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Seu cachorro gosta de água? Conheça raças que adoram nadar

Conheça cães que têm uma afinidade especial com a água e entenda como sua origem e suas características físicas favorecem as atividades aquáticas

Algumas raças de cachorro têm uma afinidade natural com a natação (Imagem: Rzytalke | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Algumas raças de cachorro têm uma afinidade natural com a natação (Imagem: Rzytalke | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O verão está chegando e, com ele, aumentam as oportunidades de aproveitar os dias quentes na praia e na piscina. Além dos humanos, alguns cachorros também gostam de se refrescar e brincar na água. Inclusive, determinadas raças apresentam uma afinidade natural com a natação, seja pela disposição para atividades físicas, seja pelas características herdadas de seus ancestrais.

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Essa relação com a água está diretamente ligada à história de algumas raças, especialmente aquelas desenvolvidas para auxiliar pescadores, recuperar objetos em rios e lagos ou acompanhar caçadores em ambientes aquáticos. Muitas apresentam pelagem resistente à umidade, patas adaptadas ao deslocamento na água e corpos fortes.

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Abaixo, conheça alguns cachorros que adoram nadar!

1. Labrador retriever

Labrador Retriever com pelagem curta e amarela correndo na água e com bolinha na boca
O labrador retriever costuma demonstrar grande entusiasmo por brincadeiras na água (Imagem: Lmplatt1 | Shutterstock)

Originário do Canadá, o labrador retriever descende de cães utilizados por pescadores na região de Terra Nova para recuperar peixes e auxiliar em atividades na água. É um cachorro de porte médio a grande, com corpo musculoso, peito largo e pelagem curta, densa e dupla, que oferece proteção contra a água e o frio. Suas patas apresentam membranas interdigitais que auxiliam na natação. Inteligente, sociável e cheio de energia, costuma demonstrar grande entusiasmo por brincadeiras aquáticas, especialmente quando envolvem buscar brinquedos.

2. Golden retriever

Um Golden Retriever molhado caminha na beira da praia com água batendo nas patas, segurando um bastão flutuante azul na boca
A origem como cão de caça do golden retriever explica sua facilidade para nadar (Imagem: JohnC805 | Shutterstock)

Desenvolvido na Escócia durante o século XIX, o golden retriever foi criado para recuperar aves abatidas durante caçadas, inclusive em lagos e rios. É um cachorro de porte médio a grande, com estrutura física equilibrada, musculatura desenvolvida e pelagem dupla, densa e resistente à água. Seus pelos podem apresentar diferentes tonalidades de dourado, além de franjas mais longas nas pernas, no peito e na cauda. A origem como cão de caça explica sua facilidade para nadar e o interesse por atividades que envolvem buscar objetos na água.

3. Terra nova

Um cão da raça Terra Nova de pelagem preta e branca está em pé na água do mar em uma praia movimentada, com pessoas e outros cães ao fundo
O terra nova é conhecido pela força física e pela habilidade em nadar (Imagem: TSV-art | Shutterstock)

Originário da ilha de Terra Nova, no Canadá, esse cão é conhecido pela força física e pela habilidade de nadar, características que o tornaram um importante auxiliar de pescadores e em atividades de salvamento aquático. É um cachorro de porte gigante, com corpo robusto, peito largo e musculatura poderosa. Sua pelagem dupla, espessa e resistente à água ajuda a proteger o animal em ambientes frios, enquanto as patas grandes e com membranas interdigitais favorecem a propulsão durante a natação.

4. Poodle

Um poodle marrom de pelos cacheados em uma piscina de água azul-clara
O corpo atlético e a inteligência do poodle favorecem atividades na água (Imagem: Radhitya ardian arkans | Shutterstock)

Embora seja frequentemente associado à aparência elegante e aos diferentes estilos de tosa, o poodle tem uma longa história como cão utilizado na recuperação de aves aquáticas. A raça foi desenvolvida principalmente na Alemanha, embora também tenha forte ligação histórica com a França. Apresenta diferentes tamanhos, incluindo toy, miniatura e standard, e possui pelagem encaracolada, densa e de crescimento contínuo. Seu corpo atlético e sua inteligência favorecem atividades aquáticas.

5. Cão de água espanhol

Um cão de água espanhol com pelagem cacheada e colete salva-vidas laranja nada em uma piscina, olhando para uma bola azul segurada por uma pessoa
O cão de água espanhol foi utilizado durante séculos em atividades variadas, incluindo a recuperação de objetos em ambientes aquáticos (Imagem: Lucia Romero | Shutterstock)

Originário da Espanha, o cão de água espanhol foi utilizado durante séculos em atividades variadas, incluindo o pastoreio, a caça e a recuperação de objetos em ambientes aquáticos. É um cachorro de porte médio, com corpo musculoso, estrutura compacta e grande agilidade. Sua pelagem é encaracolada, de textura lanosa, e pode formar cordões quando cresce, apresentando cores como preto, marrom, branco ou combinações dessas tonalidades.

6. Lagotto romagnolo

Um filhote de Lagotto Romagnolo de pelagem branca e manchas claras caminha alegremente pela água rasa, segurando um pequeno galho na boca
O lagotto romagnolo era usado na recuperação de aves aquáticas, o que explica sua afinidade com a água (Imagem: Liudmila Bohush | Shutterstock)

Originário da região da Romanha, na Itália, o lagotto romagnolo foi inicialmente utilizado na recuperação de aves aquáticas em áreas pantanosas. Posteriormente, ganhou destaque pela habilidade de localizar trufas, atividade pela qual é conhecido atualmente. É um cachorro de porte pequeno a médio, com corpo compacto, musculoso e bem proporcionado. Sua pelagem é densa, encaracolada e de textura lanosa, oferecendo proteção durante atividades em ambientes úmidos. As cores incluem branco, marrom, alaranjado e diferentes combinações.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 09/11/2026 16:34
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