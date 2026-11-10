Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/11/2026

Para esta terça-feira, o tarot revela uma energia de iniciativa, conquistas e decisões que poderão marcar novos caminhos. As cartas indicam um dia positivo para reconhecer resultados, colocar projetos em movimento e fortalecer vínculos importantes, mas também pedem atenção aos momentos em que será necessário encerrar algo ou fazer escolhas mais conscientes. A data favorecerá quem conseguir unir entusiasmo e planejamento. No amor, na carreira, na saúde e nas amizades, o segredo será respeitar os próprios limites sem deixar de aproveitar as oportunidades.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

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Áries Ás de Paus

Uma aproximação poderá despertar desejo e renovar a vida afetiva do ariano (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” revela uma energia de entusiasmo, iniciativa e vontade de começar algo novo. No amor, uma aproximação poderá despertar desejo e renovar a vida afetiva. Na carreira, uma ideia tenderá a ganhar força e motivar você a sair do lugar. A saúde se beneficiará de movimentos e atividades que tragam disposição e prazer. Entre amigos, sua energia estará contagiante e renderá convites, encontros e novas experiências.

Touro 10 de Ouros

Os esforços do taurino realizados anteriormente na carreira tenderão a mostrar resultados mais consistentes (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” traz estabilidade, segurança e sensação de construção. No amor, relações baseadas em confiança poderão se fortalecer. Na carreira, os esforços realizados anteriormente tenderão a mostrar resultados mais consistentes. A saúde pedirá atenção à manutenção de bons hábitos e a tudo aquilo que contribua para seu bem-estar a longo prazo. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá aproximações e momentos que irão reforçar o sentimento de pertencimento.

Gêmeos O Sol

A saúde do geminiano se beneficiará de atividades ao ar livre, movimento e tudo aquilo que devolve a vitalidade (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o seu caminho e traz clareza, alegria e confiança. No amor, o dia favorecerá encontros, sinceridade e relações nas quais você poderá se mostrar sem medo. Na carreira, sua criatividade e disposição tenderão a ganhar mais visibilidade. A saúde se beneficiará de atividades ao ar livre, movimento e tudo aquilo que devolve a vitalidade. Entre amigos, boas notícias e momentos descontraídos ajudarão a tornar a terça-feira ainda mais positiva.

Câncer 4 de Paus

O dia favorecerá encontros agradáveis e relações que ofereçam segurança emocional ao canceriano (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz uma energia de estabilidade, celebração e boas conexões. No amor, o dia favorecerá encontros agradáveis e relações que ofereçam segurança emocional. Na carreira, uma conquista ou etapa importante poderá ser comemorada. A saúde se beneficiará de descanso, prazer e momentos em ambientes que transmitam acolhimento. Entre amigos e familiares, estar perto de pessoas queridas renovará suas energias e trará uma sensação especial de felicidade.

Leão 7 de Ouros

O dia do leonino favorecerá avaliação de resultados e ajuste de estratégias profissionais (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” pede que você tenha paciência para reconhecer que algumas conquistas precisam de tempo para amadurecer. No amor, uma relação poderá se desenvolver de maneira gradual. Na carreira, o momento favorecerá a avaliação de resultados e o ajuste de estratégias antes de buscar novos caminhos. A saúde pedirá constância e cuidado com hábitos que trarão benefícios no longo prazo. Entre amigos, valorize relações que foram construídas aos poucos e que demonstram presença mesmo sem grandes gestos.

Virgem 2 de Ouros

A flexibilidade será importante para o virginiano conciliar desejos e compromissos (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra você equilibrando diferentes responsabilidades e tentando encontrar o melhor ritmo para o dia. No amor, a flexibilidade será importante para conciliar desejos e compromissos. Na carreira, será necessário organizar prioridades sem assumir mais do que consegue realizar. A saúde pedirá atenção ao cansaço provocado por uma rotina muito cheia e à necessidade de alternar esforço com descanso. Entre amigos, não tente estar disponível para todo mundo ao mesmo tempo. Lembre-se de que qualidade é mais importante do que quantidade.

Libra 10 de Espadas

Uma fase difícil na carreira do libriano poderá finalmente começar a perder força (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma situação que vinha causando desgaste. No amor, poderá deixar para trás uma dinâmica que não faz mais sentido. Na carreira, uma fase difícil finalmente começará a perder força. A saúde pedirá descanso e recuperação, especialmente se você estiver carregando tensão há algum tempo. Entre amigos, não prolongue ressentimentos antigos e permita que algumas histórias simplesmente terminem para abrir espaço ao novo.

Escorpião O Mago

A capacidade de comunicação do escorpiano poderá abrir portas e ajudar a colocar um projeto em movimento (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra iniciativa, criatividade e recursos para transformar ideias em realidade. No amor, uma conversa ou atitude poderá iniciar uma nova dinâmica. Na carreira, sua capacidade de comunicação tenderá a abrir portas e ajudar a colocar um projeto em movimento. A saúde se beneficiará de pequenas mudanças de rotina que devolvam disposição e sensação de controle. Entre amigos, sua habilidade de conectar pessoas e oportunidades poderá render encontros interessantes e novas parcerias.

Sagitário 9 de Paus

A saúde do sagitariano pedirá respeito aos limites do corpo e atenção ao cansaço acumulado (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra você mais cauteloso(a) depois de experiências que exigiram bastante energia. No amor, será necessário tempo para confiar novamente ou para entender o que realmente deseja. Na carreira, a persistência será fundamental para concluir algo em andamento. A saúde pedirá respeito aos limites do corpo e atenção ao cansaço acumulado. Entre amigos, mantenha perto quem demonstra lealdade, mas não sinta que precisa permanecer na defensiva o tempo todo.

Capricórnio 3 de Ouros

Trabalhos em equipe e parcerias tenderão a trazer bons frutos ao capricorniano (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece colaboração, reconhecimento e construção de resultados concretos. No amor, demonstrar interesse por meio de atitudes poderá fortalecer os vínculos. Na carreira, trabalhos em equipe e parcerias tenderão a trazer bons frutos. A saúde pedirá constância e organização, principalmente para não deixar os cuidados pessoais em segundo plano. Entre amigos, trocar ideias e aceitar ajuda aproximará você de pessoas que valorizam suas capacidades.

Aquário Rei de Espadas

Uma conversa franca poderá ajudar o aquariano a estabelecer limites e esclarecer expectativas nos relacionamentos (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” traz uma postura racional, estratégica e objetiva. No amor, uma conversa franca poderá ajudar a estabelecer limites e esclarecer expectativas. Na carreira, decisões baseadas em fatos e planejamento tenderão a ser mais eficientes. A saúde pedirá equilíbrio entre atividade mental e descanso, evitando permanecer constantemente em estado de alerta. Entre amigos, sua opinião será procurada, mas tente unir sinceridade e sensibilidade ao aconselhar alguém.

Peixes 2 de Espadas

O pisciano precisará reconhecer o que sente em vez de permanecer apenas esperando que a situação se resolva sozinha (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra você diante de uma escolha que está sendo adiada por medo de tomar a decisão errada. No amor, será importante reconhecer o que sente em vez de permanecer apenas esperando que a situação se resolva sozinha. Na carreira, reunir informações ajudará a enxergar melhor as alternativas. A saúde pedirá atenção à ansiedade e à tensão acumulada por pensamentos repetitivos. Entre amigos, uma conversa sincera ajudará a desfazer dúvidas e trazer mais clareza para algo que estava deixando-o(a) desconfortável.