Muito além do peixe frito: 5 receitas com peixes de água doce para o almoço

Quando o assunto é peixe de água doce, é comum pensar logo na tradicional fritura. Mas espécies como tilápia, tambaqui, pintado e dourado rendem pratos muito mais variados, do assado à moqueca cremosa, passando pelo refrescante escabeche. Além de saborosos, eles combinam com os mais diferentes temperos.

Abaixo, confira 5 receitas com peixes de água doce para o almoço!

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1. Moqueca de pintado

Ingredientes

1 kg de postas de pintado

1 cebola cortada em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

cortados em rodelas 1 pimentão verde cortado em rodelas

1 pimentão amarelo cortado em rodelas

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de pintado com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e deixe descansar por cerca de 20 minutos. Em uma panela, faça camadas alternadas de cebola, tomate, pimentão verde, pimentão amarelo e as postas de peixe.

Regue com o azeite de dendê e o leite de coco, tampe e cozinhe em fogo médio por 20 a 25 minutos, sem mexer, apenas chacoalhando a panela de vez em quando, até o peixe ficar cozido e os pimentões amaciarem. Finalize com o coentro picado. Sirva em seguida.

2. Ceviche de pirarucu

Ingredientes

500 g de filé de pirarucu cortado em cubos

Suco de 4 limões

1 cebola-roxa cortada em fatias finas

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 pimenta dedo-de-moça picada

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os cubos de pirarucu com o suco de limão e uma pitada de sal. Leve à geladeira por cerca de 20 a 30 minutos, até a carne ficar opaca, cozida pela acidez do limão. Escorra parte do suco e acrescente a cebola-roxa, o tomate, a pimenta dedo-de-moça, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Misture com cuidado e sirva bem gelado. Sirva em seguida.

Dica: use sempre peixe muito fresco, já que ele não passa pelo calor.

Tilápia assada ao molho tailandês picante (Imagem: laksena | Shutterstock)

3. Tilápia assada ao molho tailandês picante

Ingredientes

Tilápia

5 tilápias inteiras limpas, com cortes rasos na pele

5 colheres de sopa de azeite

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho picante tailandês

4 dentes de alho picados

4 a 6 pimentas dedo-de-moça picadas

2 colheres de sopa de molho de peixe

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de páprica picante

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

Suco de 1 limão

6 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de óleo

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Tilápia

Em um recipiente, tempere as tilápias com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, inclusive nos cortes da pele, e deixe descansar por cerca de 15 minutos. Disponha os peixes em uma assadeira untada, regue com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até dourarem e soltarem em lascas ao toque do garfo. Se quiser uma casquinha mais dourada, deixe mais alguns minutos no forno alto ao final.

Molho picante tailandês

Em fogo baixo, aqueça o óleo em uma panela pequena e refogue rapidamente o alho, as pimentas dedo-de-moça e o gengibre, apenas até perfumar. Acrescente o molho de peixe, o açúcar, a páprica picante, a pimenta calabresa, o suco de limão e a água e deixe ferver por 1 a 2 minutos, até formar um molho levemente encorpado. Regue a tilápia assada com o molho ainda quente e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

4. Filé de dourado grelhado ao molho de maracujá

Ingredientes

Peixe

4 filés de dourado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de maracujá

Polpa de 2 maracujás

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em um pouco de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, tempere os filés de dourado com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem no ponto. Reserve aquecido.

Molho de maracujá

Em uma panela, leve a polpa de maracujá, a água e o mel ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente o amido de milho dissolvido e mexa até o molho engrossar e ficar brilhante. Acerte o sal, despeje sobre os filés grelhados e sirva em seguida.

5. Escabeche de traíra

Ingredientes

1 kg de filés de traíra

2 cebolas cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 1 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 xícara de chá de vinagre

Azeite, folhas de louro, alho picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de traíra com o sal, o alho e a pimenta-do-reino. Depois, em fogo médio, aqueça um pouco de azeite em uma frigideira e doure os filés dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue as cebolas e os pimentões com mais um fio de azeite, até murcharem.

Acrescente o vinagre e as folhas de louro e deixe apurar por alguns minutos. Em um recipiente, disponha os filés e cubra com os vegetais e o caldo do refogado. Deixe descansar na geladeira por algumas horas antes de servir, para apurar o sabor. Sirva frio ou em temperatura ambiente.