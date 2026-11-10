Matemática e Ciências da Natureza: saiba o que revisar para o Enem

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para 15 de novembro, dedicado às provas de Matemática e Ciências da Natureza, exige dos candidatos atenção a diferentes habilidades, desde o domínio de conceitos fundamentais até a capacidade de resolver problemas e interpretar informações. Com a proximidade da avaliação, saber quais assuntos merecem prioridade pode ajudar a direcionar a preparação.

Os resultados do Enem 2025 mostram uma queda no desempenho médio em Matemática, de 527,2 pontos em 2024 para 520,9 pontos. Em Ciências da Natureza, que reúne Física, Química e Biologia, a média passou de 494,1 para 500,4 pontos, mas permaneceu como a menor entre as quatro áreas avaliadas. Os números são de um levantamento do portal Quanto Vou, elaborado a partir dos microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Para auxiliar os candidatos a aproveitar esse período de revisão, professores do Colégio Semeador e do Curso Positivo apontam conteúdos prioritários e aspectos que podem fazer diferença na resolução das questões. Confira!

1. Reforce os conhecimentos básicos

Neste momento de preparação para o Enem, organizar os conteúdos por ordem de prioridade pode tornar a revisão mais eficiente. De acordo com o professor de Matemática do Colégio Semeador, em Foz do Iguaçu (PR), Cristian Loch, o estudante não precisa seguir a mesma sequência em que os assuntos foram apresentados em sala de aula.

A recomendação é começar pelo reforço dos conhecimentos básicos de Matemática, como operações, frações, razão e proporção, porcentagem, regra de três, potenciação, notação científica, conversão de unidades, equações e interpretação de gráficos.

2. Priorize os principais conteúdos de Matemática e Ciências da Natureza

Após a revisão dos conhecimentos básicos, a orientação é concentrar os estudos nos principais conteúdos das disciplinas. Em Matemática, os temas que merecem atenção incluem funções, geometria espacial, interpretação de gráficos, estatística e probabilidade.

Em Física, vale concentrar a atenção em mecânica, eletricidade e termologia. Em Química, merecem destaque conteúdos como estequiometria, concentração, pH e química orgânica. Em Biologia, a revisão pode contemplar temas como ecologia, genética e fisiologia humana.

3. Treine a interpretação dos enunciados

As provas exigem que o estudante compreenda o contexto apresentado, identifique os dados relevantes e saiba relacioná-los aos conceitos estudados. “Uma das principais dificuldades está justamente em traduzir as informações do enunciado para a linguagem matemática, habilidade fundamental para chegar à solução”, explica Cristian Loch.

Para Luis Fernando Cordeiro, orientador educacional e professor de Física do Curso Positivo, a leitura também é uma habilidade indispensável. “Não basta saber Física, o vestibulando tem que ser também um bom leitor”, destaca.

No Enem, relacionar os conteúdos estudados a situações reais pode facilitar a compreensão dos conceitos e ajudar na resolução de problemas (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Relacione os conteúdos às situações do cotidiano

Uma maneira de compreender melhor os conceitos é observar como eles aparecem na vida real. A Matemática está presente em atividades como planejamento financeiro, investimentos, análise de dados e tomada de decisões.

Segundo Ulysses Bueno, professor de Matemática do Curso Positivo em Curitiba (PR) e Joinville (SC), uma função afim, representada pela expressão f(x) = ax + b, por exemplo, pode ser utilizada para calcular a evolução de um lucro, o valor de uma tarifa ou a variação de temperatura, quando essas grandezas apresentam comportamento linear.

Na Física, as questões também costumam apresentar situações práticas, como o funcionamento de carros, elevadores, usinas de energia e instalações residenciais. Em Química, os conteúdos aparecem associados a processos industriais, medicamentos, alimentos, combustíveis e impactos ambientais. Compreender essas aplicações ajuda o estudante a relacionar a teoria à resolução de problemas reais.

5. Resolva exercícios e analise os erros

A resolução de questões deve ocupar um espaço importante na rotina de estudos. Mais do que conferir o gabarito, o estudante precisa entender por que acertou ou errou cada questão.

Os professores destacam que o aprendizado em exatas exige participação ativa e capacidade de relacionar os assuntos aos conhecimentos já adquiridos. Por isso, praticar com exercícios tende a ser mais eficiente do que apenas ler resumos.

Segundo Ulysses Bueno, ao responder uma questão incorretamente, o candidato pode identificar se a dificuldade está na interpretação do enunciado, na escolha da estratégia ou em um erro de cálculo. Essa análise permite corrigir as falhas e ampliar o repertório de estratégias para resolver diferentes tipos de questões.

Por Bruna Zembuski