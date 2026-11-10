Como tirar manchas do tapete sem danificá-lo? Veja dicas para cada tipo de sujeira

O tapete é um item de decoração que ajuda a deixar a casa mais bonita, confortável e aconchegante. No entanto, para preservar sua aparência e aumentar sua durabilidade, é importante ter alguns cuidados durante a limpeza. Isso porque cada tipo de sujeira exige técnicas específicas de remoção, e o uso de produtos inadequados pode desbotar as cores, danificar as fibras ou até fazer com que as manchas se tornem permanentes.

Por isso, o ideal é agir rapidamente quando ocorrer algum acidente, absorvendo a sujeira com um pano limpo, sem esfregar a superfície. Além disso, antes de aplicar qualquer produto, é recomendado fazer um teste em uma parte discreta do tapete para evitar possíveis danos. Também é importante evitar o excesso de água e garantir que a peça seque completamente, prevenindo o aparecimento de mofo e mau cheiro.

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A seguir, confira algumas dicas para limpar os tapetes corretamente e mantê-los conservados por mais tempo!

Limpeza de rotina

Para remover a sujeira acumulada no dia a dia, como poeira, cabelos e pelos de animais, uma das maneiras mais práticas é utilizar o aspirador de pó pelo menos uma vez por semana. Nos tapetes menores, também é recomendado virar a peça e aspirar o avesso, ajudando a retirar os resíduos que ficam presos na base. Depois, basta desvirar e passar o aparelho novamente na superfície.

Para complementar a limpeza, é possível utilizar uma escova própria para tapetes, desde que seja adequada ao material, removendo os pelos e a poeira que ainda estiverem presentes. No caso dos modelos felpudos, é importante ter cuidado redobrado, pois as fibras podem ser danificadas com facilidade. Por isso, o ideal é desligar a escova giratória do aspirador ou utilizar um bocal sem escova, evitando que os fios sejam puxados durante a limpeza.

Remoção de vinho

Para remover manchas de vinho do tapete, é importante agir rapidamente, evitando que o líquido penetre profundamente nas fibras. Primeiro, pressione delicadamente um pano limpo ou papel-toalha sobre a área afetada para absorver o máximo possível da bebida, sem esfregar. Em seguida, misture uma colher de sopa de detergente neutro, uma colher de sopa de vinagre branco e duas xícaras de chá de água fria.

Antes de utilizar a solução, faça um teste em uma parte escondida do tapete para verificar se não haverá desbotamento ou danos ao material. Depois, aplique uma pequena quantidade da mistura sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e pressione suavemente com um pano limpo até que o vinho seja removido. Se necessário, repita o procedimento.

Para finalizar, passe um pano levemente umedecido com água limpa para retirar os resíduos da solução e utilize outro pano seco para absorver o excesso de umidade. Deixe o tapete secar completamente em um ambiente ventilado.

Remoção de café

Para remover manchas de café do tapete, o procedimento é semelhante ao utilizado anteriormente. Primeiro, utilize um pano limpo ou papel-toalha para absorver o excesso de líquido, pressionando delicadamente a região afetada, sem esfregar. Em seguida, prepare uma solução com uma colher de sopa de detergente neutro, uma colher de sopa de vinagre branco e duas xícaras de chá de água fria. Antes de aplicar a mistura, faça um teste em uma parte escondida do tapete para evitar possíveis danos às fibras ou alterações na cor.

Depois, coloque uma pequena quantidade da solução sobre a mancha e pressione suavemente com um pano limpo até que a sujeira comece a desaparecer. Se necessário, repita o processo. Para finalizar, passe um pano levemente umedecido com água limpa para retirar os resíduos dos produtos e deixe o tapete secar completamente em um local ventilado.

A urina dos pets pede uma limpeza própria para eliminar também o cheiro (Imagem: Flystock | Shutterstock)

Remoção de manchas de urina

Para remover manchas de urina do tapete, especialmente quando há animais de estimação em casa, é importante agir rapidamente para evitar que o líquido penetre nas fibras e provoque odores desagradáveis. Primeiro, utilize um pano velho ou papel-toalha para absorver o máximo possível da urina, pressionando delicadamente a região afetada, sem esfregar.

Em seguida, caso o material permita, aplique uma pequena quantidade de uma solução preparada com partes iguais de vinagre branco e água, após testá-la em uma área escondida. Deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos e retire o excesso de umidade com uma toalha limpa. Quando o tapete estiver completamente seco, polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio sobre a região, deixe agir por algumas horas e retire com o aspirador de pó, desde que o fabricante permita seu uso.

Além disso, evite produtos que contenham amônia, pois o cheiro pode estimular o animal a urinar novamente no mesmo local. Se o problema for frequente, uma alternativa mais eficaz é utilizar produtos de limpeza enzimáticos específicos para urina de animais, encontrados em pet shops, seguindo as orientações do fabricante.

Remoção de gordura

Para remover manchas de gordura do tapete, primeiro utilize papel-toalha para absorver o excesso, sem esfregar. Em seguida, cubra a região com amido de milho, talco ou bicarbonato de sódio, que ajudam a absorver o óleo, e deixe agir por cerca de 30 minutos. Depois, retire o pó com o aspirador, caso o material permita.

Se a mancha persistir, aplique uma solução de detergente neutro com água morna, pressionando delicadamente com um pano limpo. Para finalizar, retire os resíduos com um pano levemente úmido e deixe o tapete secar completamente. Antes de aplicar os produtos, faça um teste em uma área escondida.

Remoção de sólidos

Para remover sujeiras sólidas do tapete, como restos de comida, utilize papel-toalha, uma colher ou espátula para recolher os resíduos, evitando empurrá-los para dentro das fibras. No caso de manchas de lama, o ideal é esperar que a sujeira seque completamente antes de retirá-la com o aspirador de pó.

Se ainda houver manchas, aplique uma pequena quantidade de detergente neutro diluído em água morna, desde que o material permita, e pressione suavemente com um pano limpo, sem esfregar. Para finalizar, retire os resíduos com um pano levemente úmido e deixe o tapete secar completamente.

Remoção de chiclete

Para remover chiclete grudado no tapete, coloque alguns cubos de gelo dentro de um saco plástico e deixe sobre a região afetada por alguns minutos, até que o chiclete endureça. Em seguida, utilize uma espátula ou o lado sem corte de uma faca para retirar a goma com cuidado, evitando danificar as fibras.

Se ainda restarem resíduos, aplique uma pequena quantidade de detergente neutro diluído em água, desde que o material permita, e pressione suavemente com um pano limpo. Para finalizar, retire o excesso de umidade e deixe o tapete secar completamente.

Atenção ao material do tapete

Tapetes de fibras naturais, como sisal e juta, exigem cuidados especiais durante a limpeza, pois o contato com a água pode provocar manchas e deformar as fibras. Por isso, o ideal é utilizar o aspirador de pó e optar por métodos de limpeza a seco adequados ao material. Os tapetes de lã, seda ou feitos à mão, como os persas, precisam de atenção redobrada para evitar danos. Nesses casos, não utilize alvejantes ou produtos químicos agressivos.

Se houver manchas grandes ou antigas, o mais indicado é procurar uma empresa especializada. Além disso, após a limpeza, deixe o tapete secar completamente em um local ventilado, evitando a exposição prolongada ao sol forte, que pode desbotar as cores.