Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 09 de novembro de 2026

A Lua Nova nasce e se põe aproximadamente nos mesmos horários que o Sol (Imagem: Ann in the uk | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, 09 de novembro, a Lua está em sua fase Nova. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite natural da Terra entrou nessa etapa hoje, às 04h02, no horário de Brasília. Durante esse período, o astro fica praticamente invisível para quem observa o céu, pois se encontra aproximadamente alinhado com o Sol, com a face iluminada voltada para o lado oposto ao nosso planeta.

A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar, que dura aproximadamente 29,5 dias e passa por diferentes etapas de iluminação. Ao longo desse intervalo, o satélite muda gradualmente de aparência, passando pelas fases Crescente, Cheia e Minguante até retornar à Nova. Essas transformações acontecem devido ao movimento da Lua ao redor da Terra e à maneira como a luz solar ilumina sua superfície.

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O que é a Lua Nova?

A Lua Nova ocorre quando o satélite natural se posiciona aproximadamente entre a Terra e o Sol. Nessa configuração, a parte iluminada pela luz solar fica voltada principalmente para o lado oposto ao nosso planeta, enquanto a face direcionada para nós permanece escura. Por esse motivo, o astro praticamente desaparece do céu, embora continue presente e realizando normalmente seus movimentos ao redor da Terra.

Apesar da aparência escura, a Lua não deixa de receber luz solar durante essa fase. Na realidade, assim como acontece com a Terra, metade de sua superfície permanece iluminada pelo Sol em praticamente todos os momentos. O que muda é a quantidade dessa região iluminada que conseguimos observar.

Outra curiosidade é que, diferentemente da Lua Cheia, que costuma surgir no horizonte próximo ao pôr do sol, a Lua Nova nasce e se põe aproximadamente nos mesmos horários que o Sol. Dessa maneira, permanece acima do horizonte principalmente durante o dia. Nos dias seguintes, conforme se afasta aparentemente do Sol, o satélite começa a apresentar uma pequena faixa iluminada, que pode ser observada no céu após o pôr do sol.

Algumas Luas Novas podem gerar eclipse solar (Imagem: alexaldo | Shutterstock)

Lua Nova e eclipse solar

A Lua Nova também está relacionada à ocorrência dos eclipses solares. Esse fenômeno acontece quando o astro passa entre a Terra e o Sol e bloqueia, total ou parcialmente, a luz solar em determinadas regiões do planeta. Entretanto, nem toda Lua Nova provoca um eclipse, pois a órbita lunar apresenta uma inclinação de aproximadamente cinco graus em relação ao plano da órbita terrestre ao redor do Sol.

Por causa dessa inclinação, na maioria das vezes, a Lua passa um pouco acima ou abaixo da posição aparente do Sol, sem encobri-lo. Para que um eclipse solar aconteça, é necessário que os três corpos celestes estejam alinhados de maneira suficientemente precisa. Dependendo das condições desse alinhamento e da distância entre a Terra e a Lua, o eclipse pode ser parcial, total ou anular.

Próxima fase da Lua

Após a Lua Nova desta segunda-feira, o satélite começará a apresentar uma parcela cada vez maior de sua superfície iluminada. A próxima fase principal será o Quarto Crescente, previsto para 17 de novembro, por volta das 08h48, conforme o calendário lunar do INMET. Nesse momento, aproximadamente metade do disco lunar estará iluminada para quem observa da Terra.

O ciclo continuará até a Lua Cheia, prevista para 24 de novembro, quando praticamente toda a face lunar voltada para a Terra estará iluminada pelo Sol. Depois disso, a porção iluminada visível começará a diminuir novamente, dando continuidade ao movimento que se repete aproximadamente a cada 29 dias e meio.