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Culinária

Pão australiano: veja como preparar em casa essa receita de restaurante

Com ingredientes simples e preparo descomplicado, fica fácil incluir esse acompanhamento na rotina

Pão australiano (Imagem: Felipe Mota Fotografia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pão australiano (Imagem: Felipe Mota Fotografia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A casquinha levemente crocante, o miolo macio e o sabor adocicado fazem do pão australiano um acompanhamento irresistível, especialmente quando chega à mesa ainda quentinho. Famoso nos restaurantes, ele também pode ser preparado em casa, com ingredientes simples e um modo de preparo descomplicado. O segredo está na combinação de farinhas, cacau e melado, que garante a cor escura e o sabor característico dessa receita.

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A seguir, confira a receita do pão australiano para incluir na sua rotina!

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Pão australiano macio de cor escura coberto com flocos de milho na casca, exibindo uma fatia redonda no primeiro plano e outros pães ao fundo
Pão australiano (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Pão australiano

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de centeio
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 3 colheres de sopa de melado de cana
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de sal
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 xícara de chá de água morna
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo ou farelo de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as farinhas, o cacau, o açúcar mascavo e o fermento biológico. Acrescente o melado de cana, a manteiga e o sal. Adicione a água morna aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove até obter uma massa lisa e elástica. Coloque em recipiente, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Depois, modele a massa em formato de pão alongado e coloque em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Após, polvilhe com farinha de trigo ou farelo de milho. Faça cortes leves na parte superior e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere amornar. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 10/11/2026 16:40
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