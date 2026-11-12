Gatos com orelhas incomuns: conheça felinos que podem ter elas dobradas ou curvadas

As orelhas dobradas ou curvadas são uma característica menos comum que diferencia algumas raças de gatos (Imagem: D'Action Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os gatos apresentam uma grande diversidade de características físicas, que variam conforme a raça e a herança genética. Alguns se destacam pelo tamanho, pela coloração dos olhos ou pelo comprimento da pelagem, outros chamam a atenção por particularidades menos comuns. Uma das mais interessantes são as orelhas dobradas ou curvadas.

Em algumas raças, elas se inclinam para a frente, enquanto, em outras, apresentam uma curvatura para trás. Essas formas estão relacionadas a alterações genéticas que influenciam a estrutura da cartilagem. Veja abaixo!

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1. Scottish fold

O scottish fold surgiu em 1961, a partir de uma gata que apresentava uma mutação genética responsável pelas orelhas dobradas para a frente (Imagem: Dargog | Shutterstock)

Originário da Escócia, o scottish fold surgiu em 1961, a partir de uma gata chamada Susie, que apresentava uma mutação genética responsável pelas orelhas dobradas para a frente. De porte médio, possui corpo robusto, cabeça arredondada, olhos grandes e expressão delicada, frequentemente comparada à de uma coruja. Sua pelagem curta é densa, macia e pode apresentar diferentes cores e padrões. Quanto à personalidade, costuma ser tranquilo, afetuoso e bastante apegado à família, apreciando momentos de descanso e brincadeiras moderadas.

2. American curl

O american curl tem orelhas curvadas para trás, que formam um arco elegante e podem variar de intensidade conforme o animal (Imagem: Evannovostro | Shutterstock)

O american curl surgiu nos Estados Unidos, em 1981, quando uma gata encontrada na Califórnia chamou a atenção por apresentar orelhas naturalmente curvadas para trás. Diferentemente do scottish fold, suas orelhas formam um arco elegante, que pode variar de intensidade conforme o animal. De porte pequeno a médio, essa raça apresenta corpo equilibrado, musculatura moderada, olhos expressivos e pelagem curta ou semilonga, com diversas cores. Sua personalidade é marcada pela curiosidade, inteligência e sociabilidade.

3. Highlander

O highlander tem as orelhas largas com as pontas curvadas para trás (Imagem: Patrick Hatt | Shutterstock)

Desenvolvido nos Estados Unidos a partir de 2004, o highlander foi criado com o objetivo de apresentar uma aparência semelhante à de felinos selvagens, mas mantendo o temperamento de um gato doméstico. Suas características mais marcantes são as orelhas largas, com as pontas curvadas para trás, o corpo musculoso e a cauda naturalmente curta. De porte médio a grande, possui patas fortes, cabeça alongada e pelagem que pode ser curta ou longa, com diferentes cores e padrões. Apesar da aparência imponente, costuma ser brincalhão, sociável e bastante próximo dos tutores.

4. Ukrainian levkoy

O ukrainian levkoy apresenta uma combinação incomum de pele praticamente sem pelos e orelhas dobradas para a frente (Imagem: Anna Tronova | Shutterstock)

Na Ucrânia, o ukrainian levkoy começou a ser desenvolvido nos anos 2000, a partir de cruzamentos entre gatos donskoy e scottish fold. A raça apresenta uma combinação incomum de pele praticamente sem pelos e orelhas dobradas para a frente, embora alguns exemplares tenham orelhas eretas. De porte médio, possui corpo alongado, musculatura definida, pernas compridas, cabeça angular e olhos amendoados. Em relação à personalidade, costuma ser inteligente, ativo e sociável, gostando de explorar ambientes e interagir com os tutores.

5. Elf cat

O elf cat tem orelhas grandes e curvadas para trás, que lembram as representações de elfos (Imagem: Victoria Melnik | Shutterstock)

O elf cat é um felino de origem norte-americana, desenvolvido a partir do cruzamento entre o sphynx e o american curl. Seu nome, que significa elfo em inglês, faz referência às orelhas grandes e curvadas para trás, que lembram as representações dessas criaturas fantásticas. De porte médio, apresenta corpo musculoso, peito largo, cabeça de contornos arredondados e olhos expressivos. Assim como o sphynx, possui pouca ou nenhuma pelagem visível, podendo apresentar uma camada extremamente fina de pelos sobre a pele. Quanto ao comportamento, tende a ser carinhoso, inteligente, ativo e interessado na companhia humana.