Quer ganhar massa muscular? Conheça 5 saladas ricas em proteínas para incluir na dieta

A alimentação desempenha um papel importante no ganho de massa muscular, especialmente quando aliada à prática regular de exercícios físicos. Nesse processo, as proteínas são essenciais, pois fornecem aminoácidos que contribuem para a recuperação e a construção dos músculos. Para quem busca opções nutritivas sem exagerar nas calorias, as saladas são boas alternativas, pois permitem combinar diferentes ingredientes e fontes de proteína, resultando em preparações equilibradas e saborosas.

A seguir, confira 5 saladas ricas em proteínas para incluir na dieta!

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1. Salada de grão-de-bico com batata-doce e abacate

Ingredientes

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1/2 xícara de chá de batata-doce laranja cortada em cubos

1/4 de abacate fatiado

2 colheres de sopa de homus

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de folhas de rúcula

3 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola roxa fatiada

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de sementes de gergelim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo

Em uma assadeira, disponha os cubos de batata-doce laranja, regue com um fio de azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, virando os pedaços na metade do tempo para assar por igual. Retire do forno e deixe amornar.

Em uma saladeira, disponha as folhas de espinafre e rúcula. Acrescente o grão-de-bico, a batata-doce, o abacate e os tomates-cereja. Distribua a cebola roxa e coloque o homus no centro. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída, adicione o suco de limão e finalize com as sementes de gergelim. Mexa delicadamente para incorporar os temperos e sirva em seguida.

2. Salada de salmão com quinoa e pepino

Ingredientes

200 g de filé de salmão

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 pepino japonês cortado em rodelas finas

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 cebola roxa fatiada

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o filé de salmão com sal e pimenta-do-reino moída. Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione metade do azeite. Acrescente o peixe e grelhe dos dois lados até ficar cozido por dentro. Retire do fogo, deixe amornar e desfie em pedaços grandes. Em uma tigela, coloque a rúcula, o pepino, os tomates-cereja e a cebola roxa. Acrescente a quinoa cozida e o salmão desfiado. Tempere com o restante do azeite, o suco de limão e a salsinha. Misture delicadamente e sirva em seguida.

3. Salada de lentilha com abóbora assada e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 xícara de chá de abóbora cabotiá cortada em cubos

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, disponha os cubos de abóbora, regue com metade do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando os pedaços na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Retire do forno e deixe amornar. Em uma tigela, coloque a lentilha cozida, as folhas de espinafre e a cebola picada. Acrescente a abóbora assada e as sementes de abóbora. Tempere com o restante do azeite e o suco de limão. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Salada de feijão-branco com atum, tomate e manjericão (Imagem: DronG | Shutterstock)

4. Salada de feijão-branco com atum, tomate e manjericão

Ingredientes

300 g de feijão-branco cozido e escorrido

170 g de atum sólido em água, escorrido

sólido em água, escorrido 2 tomates cortados em pedaços

1/2 cebola roxa fatiada

10 azeitonas pretas sem caroço

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o feijão-branco. Acrescente o atum, os tomates, a cebola roxa e as azeitonas pretas. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes sem desmanchar os grãos de feijão e os pedaços de atum. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

5. Salada oriental de tofu com edamame

Ingredientes

200 g de tofu firme

firme 1/2 xícara de chá de edamame cozido e sem casca

1 xícara de chá de repolho roxo fatiado

1 cenoura média ralada

1/2 pepino japonês cortado em rodelas

1 colher de sopa de sementes de gergelim

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de molho de soja

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Modo de preparo

Escorra o tofu, pressionando delicadamente com papel-toalha para retirar o excesso de água e corte em cubos. Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o azeite e doure os cubos de tofu. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, coloque o edamame, o repolho roxo, a cenoura e o pepino. Acrescente o tofu e misture delicadamente. Em um recipiente, misture o molho de soja, o suco de limão e o gengibre ralado. Regue a salada com o molho, misture para incorporar os ingredientes e finalize com as sementes de gergelim. Sirva em seguida.