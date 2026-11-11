Bolo de liquidificador fofinho: 3 receitas práticas para o lanche da tarde

O cheirinho de bolo assando no forno convida a fazer uma pausa e aproveitar o lanche da tarde. Seja para acompanhar uma xícara de café, receber visitas ou reunir a família à mesa, um bolo fofinho torna esse momento ainda mais gostoso. E o melhor: com a ajuda do liquidificador e alguns cuidados no preparo, você não precisa passar horas na cozinha.

A farinha de trigo e o fermento químico, por exemplo, devem ser incorporados delicadamente após bater os ingredientes líquidos, evitando misturar a massa em excesso. Esse cuidado ajuda a preservar a textura e a conseguir bolos macios sem complicação. A seguir, confira 3 receitas deliciosas para testar em casa!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Bolo de chocolate com café

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite morno

1/2 xícara de chá de óleo

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de café coado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite morno, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o café até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até incorporar. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

2. Bolo de leite condensado

Ingredientes

395 g de leite condensado

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado, os ovos, o leite e a manteiga até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando bem. Adicione o fermento químico e mexa suavemente. Despeje em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno e aguarde amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com canela e calda caramelizada (Imagem: vm2002 | Shutterstock)

3. Bolo de maçã com canela e calda caramelizada

Ingredientes

Massa

2 maçãs médias com casca e sem sementes

com casca e sem sementes 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de chá de canela em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda caramelizada

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Calda

Em uma panela em fogo baixo, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Acrescente cuidadosamente a água quente e mexa até dissolver. Adicione a manteiga e misture até obter uma calda homogênea. Reserve.

Massa

Em um liquidificador, bata as maçãs picadas com os ovos, o óleo e os açúcares até obter uma mistura homogênea. Acrescente a canela e bata novamente. Transfira a mistura para um recipiente e coloque a farinha de trigo aos poucos, mexendo delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e misture suavemente.

Unte uma forma retangular média com manteiga e polvilhe com farinha de trigo. Despeje metade da calda de caramelo no fundo e cubra com a massa do bolo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno e espere o bolo amornar antes de desenformar. Sirva com o restante da calda.