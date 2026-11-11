Poeira e mau cheiro em casa? Veja 7 dicas para deixar os ambientes limpos e cheirosos

Uma casa limpa, bem ventilada e sem maus odores proporciona mais conforto e bem-estar no dia a dia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Manter a casa limpa, arejada e livre de odores desagradáveis vai além da estética: esses cuidados também contribuem para um ambiente mais confortável e saudável. A poeira pode se acumular em móveis, tecidos, tapetes e cantinhos de difícil acesso, enquanto o mau cheiro costuma estar relacionado à umidade, ao lixo, aos resíduos de alimentos e à falta de ventilação.

A boa notícia é que, com alguns hábitos simples e uma rotina de limpeza adequada, é possível reduzir esses problemas e tornar os ambientes mais agradáveis no dia a dia. A seguir, confira algumas recomendações!

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1. Prefira panos úmidos

Utilize um pano de microfibra levemente umedecido para limpar móveis e superfícies. Isso ajuda a reter a poeira, em vez de espalhá-la pelo ar. Comece pelos locais mais altos, como prateleiras e armários, e avance em direção ao chão, evitando que partículas caiam sobre áreas já limpas. Para o piso, prefira o mop (esfregão) ou um pano úmido à vassoura, que pode levantar partículas durante a limpeza.

2. Aspire tapetes, carpetes, cortinas e estofados

Passe o aspirador regularmente em tapetes e carpetes, de preferência com filtro HEPA, capaz de reter parte das partículas aspiradas e evitar que retornem ao ambiente. Para cortinas e estofados, utilize o aspirador em potência baixa com o bocal escova, removendo a poeira sem danificar as fibras.

Além disso, lave as peças removíveis regularmente, conforme as orientações da etiqueta. Se desejar manter um aroma agradável, utilize também desodorizadores específicos, seguindo as instruções do fabricante e verificando previamente se o produto é compatível com o material.

3. Lave roupas de cama semanalmente

Lençóis, fronhas e cobertores acumulam partículas, ácaros e resíduos que podem contribuir para alergias. Para reduzir a presença desses agentes, lave a roupa de cama semanalmente, sempre que possível. Prefira água morna ou quente, conforme as orientações da etiqueta, e seque completamente as peças antes de guardá-las ou utilizá-las novamente. Outra medida recomendada é utilizar capas antiácaros em colchões e travesseiros, que ajudam a limitar o contato com esses organismos e seus alérgenos.

4. Controle a umidade dos ambientes

Abra as janelas em alguns momentos do dia para favorecer a circulação de ar e ajudar a reduzir a umidade acumulada, evitando, porém, a entrada de ar externo muito úmido ou poluído. Essa medida contribui para diminuir odores desagradáveis e reduzir a concentração de alguns poluentes internos.

Se possível, use um purificador de ar o ideal é que haja um por cômodo para que o sistema funcione com eficácia. Mas vale lembrar: purificadores não eliminam a umidade nem substituem a correção de infiltrações e problemas que favorecem o mofo.

A água sanitária pode ser usada para ajudar a retirar a mancha de mofo da parede (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

5. Evite o mofo nas paredes

Para limpar pequenas manchas de mofo, coloque luvas, abra as janelas e prepare uma solução com aproximadamente 100 ml de água sanitária comum para 1 litro de água, seguindo também as orientações do fabricante. Aplique cuidadosamente na região afetada com um pano ou uma esponja, sem encharcar a superfície, e deixe agir pelo tempo indicado no rótulo. Depois, remova os resíduos conforme as instruções do produto e deixe a área secar completamente. Nunca misture água sanitária com vinagre, amônia ou outros produtos de limpeza.

6. Use o exaustor para reduzir gordura e odores na cozinha

Ao cozinhar, utilize um exaustor para direcionar a fumaça, a gordura, as partículas e os odores para fora da casa, contribuindo para melhorar a qualidade do ar e evitar que resíduos se depositem em móveis e superfícies. Lembre-se também de limpar o equipamento regularmente, especialmente os filtros, para evitar o acúmulo de gordura e poeira e preservar sua eficiência.

7. Evite o acúmulo de lixo e resíduos de alimentos

Coloque o lixo para fora regularmente, sem esperar que os cestos estejam cheios, especialmente quando houver restos de alimentos. Utilize sacos bem fechados e lixeiras com tampa, que dificultam o acesso de insetos e roedores aos resíduos. Verifique possíveis migalhas, restos de comida e sujeiras que tenham caído no chão, principalmente na cozinha e na área de refeições, e limpe-as assim que possível.

Além disso, lave as lixeiras periodicamente com água e detergente, deixando-as secar completamente antes de colocar um novo saco. Essas medidas ajudam a evitar o mau cheiro, o acúmulo de resíduos e a atração de pragas, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável.







