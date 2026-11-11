O que são chakras? Entenda o significado dos 7 centros energéticos e como equilibrá-los

Segundo tradições espirituais originárias da Índia, os chakras são centros sutis de energia ligados ao corpo, às emoções e ao mundo ao nosso redor (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando o assunto é equilíbrio energético, espiritualidade e autoconhecimento, os chakras costumam ganhar destaque. Segundo tradições espirituais originárias da Índia, esses centros de energia estão relacionados à forma como nos conectamos com o próprio corpo, com nossas emoções e com o mundo ao redor.

A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda ou disco. Nas tradições que utilizam esse conceito, os chakras são compreendidos como centros sutis de energia que participam da circulação do prana, a energia vital. Embora existam diferentes sistemas de chakras, o modelo mais conhecido no Ocidente apresenta sete centros principais, distribuídos simbolicamente ao longo do eixo do corpo, desde a base da coluna até o topo da cabeça.

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Dentro das práticas holísticas, acredita-se que a harmonia desses centros favoreça a sensação de equilíbrio físico, emocional e espiritual. Entretanto, é importante compreender que os chakras pertencem a um sistema de conhecimento espiritual e não são estruturas anatômicas comprovadas pela ciência.

Conheça os sete chakras e suas funções

Cada chakra tem localização, cor, elemento e significado próprios. A seguir, veja as características dos sete centros principais, os sinais associados ao desequilíbrio de cada um e algumas sugestões para ativá-los.

1. Chakra básico (Muladhara): segurança e estabilidade

Localizado simbolicamente na base da coluna vertebral, o primeiro chakra está associado à sobrevivência, à segurança material, à estabilidade e ao sentimento de pertencimento. Sua cor correspondente é o vermelho e seu elemento é a terra.

Na interpretação energética, quando esse centro está desequilibrado, a pessoa pode experimentar insegurança, medo do futuro, dificuldade para confiar na vida e preocupação excessiva com questões financeiras.

Como ativar: práticas de aterramento, caminhadas em contato com a natureza, exercícios de consciência corporal e meditações que trabalhem a sensação de segurança são tradicionalmente recomendadas. Uma afirmação interessante é: Eu estou segura, confio na vida e construo minha estabilidade.

2. Chakra sacral (Svadhisthana): criatividade e prazer

O segundo chakra está localizado simbolicamente na região abaixo do umbigo e representa a criatividade, a sexualidade, o prazer, a sensibilidade e a capacidade de vivenciar as emoções. Sua cor é o laranja e seu elemento é a água.

Segundo as interpretações holísticas, dificuldades para expressar sentimentos, bloqueios criativos e sentimentos de culpa relacionados ao prazer podem ser associados ao desequilíbrio desse centro energético.

Como ativar: dançar, ouvir música, desenvolver atividades artísticas e reservar momentos para experiências prazerosas são maneiras de trabalhar simbolicamente essa energia. Meditações voltadas à aceitação das emoções também podem ajudar. Repita: Eu permito que a criatividade, o prazer e a alegria façam parte da minha vida.

3. Chakra do plexo solar (Manipura): autoestima e poder pessoal

Localizado simbolicamente na região superior do abdômen, o terceiro chakra está associado à autoestima, à autoconfiança, à força de vontade e à capacidade de tomar decisões. Sua cor é o amarelo e seu elemento é o fogo.

Na visão energética, pessoas que enfrentam dificuldades para estabelecer limites, assumir responsabilidades ou reconhecer suas próprias capacidades podem se beneficiar de práticas direcionadas a esse chakra.

Como ativar: exercícios de respiração consciente, atividades físicas adequadas à sua condição e pequenas atitudes que fortaleçam a autonomia são boas alternativas. Estabelecer metas possíveis e reconhecer as próprias conquistas também fazem parte desse processo. Como afirmação, utilize: Eu reconheço meu valor e tenho confiança nas minhas escolhas.

Associado ao centro do peito, o chakra cardíaco (Anahata) representa o amor, a compaixão e o perdão (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Chakra cardíaco (Anahata): amor e compaixão

O quarto chakra está associado simbolicamente ao centro do peito e representa o amor, a compaixão, a empatia, o perdão e a capacidade de construir vínculos afetivos saudáveis. Sua cor mais conhecida é o verde, embora também seja relacionado ao rosa. Seu elemento é o ar.

Dentro da interpretação espiritual, sentimentos persistentes de mágoa, dificuldade para confiar nas pessoas e resistência em receber afeto podem ser compreendidos como sinais simbólicos de desequilíbrio desse centro.

Como ativar: práticas de gratidão, meditações de compaixão, exercícios de respiração tranquila e atitudes de autocuidado podem favorecer uma conexão mais amorosa consigo mesmo. Uma afirmação recomendada é: Eu mereço amar e ser amada de maneira saudável, livre e recíproca.

5. Chakra laríngeo (Vishuddha): comunicação e verdade

Localizado simbolicamente na região da garganta, o quinto chakra está relacionado à comunicação, à expressão pessoal, à autenticidade e à capacidade de manifestar pensamentos e sentimentos. Sua cor é o azul-claro e seu elemento tradicional é o éter ou espaço.

Na perspectiva energética, o medo de expressar opiniões, a dificuldade para dizer não e o hábito de silenciar necessidades pessoais podem ser associados a um desequilíbrio desse chakra.

Como ativar: cantar, praticar a leitura em voz alta, escrever sobre os próprios sentimentos e desenvolver uma comunicação mais assertiva são atividades que podem estimular simbolicamente esse centro. Experimente repetir: Minha voz tem valor e eu me expresso com clareza, respeito e verdade.

6. Chakra frontal (Ajna): intuição e percepção

Conhecido popularmente como chakra do terceiro olho, está localizado simbolicamente entre as sobrancelhas. Sua cor é o índigo e sua principal representação está ligada à intuição, à percepção, ao discernimento e à capacidade de compreender situações para além das aparências.

Nas tradições espirituais, a dificuldade para confiar na própria percepção, a confusão mental e a desconexão com o autoconhecimento podem ser interpretadas como manifestações simbólicas de desequilíbrio desse centro.

Como ativar: meditação silenciosa, momentos de introspecção, práticas de atenção plena e exercícios de visualização são algumas possibilidades. Reduzir o excesso de estímulos e reservar períodos sem distrações também pode contribuir para a clareza mental. Utilize a afirmação: Eu confio na minha percepção e desenvolvo minha sabedoria interior.

7. Chakra coronário (Sahasrara): espiritualidade e consciência

O sétimo chakra está localizado simbolicamente no topo da cabeça e representa a conexão com a espiritualidade, a consciência, a sabedoria e a busca por um sentido mais profundo para a existência. Suas cores mais conhecidas são o violeta e o branco.

Diferentemente dos demais centros, o chakra coronário costuma ser associado à consciência transcendente, não a um elemento físico específico. Na interpretação holística, seu desequilíbrio pode ser relacionado à sensação de desconexão espiritual ou à dificuldade para encontrar propósito.

Como ativar: meditação, contemplação, oração conforme as próprias crenças e práticas de gratidão são caminhos tradicionalmente utilizados para trabalhar esse centro energético. Uma afirmação possível é: Eu me abro à sabedoria, à consciência e à conexão com aquilo que dá sentido à minha existência.