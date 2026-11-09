Seu cachorro gosta de água? Conheça raças que adoram nadar

O verão está chegando e, com ele, aumentam as oportunidades de aproveitar os dias quentes na praia e na piscina. Além dos humanos, alguns cachorros também gostam de se refrescar e brincar na água. Inclusive, determinadas raças apresentam uma afinidade natural com a natação, seja pela disposição para atividades físicas, seja pelas características herdadas de seus ancestrais.

Essa relação com a água está diretamente ligada à história de algumas raças, especialmente aquelas desenvolvidas para auxiliar pescadores, recuperar objetos em rios e lagos ou acompanhar caçadores em ambientes aquáticos. Muitas apresentam pelagem resistente à umidade, patas adaptadas ao deslocamento na água e corpos fortes.

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Abaixo, conheça alguns cachorros que adoram nadar!

1. Labrador retriever

O labrador retriever costuma demonstrar grande entusiasmo por brincadeiras na água (Imagem: Lmplatt1 | Shutterstock)

Originário do Canadá, o labrador retriever descende de cães utilizados por pescadores na região de Terra Nova para recuperar peixes e auxiliar em atividades na água. É um cachorro de porte médio a grande, com corpo musculoso, peito largo e pelagem curta, densa e dupla, que oferece proteção contra a água e o frio. Suas patas apresentam membranas interdigitais que auxiliam na natação. Inteligente, sociável e cheio de energia, costuma demonstrar grande entusiasmo por brincadeiras aquáticas, especialmente quando envolvem buscar brinquedos.

2. Golden retriever

A origem como cão de caça do golden retriever explica sua facilidade para nadar (Imagem: JohnC805 | Shutterstock)

Desenvolvido na Escócia durante o século XIX, o golden retriever foi criado para recuperar aves abatidas durante caçadas, inclusive em lagos e rios. É um cachorro de porte médio a grande, com estrutura física equilibrada, musculatura desenvolvida e pelagem dupla, densa e resistente à água. Seus pelos podem apresentar diferentes tonalidades de dourado, além de franjas mais longas nas pernas, no peito e na cauda. A origem como cão de caça explica sua facilidade para nadar e o interesse por atividades que envolvem buscar objetos na água.

3. Terra nova

O terra nova é conhecido pela força física e pela habilidade em nadar (Imagem: TSV-art | Shutterstock)

Originário da ilha de Terra Nova, no Canadá, esse cão é conhecido pela força física e pela habilidade de nadar, características que o tornaram um importante auxiliar de pescadores e em atividades de salvamento aquático. É um cachorro de porte gigante, com corpo robusto, peito largo e musculatura poderosa. Sua pelagem dupla, espessa e resistente à água ajuda a proteger o animal em ambientes frios, enquanto as patas grandes e com membranas interdigitais favorecem a propulsão durante a natação.

4. Poodle

O corpo atlético e a inteligência do poodle favorecem atividades na água (Imagem: Radhitya ardian arkans | Shutterstock)

Embora seja frequentemente associado à aparência elegante e aos diferentes estilos de tosa, o poodle tem uma longa história como cão utilizado na recuperação de aves aquáticas. A raça foi desenvolvida principalmente na Alemanha, embora também tenha forte ligação histórica com a França. Apresenta diferentes tamanhos, incluindo toy, miniatura e standard, e possui pelagem encaracolada, densa e de crescimento contínuo. Seu corpo atlético e sua inteligência favorecem atividades aquáticas.

5. Cão de água espanhol

O cão de água espanhol foi utilizado durante séculos em atividades variadas, incluindo a recuperação de objetos em ambientes aquáticos (Imagem: Lucia Romero | Shutterstock)

Originário da Espanha, o cão de água espanhol foi utilizado durante séculos em atividades variadas, incluindo o pastoreio, a caça e a recuperação de objetos em ambientes aquáticos. É um cachorro de porte médio, com corpo musculoso, estrutura compacta e grande agilidade. Sua pelagem é encaracolada, de textura lanosa, e pode formar cordões quando cresce, apresentando cores como preto, marrom, branco ou combinações dessas tonalidades.

6. Lagotto romagnolo

O lagotto romagnolo era usado na recuperação de aves aquáticas, o que explica sua afinidade com a água (Imagem: Liudmila Bohush | Shutterstock)

Originário da região da Romanha, na Itália, o lagotto romagnolo foi inicialmente utilizado na recuperação de aves aquáticas em áreas pantanosas. Posteriormente, ganhou destaque pela habilidade de localizar trufas, atividade pela qual é conhecido atualmente. É um cachorro de porte pequeno a médio, com corpo compacto, musculoso e bem proporcionado. Sua pelagem é densa, encaracolada e de textura lanosa, oferecendo proteção durante atividades em ambientes úmidos. As cores incluem branco, marrom, alaranjado e diferentes combinações.