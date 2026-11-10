Há muito mais do que a tecnologia por trás da transformação digital

Iniciar a transformação digital pela escolha da tecnologia pode impedir que as empresas alcancem os resultados esperados (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante muitos anos, a transformação digital foi tratada como uma questão essencialmente tecnológica. Empresas investiram em infraestrutura, softwares, inteligência artificial, cloud computing, automação e novas plataformas acreditando que esses recursos, por si só, seriam suficientes para impulsionar inovação, eficiência e competitividade.

Na prática, porém, muitas iniciativas não alcançaram os resultados esperados. Para Arthur De Santis, executivo com passagens por empresas como Oracle, IBM, Accenture, Santander e autor do livro CIO Codex – The IT Framework: a jornada de um framework de tecnologia e seu criador, parte desse problema está em começar a transformação pela solução tecnológica, e não pelo entendimento do problema de negócio.

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Segundo o especialista, um dos princípios centrais do CIO Codex Framework é compreender o porquê antes de definir o como e o quê. Isso significa que, antes de escolher uma ferramenta, migrar uma plataforma, automatizar um processo ou adotar uma nova tecnologia, as organizações precisam entender com clareza qual problema está sendo resolvido, qual valor se espera gerar e se a empresa possui maturidade para sustentar a mudança.

A tecnologia é apenas uma das partes da equação. Para que resultados consistentes sejam gerados, também devem ser considerados fatores como pessoas, cultura, modelo operacional, governança, alinhamento com o negócio e competências de transformação da própria área de Tecnologia da Informação, afirma.

Pessoas como variável central da equação

Na visão do autor, muitas empresas ainda confundem transformação digital com adoção tecnológica. A compra de uma nova ferramenta, a migração para cloud ou a implementação de inteligência artificial podem ampliar capacidades, mas não substituem a necessidade de uma organização preparada para absorver, operar e evoluir essas mudanças.

Defendo sempre o mantra de que, no final das contas, vivemos em um mundo onde tudo é feito por e para pessoas. Mesmo com os avanços de IA e automação, ainda existe alguém criando, operando, decidindo ou consumindo aquilo que a tecnologia entrega. Portanto, não faz sentido deixar a variável pessoa fora da equação, explica.

Para Arthur De Santis, o sucesso de uma transformação digital depende diretamente da capacidade de compreender quem cria, opera, lidera, utiliza e é impactado pelas soluções tecnológicas. Nesse sentido, devem ser considerados fatores como engajamento, motivação, capacitação, colaboração, repertório, comunicação e clareza de propósito.

Uma empresa pode adquirir as melhores soluções do mercado, mas, se as pessoas não estiverem engajadas, capacitadas e conectadas a um objetivo claro, dificilmente haverá transformação sustentável. Tecnologia potencializa resultados, mas são as pessoas que fazem esses resultados acontecerem, afirma.

Cultura como ativo essencial

Para Arthur De Santis, cultura organizacional deve ser compreendida como um ativo essencial. Ela influencia diretamente a forma como equipes tomam decisões, lidam com riscos, compartilham conhecimento, reagem a mudanças e colaboram para resolver problemas complexos.

No livro, o autor destaca que cultura não pode ser simplesmente comprada, copiada ou implementada como se fosse uma solução contratada no mercado. Ela precisa ser criada, promovida e cultivada pela liderança, especialmente por meio do exemplo e da clareza sobre os comportamentos esperados dentro da organização.

Cultura não se compra nem se copia. Ainda não foi criada uma subscrição de Culture as a Service. Cultura se cria, se promove e se cultiva a partir da liderança pelo exemplo, que mostra quais comportamentos são esperados para que a cultura desejada passe a ser realidade na organização, afirma.

Segundo o executivo, ambientes marcados por medo de errar, baixa comunicação, excesso de burocracia ou ausência de propósito tendem a comprometer iniciativas de inovação, independentemente da qualidade das soluções tecnológicas implementadas. Por outro lado, organizações que estimulam confiança, aprendizado contínuo, colaboração e clareza de direção conseguem responder com mais velocidade às mudanças do mercado.

A TI integrada ao negócio, com processos claros e governança eficiente, transforma recursos tecnológicos em resultados concretos (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Modelo operacional como ponte entre estratégia e execução

Outro ponto destacado por Arthur De Santis é a importância do modelo operacional de TI. Em sua avaliação, muitas empresas definem boas estratégias digitais, mas falham na capacidade de transformar essas estratégias em execução recorrente, governada e mensurável.

No CIO Codex Framework, essa dimensão é tratada dentro da camada organizacional, relacionada ao IT Operating Model. Ela conecta os intangíveis da cultura e da liderança à realidade prática do dia a dia, incluindo processos, governança, alinhamento organizacional, interação com áreas de negócio, eficiência operacional e capacidade de inovação.

É nessa camada que a transformação deixa de ser apenas intenção e passa a ser funcionamento real da organização. A TI precisa estar integrada ao negócio, com processos claros, responsabilidades bem definidas, indicadores adequados e mecanismos de governança que permitam transformar capacidades tecnológicas em resultados efetivos, explica.

Para o autor, a área de tecnologia não pode mais ser vista apenas como responsável por manter sistemas funcionando. Seu papel deve envolver a construção de capacidades que sustentem crescimento, inovação, eficiência, segurança, resiliência e vantagem competitiva.

IT Transformation e o novo papel da TI

Essa visão também está conectada à camada de IT Transformation apresentada no CIO Codex Capability Framework. Segundo Arthur De Santis, essa camada representa uma das dimensões mais críticas da gestão moderna de tecnologia, pois reúne capacidades relacionadas à estratégia de TI, governança, gestão financeira, fornecedores, indicadores, comunicação, compliance, produtividade, qualidade e gestão de pessoas.

Já se foi o tempo em que governança era vista apenas como controle pelo controle. O IT Governance precisa ser entendido como parte de uma agenda maior de transformação. Seu papel é ajudar a área de TI a operar com clareza, responsabilidade, dados, indicadores e alinhamento real com os objetivos de negócio, afirma.

Na avaliação do executivo, a TI preparada para o futuro é aquela capaz de atuar com mindset empresarial. Isso significa compreender profundamente os objetivos corporativos, contribuir para a estratégia da empresa e estruturar suas capabilities de forma coerente com os desafios atuais e futuros.

Para Arthur De Santis, transformar digitalmente uma organização exige mais do que tecnologia. Exige pessoas engajadas, cultura consistente, modelo operacional adequado e uma área de TI com competências suficientemente maduras para atuar como agente estratégico.

A transformação digital não acontece apenas pela introdução de novas ferramentas. Ela acontece quando tecnologia, pessoas, cultura, governança e modelo operacional passam a trabalhar de forma integrada. É esse conjunto que permite que a TI deixe de ser percebida como suporte operacional e passe a ser reconhecida como motor estratégico do negócio. No fim, o grande desafio das organizações é justamente este: transformar tecnologia em valor, conclui.

Por Guilherme Souza