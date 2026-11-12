Além do refogado: 5 receitas com carne moída para inovar o almoço

A carne moída é um ingrediente versátil, econômico e fácil de incluir nas refeições do dia a dia. Além do tradicional refogado, ela pode dar origem a preparações criativas, com diferentes combinações de ingredientes e formas de apresentação. Para variar o cardápio e sair da rotina na cozinha, confira 5 receitas que podem transformar o almoço!
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1. Arroz frito com carne moída e legumes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 250 g de carne moída
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos e despeje na frigideira. Mexa até ficarem cozidos. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione mais 1 colher de sopa de azeite e doure o alho. Acrescente a carne moída, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até dourar. Junte a ervilha e o pimentão. Refogue por 2 a 3 minutos. Acrescente o arroz cozido, mexa bem para desfazer os grumos e misture com os ingredientes. Adicione os ovos mexidos e a cebolinha. Misture bem e acerte o sal. Sirva em seguida.
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2. Canelone de couve com carne moída
Ingredientes
- 8 folhas de couve inteiras
- 300 g de carne moída
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Água para cozinhar
- Água com gelo para dar o choque térmico
- Manjericão para finalizar
Modo de preparo
Com uma faca, retire os talos centrais mais grossos da couve, mas sem partir as folhas ao meio. Em fogo médio, ferva água em uma panela grande, mergulhe as folhas por 30 segundos, depois transfira para uma tigela com água e gelo. Escorra e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até ficar soltinha. Acrescente o tomate e tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Cozinhe até secar bem. Reserve.
Em cada folha de couve, coloque uma porção de recheio de carne moída e enrole como um canelone. Coloque os rolinhos em um refratário. Cubra os canelones com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos. Retire do forno, finalize com o manjericão e sirva em seguida.
3. Couve-flor gratinada com carne moída
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor
- 400 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 150 g de molho de tomate
- 200 g de creme de leite
- 200 ml de leite
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 150 g de muçarela ralada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado, sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, adicione água e leve ao fogo para ferver. Adicione uma pitada de sal e a couve-flor. Cozinhe por aproximadamente 5 a 7 minutos. Escorra e reserve. Ela deve ficar macia, mas ainda firme. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e cozinhe em fogo médio até dourar. Adicione o molho de tomate, a páprica, a pimenta-do-reino e ajuste o sal. Misture e cozinhe por mais 5 minutos. Finalize com o cheiro-verde. Reserve.
Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e mexa por aproximadamente 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Cozinhe em fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture.
Em um refratário, espalhe a carne moída, distribua a couve-flor e cubra com o molho branco. Finalize com a muçarela ralada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.
4. Pimentões recheados com arroz e carne moída
Ingredientes
- 4 pimentões vermelhos
- 400 g de carne moída
- 150 g de arroz cozido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte a parte superior dos pimentões, formando uma tampa, e retire as sementes e as membranas internas. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar. Adicione o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até começar a desmanchar. Acrescente o arroz cozido. Misture bem e desligue o fogo.
Distribua o recheio dentro dos pimentões, preenchendo cada um até próximo da borda. Acomode-os em uma assadeira, coloque as tampas ao lado ou sobre eles e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 a 20 minutos, até os pimentões ficarem macios e levemente dourados. Retire do forno e finalize com o queijo parmesão e a salsinha. Sirva em seguida.
5. Rocambole de batata com carne moída
Ingredientes
Massa
- 700 g de batata
- 2 ovos
- 80 g de farinha de trigo
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 20 g de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Água para cozinhar
Recheio
- 400 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 100 g de muçarela fatiada
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Massa
Descasque as batatas, corte em pedaços e cozinhe em água fervente, em fogo médio, até ficarem macias. Escorra bem, transfira para uma tigela e amasse ainda quentes até formar um purê. Acrescente os ovos, a manteiga, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture até incorporar os ingredientes.
Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea e moldável. Forre uma assadeira retangular com papel-manteiga e espalhe a massa de batata, formando uma camada uniforme de aproximadamente 1 cm de espessura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até a superfície ficar levemente firme, sem deixar dourar demais. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar. Adicione o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe até o líquido reduzir. Finalize com o cheiro-verde e deixe esfriar um pouco.
Montagem e finalização
Retire a massa do forno e espalhe a carne moída sobre toda a superfície, deixando uma pequena borda livre. Distribua a muçarela por cima. Com a ajuda do papel-manteiga, enrole a massa delicadamente, formando um rocambole. Coloque a emenda voltada para baixo na assadeira. Retorne ao forno a 200 °C por aproximadamente 10 a 15 minutos, até aquecer o recheio e derreter o queijo. Retire do forno, aguarde alguns minutos e sirva em seguida.