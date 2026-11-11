Quer ter um pássaro de estimação? Veja o que saber antes de adotar uma ave

Antes de adotar um pássaro, é importante conhecer as necessidades da ave e avaliar se elas são compatíveis com a rotina da família (Imagem: DexonDee | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Adotar um animal de estimação exige mais do que vontade e carinho, inclusive quando se trata de um pássaro. As aves apresentam uma grande variedade de tamanhos, cores, comportamentos e personalidades, características que tornam cada espécie única. Enquanto algumas são mais tranquilas e independentes, outras precisam de bastante atenção, estímulos e interação com os tutores. Por isso, antes de levar para casa, é importante conhecer suas necessidades e avaliar se elas são compatíveis com a rotina da família.

A seguir, confira aspectos que merecem atenção antes de adquirir um pássaro de estimação!

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1. Conheça as características da espécie

Antes de escolher um pássaro, é importante pesquisar sobre o comportamento, o tamanho e as necessidades da espécie. Calopsitas, periquitos e canários, por exemplo, apresentam hábitos bastante diferentes. Algumas aves gostam de interagir frequentemente com os tutores, enquanto outras preferem uma convivência mais tranquila e podem não apreciar o contato físico. Também existem diferenças na vocalização, na atividade diária e na facilidade de adaptação ao ambiente doméstico.

2. Avalie o tempo disponível para os cuidados

Embora sejam pequenos, muitos pássaros precisam de atenção e dedicação diariamente. Além de oferecer água fresca e alimentação adequada, é necessário limpar o ambiente, observar o comportamento da ave e proporcionar atividades que estimulem sua mente. Espécies sociais, como calopsitas e periquitos, precisam de interação com outras aves e, quando apropriado, com pessoas. A falta de estímulos pode favorecer o desenvolvimento de comportamentos indesejados, como vocalizações excessivas e arrancamento de penas.

3. Considere o espaço necessário para a ave

Um dos erros mais comuns é acreditar que pássaros pequenos podem viver confortavelmente em qualquer gaiola. Na realidade, o espaço precisa permitir que a ave abra as asas, se movimente e realize atividades naturais, como escalar, saltar e explorar o ambiente.

O tamanho adequado depende da espécie, da quantidade de animais e do tempo disponível para exercícios fora do recinto. Sempre que possível, é interessante oferecer viveiros amplos, com poleiros de diferentes espessuras e materiais seguros. O local também deve ser protegido de correntes de ar intensas, temperaturas extremas e riscos domésticos.

4. Entenda as necessidades alimentares

A alimentação dos pássaros varia conforme a espécie e não deve ser baseada apenas em sementes. Algumas aves precisam de rações formuladas especificamente para suas necessidades nutricionais, enquanto outras apresentam dietas que incluem vegetais, frutas e diferentes fontes de nutrientes. Uma alimentação desequilibrada pode favorecer obesidade, deficiências nutricionais e doenças.

Manter um pássaro envolve despesas que precisam ser consideradas no planejamento financeiro (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

5. Verifique os custos de manutenção

Além do valor inicial da aquisição, manter um pássaro envolve despesas que precisam ser consideradas no planejamento financeiro. Gaiolas ou viveiros adequados, alimentos de qualidade, brinquedos, poleiros e produtos de higiene fazem parte dos gastos necessários. Também é importante reservar recursos para consultas veterinárias, exames e possíveis tratamentos de saúde. Algumas espécies precisam de acessórios específicos e de reposição frequente de materiais utilizados para enriquecimento ambiental.

6. Considere os sons e o comportamento natural

Antes de adquirir um pássaro, é importante compreender que cantar, piar e emitir outros sons fazem parte de sua comunicação natural. Algumas espécies apresentam vocalizações suaves, enquanto outras podem produzir sons altos e frequentes, especialmente durante determinados períodos do dia. Esse comportamento pode incomodar pessoas sensíveis a ruídos ou gerar dificuldades em apartamentos e ambientes compartilhados.

Além disso, as aves costumam espalhar penas, restos de alimentos e outros resíduos ao redor do viveiro. É importante avaliar se está preparado para conviver com essas características, sem tentar impedir comportamentos naturais que fazem parte do bem-estar do animal.

7. Garanta acompanhamento veterinário especializado

Assim como cães e gatos, os pássaros precisam de acompanhamento veterinário para manter a saúde. Entretanto, nem todos os profissionais atendem aves, o que torna importante encontrar um médico-veterinário especializado antes mesmo da chegada do animal. Consultas preventivas ajudam a avaliar o estado nutricional, identificar alterações físicas e orientar os cuidados diários.

Também é necessário observar sinais como perda de apetite, penas constantemente eriçadas, mudanças nas fezes, dificuldade respiratória e redução da atividade. Como muitas aves escondem sinais de doenças, pequenas alterações de comportamento merecem atenção.

8. Confira a procedência e a legalidade da ave

No Brasil, a aquisição de determinadas espécies exige atenção às regras ambientais, especialmente quando se trata de aves silvestres nativas. Antes de levar o animal para casa, é fundamental verificar se a espécie pode ser mantida legalmente em cativeiro e quais documentos são exigidos.

No caso de aves silvestres comercializadas, é necessário procurar estabelecimentos autorizados e conferir a documentação de origem, a nota fiscal e a identificação individual, quando aplicável. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) orienta que animais sem origem legal não devem ser adquiridos.

Também é importante lembrar que retirar pássaros diretamente da natureza pode configurar crime ambiental. A escolha responsável contribui para combater o tráfico de animais e proteger a biodiversidade.