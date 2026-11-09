Treinamento corporativo com IA caminha para se adaptar ao perfil de cada funcionário

Em empresas com milhares de funcionários, o treinamento costuma chegar a todos da mesma forma, com o mesmo conteúdo e no mesmo formato, para públicos com repertórios, funções e hábitos de consumo de informação diferentes.

Um levantamento global da BCG, terceira edição de um estudo anual da consultoria, com mais de 10,6 mil líderes, gerentes e profissionais de linha de frente em 11 países e regiões, divulgado em junho de 2025, indica o tamanho da lacuna: só um terço dos entrevistados diz ter recebido treinamento adequado para usar inteligência artificial (IA), e o uso regular é bem maior entre quem teve ao menos cinco horas de capacitação e acesso a treinamento presencial e a coaching.

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Para Eduardo Mitelman, CEO e cofundador da DNA Educação, consultoria de educação corporativa que desenha programas de aprendizagem para transformar indicadores de negócio, a IA altera o que as empresas podem esperar de um programa de aprendizagem.

Durante muito tempo, digitalizar a educação corporativa significou pegar um conteúdo e distribuí-lo para milhares de pessoas. A inteligência artificial permite inverter essa lógica. Em vez de exigir que milhares de pessoas se adaptem a um único treinamento, queremos que o treinamento consiga se adaptar às pessoas, afirma.

Inteligência artificial personaliza os treinamentos de acordo com o perfil de cada colaborador (Imagem: DC Studio | Shutterstock)

IA personaliza o aprendizado e amplia o uso da tecnologia nas empresas

Na prática, a abordagem se traduz em produtos e projetos que tratam o treinamento como parte da rotina. A DNA Adapt, plataforma da consultoria, segue essa linha. A inteligência artificial identifica características do perfil de aprendizagem de cada colaborador e adapta automaticamente a forma como um mesmo conteúdo é apresentado. Quem prefere ler e quem prefere ouvir passa a acessar o mesmo material no formato que funciona melhor para si. A tecnologia deixa de ser só uma ferramenta de produção e passa a fazer parte da própria experiência de aprendizagem, explica Eduardo Mitelman. O executivo explica que a IA da empresa já tem sido usada por marcas como Pague Menos e Heineken, por exemplo.

Inteligência artificial para aumentar a efetividade do aprendizado

E não é à toa. A demanda por esse tipo de solução aparece também em outros levantamentos. Pesquisa de 2025 da McKinsey com 3,6 mil funcionários e 238 executivos mostra que, nos Estados Unidos, o treinamento formal oferecido pelas companhias é a iniciativa que mais ampliaria o uso diário de IA generativa no ambiente de trabalho, citada por 48% dos colaboradores. O treinamento aparece à frente de iniciativas como integração das ferramentas ao fluxo de trabalho (45%) e do acesso a elas (41%) e recompensas pela utilização de IA generativa (40%).

IA generativa tornou a produção de conteúdo muito mais rápida e barata. Mas, para nós, a discussão mais interessante começa depois disso: como usar inteligência artificial para aumentar a efetividade do aprendizado e gerar resultado para a empresa. Produzir mais conteúdo não resolve necessariamente o problema. O desafio é entregar o conteúdo certo, da forma certa, para cada pessoa. Em projetos como a gestão da UniAzul, universidade corporativa da Azul, e na atuação junto à área de educação da Febraban, buscamos justamente isso, diz Eduardo Mitelman.

Por Thiago Patricio