Virgem 10 de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Virgem, composto por três hastes verticais com pequenas curvas na parte superior e uma terminação arredondada que se projeta para a direita. O desenho é azul-claro e apresenta uma sombra azul-escura deslocada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O virginiano poderá fortalecer os laços afetivos e desfrutar de momentos especiais (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta 10 de Copas favorece uma energia de felicidade, acolhimento e conexão emocional. No amor, as relações poderão ganhar mais segurança e carinho. Na carreira, o apoio das pessoas ao redor ajudará a tornar o ambiente mais agradável e produtivo. A saúde se beneficiará do bem-estar emocional e de momentos próximos de quem transmite segurança. Entre amigos e familiares, encontros e demonstrações de afeto trarão uma sensação especial de pertencimento.

Libra Rainha de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Libra, representado por uma forma semelhante a um arco arredondado sobre duas linhas horizontais paralelas. O desenho aparece em azul-claro, com uma sombra azul-escura projetada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O libriano estará mais sensível e conectado às próprias emoções (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta Rainha de Copas intensifica sensibilidade, intuição e conexão às próprias emoções. No amor, o dia favorecerá carinho, escuta e demonstrações sinceras de afeto. Na carreira, sua inteligência emocional poderá ajudar a lidar melhor com pessoas e situações delicadas. A saúde pedirá atenção aos sentimentos acumulados e espaço para descansar a mente. Entre amigos, você poderá ser procurado(a) para ouvir ou aconselhar alguém, mas lembre-se de acolher sem absorver os problemas dos outros.

Escorpião A Estrela

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Escorpião, formado por três hastes verticais, com pequenas curvas na parte superior e uma terminação inclinada para a direita, semelhante a uma seta. O desenho é azul-claro e possui uma sombra azul-escura deslocada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O escorpiano terá um dia de esperança, inspiração e renovação (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta A Estrela traz esperança, inspiração e renovação. No amor, uma relação ganhará leveza e confiança, ou uma nova possibilidade despertará entusiasmo. Na carreira, o dia favorecerá projetos criativos e planos que comecem a mostrar um futuro promissor. A saúde se beneficiará de atividades que tragam prazer, tranquilidade e conexão com o que faz bem. Entre amigos, pessoas que acreditam em você poderão oferecer incentivo e renovar sua segurança.

Sagitário 3 de Ouros

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Sagitário, representado por uma seta diagonal apontada para o canto superior direito, atravessada por um traço diagonal menor. O desenho aparece em azul-claro, com uma sombra azul-escura projetada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O sagitariano deverá valorizar as parcerias e reconhecer a importância de trabalhar em equipe (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta 3 de Ouros favorece a colaboração, o aprendizado e o reconhecimento pelo esforço. No amor, construir a relação por meio de atitudes concretas fortalecerá os vínculos. Na carreira, parcerias e trabalhos em equipe tenderão a trazer bons resultados.

A saúde pedirá constância nos cuidados e atenção para não deixar a rotina de lado por excesso de compromissos. Entre amigos, trocar conhecimentos e aceitar ajuda poderá aproximá-lo(a) de pessoas que compartilham objetivos semelhantes aos seus.

Capricórnio 4 de Paus

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Capricórnio, formado por um traço vertical que se curva na parte inferior e termina em uma pequena volta arredondada. O desenho é azul-claro e apresenta uma sombra azul-escura deslocada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O capricorniano poderá celebrar conquistas e aproveitar momentos especiais (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta 4 de Paus traz uma energia de estabilidade, celebração e boas conexões. No amor, o dia favorecerá encontros agradáveis e relações que proporcionam segurança e alegria. Na carreira, uma conquista poderá ser reconhecida ou um projeto chegar a uma etapa importante. A saúde se beneficiará de momentos de descontração e de uma rotina que também tenha espaço para o prazer. Entre amigos, encontros e comemorações irão renovar suas energias e fortalecer vínculos importantes.

Aquário 3 de Espadas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Aquário, representado por duas linhas horizontais paralelas formadas por pequenos traços em zigue-zague. O desenho aparece em azul-claro, com uma sombra azul-escura projetada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O aquariano deverá enfrentar os sentimentos pendentes e buscar o diálogo para superar mágoas (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta 3 de Espadas pede para olhar com honestidade para sentimentos que ainda estão incomodando. No amor, uma conversa necessária trará clareza e ajudará a superar uma mágoa. Na carreira, uma frustração poderá servir como aprendizado para mudar de estratégia. A saúde pedirá atenção ao impacto das emoções sobre o corpo e à necessidade de descansar a mente. Entre amigos, evite guardar ressentimentos e procure conversar com quem realmente merece sua confiança.

Peixes 9 de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Peixes, formado por duas curvas opostas, semelhantes a dois parênteses, conectadas por uma linha horizontal central. O desenho é azul-claro e possui uma sombra azul-escura deslocada para a direita e para baixo. O símbolo está centralizado em um círculo azul-turquesa, sobre um fundo liso azul-claro.
O pisciano terá um dia com energia de satisfação, prazer e reconhecimento (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta 9 de Copas traz uma energia de satisfação, prazer e reconhecimento das próprias conquistas. No amor, o dia favorecerá carinho, encontros agradáveis e uma sensação maior de contentamento com a vida afetiva. Na carreira, você poderá perceber que um esforço recente começou a trazer resultados. A saúde se beneficiará de momentos de prazer e de cuidados que façam você se sentir bem consigo mesmo(a). Entre amigos, aproveite a companhia de pessoas queridas e permita-se celebrar as pequenas alegrias do cotidiano.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 09/11/2026 06:09
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