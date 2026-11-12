Bife de couve-flor: veja como preparar essa opção vegetariana para o jantar

O bife de couve-flor assado é uma opção vegetariana saborosa, leve e fácil de preparar. Com uma textura macia por dentro e levemente crocante por fora, o vegetal ganha um toque especial com o molho de ervas frescas, alho e azeite. A receita é ideal para servir como acompanhamento ou prato principal em um jantar sem carne. Abaixo, confira como fazer!
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Bife de couve-flor
Ingredientes
Bifes de couve-flor
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- 1 couve-flor
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino
- Sal a gosto
- 1 pitada de pimenta calabresa
Molho de ervas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de manjericão picado
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Bifes de couve-flor
Retire as folhas externas da couve-flor, mantendo o talo central para que os bifes não se desmanchem. Corte o vegetal em fatias grossas, com aproximadamente 2 a 3 cm de espessura. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o alho amassado, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal até formar um tempero homogêneo.
Disponha os bifes de couve-flor em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele os dois lados das fatias com a mistura de temperos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 35 minutos, virando cuidadosamente na metade do tempo, até que os bifes estejam macios por dentro e dourados nas bordas.
Molho de ervas
Em uma tigela, misture o azeite, o manjericão, a salsinha, o alho e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Retire os bifes de couve-flor do forno e transfira para um prato. Espalhe o molho de ervas sobre as fatias ainda quentes. Finalize com uma pitada de pimenta calabresa. Sirva em seguida.