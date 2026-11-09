Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 09 a 15 de novembro de 2026

A semana será favorável para fortalecer relações e organizar questões profissionais (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A carta do baralho cigano regente desta semana é “A Chave”, que revela uma semana de soluções, decisões e abertura de possibilidades. Dessa maneira, os signos viverão um período favorável para fortalecer relações, organizar questões profissionais e aproveitar oportunidades.

Ao mesmo tempo, será importante evitar conflitos desnecessários, agir com prudência e respeitar os próprios limites. No campo afetivo, conversas sinceras, demonstrações de carinho e parcerias poderão ganhar destaque.

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A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries O Chicote

Áries deverá evitar discussões repetitivas e direcionar a energia para resolver problemas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Chicote” indica a necessidade de evitar discussões repetitivas ao longo da semana. Será importante canalizar a energia para resolver problemas, em vez de prolongar conflitos.

Touro A Árvore

A semana de Touro pedirá atenção à estabilidade, respeito ao próprio ritmo e cuidado com as relações (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Árvore” pede cuidado com a estabilidade e respeito ao próprio ritmo ao longo da semana. Além disso, relações consistentes merecerão atenção e continuidade.

Gêmeos: A Carta

Para Gêmeos, mensagens, documentos e conversas exigirão atenção antes de assumir compromissos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Mensagens, documentos e conversas ganharão importância, conforme “A Carta”. Dessa maneira, será importante ler tudo com atenção antes de assumir compromissos.

Câncer A Criança

Novas perspectivas poderão renovar os sentimentos de Câncer e trazer oportunidades de mudança (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Uma nova perspectiva poderá renovar seus sentimentos nesta semana, segundo a carta A Criança. Assim, será importante se abrir ao novo, sem abandonar a prudência.

Leão A Chave

Para Leão, uma mudança de perspectiva poderá ajudar a encontrar soluções para problemas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela que uma solução poderá surgir quando você mudar a maneira de enxergar um problema. Por isso, confie na sua capacidade de tomar decisões.

Virgem A Raposa

Virgem deverá observar os detalhes profissionais e negociar com inteligência, sem desconfiar de tudo (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Raposa” mostra que será importante observar os detalhes profissionais e negociar com inteligência ao longo da semana. No entanto, evite confundir prudência com desconfiança permanente.

Libra O Coração

A semana de Libra favorecerá o afeto, as reconciliações e as aproximações, mas será importante observar a reciprocidade (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Afeto, reconciliação e aproximações ganharão espaço nesta semana, conforme a carta “O Coração”. Por isso, demonstre o que sente e observe a reciprocidade.

Escorpião O Caixão

Escorpião viverá um período favorável para encerrar ciclos e abandonar hábitos que não fazem mais sentido (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Caixão” indica encerramentos simbólicos e desapego. Por isso, nesta semana, liberte-se de hábitos que não combinam com a pessoa que você deseja ser.

Sagitário: O Trevo

Para Sagitário, pequenas oportunidades poderão trazer alegria, mas será importante não depender apenas da sorte (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Pequenas oportunidades poderão trazer alegria nesta semana, conforme a carta “O Trevo”. Dessa maneira, aproveite o que surgir, sem apostar tudo na sorte.

Capricórnio: A Torre

A semana de Capricórnio pedirá reflexão sobre limites, autonomia e objetivos, favorecendo a reorganização das prioridades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta A Torre mostra que será importante refletir sobre limites, autonomia e objetivos de longo prazo. Assim, nesta semana, reservar um tempo para si poderá ajudar a reorganizar as prioridades.

Aquário: O Jardim

A vida social de Aquário estará favorecida, trazendo oportunidades para ampliar os contatos e compartilhar ideias (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A vida social, os contatos e a divulgação estarão favorecidos nesta semana, segundo a carta O Jardim. Por isso, circule, compartilhe ideias e amplie sua rede.

Peixes: A Aliança

As parcerias e os acordos de Peixes exigirão clareza nas expectativas antes de assumir novos compromissos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Segundo a carta “A Aliança”, parcerias e acordos pedirão clareza ao longo desta semana. No amor ou no trabalho, combine expectativas antes de assumir compromissos.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.