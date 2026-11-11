Manchas de gordura na cozinha? Veja como remover de paredes, pisos e eletrodomésticos

A gordura pode se acumular em diferentes superfícies da cozinha e exigir cuidados específicos durante a limpeza (Imagem: Zhuravlev Andrey | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante o preparo das refeições, é comum que respingos de óleo e gordura atinjam o fogão, os armários, as paredes e até o chão da cozinha. Com o passar do tempo, esses resíduos podem ficar aderidos às superfícies e dificultar a limpeza, principalmente quando não são removidos regularmente. Para facilitar essa tarefa, é importante escolher os produtos adequados e considerar o material de cada local.

Abaixo, confira algumas dicas para remover os resíduos de gordura e manter a cozinha limpa!

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1. Gordura nas paredes

Para remover a gordura acumulada nas paredes da cozinha, especialmente nas áreas próximas ao fogão, é importante utilizar produtos que eliminem a sujeira sem danificar a superfície. Uma solução simples é misturar água morna com algumas gotas de detergente neutro, que ajuda a dissolver a gordura. Umedeça um pano macio ou uma esponja não abrasiva na mistura e passe delicadamente sobre a região engordurada, evitando esfregar com força.

Em manchas mais resistentes, deixe a solução agir por alguns minutos antes de repetir a limpeza. Depois, retire os resíduos com um pano limpo e levemente umedecido em água e finalize com outro pano seco. Em paredes pintadas, é importante testar a mistura em uma área discreta antes da aplicação, pois algumas tintas podem manchar ou perder o acabamento com a umidade e a fricção. Evite utilizar produtos abrasivos, esponjas ásperas e desengordurantes muito fortes, que podem comprometer a pintura.

2. Gordura dos armários

Os armários podem acumular gordura nas portas, nos puxadores e nas áreas próximas ao fogão. Antes de começar, retire pratos, panelas e travessas para facilitar a limpeza de todas as superfícies. Utilize um pano macio ou uma esponja não abrasiva com água e detergente neutro. Passe delicadamente sobre as áreas engorduradas e, em seguida, retire os resíduos com outro pano levemente umedecido. Finalize com um pano seco antes de guardar novamente os utensílios nos armários.

Evite produtos abrasivos e misturas que possam danificar o acabamento dos móveis, principalmente quando forem de MDF. Caso utilize outra solução de limpeza, faça primeiro um teste em uma área pouco visível.

3. Gordura no piso da cozinha

O piso também recebe respingos de óleo e resíduos durante o preparo das refeições. Quando não são removidos, esses materiais podem deixar a superfície escorregadia, dificultar a limpeza e até causar acidentes.

Para higienizar o local, dilua um produto de limpeza adequado ao tipo de revestimento em um balde com água, respeitando a quantidade indicada pelo fabricante. Depois, passe um pano ou esfregão por toda a superfície, com atenção às áreas próximas ao fogão e à bancada. Finalize retirando os resíduos do produto, quando necessário, e seque o piso com um pano limpo. Evite utilizar produtos abrasivos em revestimentos que possam ser riscados.

A limpeza frequente do fogão ajuda a evitar que os resíduos de gordura endureçam nas superfícies (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

4. Gordura nos eletrodomésticos

Fogão, exaustor, micro-ondas e forno estão entre os equipamentos que mais acumulam gordura na cozinha. A limpeza frequente ajuda a evitar que os resíduos endureçam e fiquem mais difíceis de remover. Veja como limpar cada aparelho!

Fogão

Antes de começar, desligue o aparelho e espere esfriar completamente. Para limpar a superfície, utilize um pano ou uma esponja macia com água e detergente neutro. Passe delicadamente sobre as áreas engorduradas e retire os resíduos com um pano úmido. Depois, seque com um pano limpo.

As bocas, grades e demais peças removíveis também precisam de atenção. Retire-as conforme as instruções do fabricante e lave separadamente com água e detergente. Caso apresentem gordura muito aderida, deixe-as de molho por alguns minutos, desde que o material permita. Enxágue e espere secar completamente antes de recolocá-las.

Exaustor

O exaustor acumula gordura durante o funcionamento, principalmente na parte externa e nos filtros. Para limpar a superfície, utilize uma esponja macia com detergente neutro ou outro produto indicado para o material.

Para uma higienização mais completa, retire os filtros de acordo com as orientações do aparelho e lave-os separadamente na pia com água e detergente. Enxágue bem, deixe secar completamente e coloque as peças novamente no equipamento. Verifique no manual se os filtros podem ser lavados, pois alguns modelos exigem cuidados específicos.

Micro-ondas

Para limpar o micro-ondas, desligue o aparelho da tomada e utilize um pano macio umedecido com água e detergente neutro na parte interna e externa. Evite aplicar líquidos diretamente sobre o equipamento ou utilizar esponjas abrasivas.

Retire a bandeja giratória e lave-a separadamente com água e detergente na pia. Depois, passe um pano limpo e úmido no interior do aparelho para remover os resíduos de sabão. Finalize secando todas as partes antes de ligá-lo novamente.

Forno

O forno pode acumular gordura nas paredes internas, nas grades e no fundo, principalmente depois do preparo de alimentos que liberam óleo e resíduos.

Uma alternativa é utilizar produtos específicos para limpeza de fornos, respeitando as instruções do rótulo. Outra possibilidade, quando permitida pelo fabricante, é preparar uma pasta de bicarbonato de sódio com água e aplicá-la nas áreas engorduradas do interior do equipamento.

Deixe agir pelo tempo adequado e, depois, remova a mistura com uma esponja úmida. Finalize passando um pano limpo para retirar todos os resíduos e deixe o forno secar completamente. O procedimento deve ser feito com o aparelho desligado e frio, evitando contato com resistências, frestas e revestimentos especiais.

Cuidados durante a limpeza

Independentemente da superfície, alguns cuidados ajudam a evitar acidentes e preservar os materiais. Utilize luvas ao manusear produtos de limpeza, mantenha o ambiente ventilado e siga sempre as instruções dos rótulos, respeitando as quantidades e o modo de uso indicados.

Nunca misture produtos diferentes, especialmente água sanitária com vinagre, pois essa combinação pode liberar gases tóxicos. Antes de higienizar eletrodomésticos, desligue-os da tomada e espere esfriar, quando necessário. Também evite aplicar líquidos diretamente nos aparelhos ou molhar partes elétricas, reduzindo o risco de danos e acidentes.