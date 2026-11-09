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O que chega à Netflix nesta semana? Veja 5 filmes e séries para assistir

Confira as principais novidades do streaming e prepare-se para atualizar sua lista de maratonas

Entre investigações, dramas familiares e encontros inesperados, a programação da semana na Netflix promete surpreender o público (Imagem: mustafaclk | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Entre investigações, dramas familiares e encontros inesperados, a programação da semana na Netflix promete surpreender o público (Imagem: mustafaclk | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Mistérios, recomeços, desafios profissionais e até uma visita extraterrestre fazem parte das novidades que chegam à Netflix nesta semana. Entre os dias 9 e 15 de novembro, a plataforma recebe diversos lançamentos de filmes e séries, com opções para variados gostos.

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Entre os destaques, estão produções com propostas bem diferentes, que vão do drama à ficção científica, passando por histórias reais. As estreias também exploram diferentes conflitos e personagens que precisam lidar com mudanças inesperadas, segredos do passado e situações que colocam suas escolhas à prova.

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A seguir, confira detalhes sobre os filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana!

1. Um Bom Advogado (09/11)

Um homem barbudo de cabelos escuros veste uma toga preta com gravata branca e olha sério para a frente.
“Um Bom Advogado” acompanha um advogado que, após uma overdose, tem sete dias para salvar a carreira e preparar sua defesa em um caso importante (Imagem: Reprodução digital | Trim Films e Netflix)

Em “Um Bom Advogado”, um profissional da advocacia sofre uma overdose durante uma audiência no tribunal e precisa passar por um período de reabilitação. Após esse afastamento, ele retorna ao trabalho e recebe uma última oportunidade que pode definir o rumo de sua trajetória: provar que ainda está apto a exercer a profissão e salvar sua carreira em apenas sete dias. Nesse curto prazo, enquanto lida com as consequências do ocorrido, também precisa preparar sua defesa em um caso importante. Para isso, conta com a ajuda de uma jovem estagiária, que se torna sua aliada nessa jornada de desafios e recomeços.

2. A Lei de Alicia (11/11)

Uma advogada com blazer escuro conversa de perfil com um homem barbudo vestindo uniforme azul em uma sala de atendimento com divisória de vidro.
“A Lei de Alicia” mostra uma advogada que retoma a carreira após a prisão do marido por corrupção e enfrenta mudanças na vida pessoal e familiar (Imagem: Reprodução digital | CBS Studios
TIS Studios e Netflix)

Na série “A Lei de Alicia”, a vida de uma mulher muda completamente após seu marido ser condenado à prisão por corrupção e vídeos de conteúdo sexual envolvendo-o virem a público. Diante da exposição e da perda da estabilidade familiar, Alicia precisa assumir os cuidados dos filhos adolescentes e encontrar uma maneira de recomeçar. Após 20 anos longe dos tribunais, ela decide retomar a carreira como advogada e enfrenta o desafio de conquistar seu espaço novamente. Nesse processo, o reencontro com um antigo amor também traz novos conflitos para sua vida pessoal.

3. Avedon (11/11)

Um homem de óculos e cabelo grisalho, visto de cima, mexe em grandes retratos fotográficos preto e branco em um estúdio.
“Avedon” apresenta a trajetória do fotógrafo Richard Avedon por meio de arquivos pessoais, imagens inéditas e relatos de antigos colaboradores (Imagem: Reprodução digital | Fifth Season, Imagine Documentaries, The Richard Avedon Foundation e Netflix)

O documentário “Avedon” resgata a trajetória de Richard Avedon, fotógrafo que transformou a maneira de retratar personalidades e registrar a sociedade. Com imagens inéditas, arquivos pessoais e depoimentos de antigos colaboradores, a produção percorre diferentes momentos de sua carreira e apresenta os bastidores de seu processo criativo. Seus registros de líderes mundiais, ícones da cultura pop e supermodelos revelam a influência de um artista que ultrapassou os limites da fotografia e ajudou a definir a linguagem visual do século 20.

4. ChiaroScuro (11/11)

Dois homens modernos de jaqueta estão parados em frente a uma pintura clássica antiga que está isolada por faixas de segurança vermelhas e brancas.
“ChiaroScuro” acompanha um especialista em arte que ajuda a investigar um assassinato ligado a uma pintura e a um episódio de seu passado (Imagem: Reprodução digital | Lux Vide e Netflix)

“ChiaroScuro” é uma série que acompanha Cosmo Speranza, um renomado especialista em arte capaz de identificar a autenticidade de pinturas por meio de uma análise minuciosa. Sua rotina muda quando o diretor da Galeria Nacional de Roma é encontrado morto em uma cena que reproduz uma obra da artista Artemisia Gentileschi. Chamado para colaborar com a polícia e o inspetor Angelo Tiberi, Cosmo percebe que o caso envolve mais do que um assassinato misterioso. A presença de uma pintura ligada à sua infância na cena do crime revela uma conexão inesperada com seu próprio passado.

5. Allen (12/11)

Um homem adulto com bigode olha com expressão animada para a tela iluminada de uma máquina de fliperama ao lado de uma pequena criatura alienígena azul.
“Allen” retrata o reencontro de Petey com um amigo alienígena desaparecido há 20 anos e a descoberta de um segredo que ameaça a humanidade (Imagem: Reprodução digital | Ludo Studio, Queensland Government, Screen Australia, Screen Queensland e Netflix)

Em “Allen”, Petey é surpreendido pelo retorno de seu melhor amigo de infância, um alienígena que desapareceu sem se despedir há 20 anos. Agora, o reencontro traz uma situação inesperada e um segredo capaz de mudar o destino de toda a humanidade. Diante dessa descoberta, o protagonista precisa amadurecer e assumir a responsabilidade de ajudar o antigo companheiro a enfrentar os desafios que ameaçam mudar o mundo.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 09/11/2026 15:42
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