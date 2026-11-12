Bife de couve-flor: veja como preparar essa opção vegetariana para o jantar

O bife de couve-flor assado é uma opção vegetariana saborosa, leve e fácil de preparar. Com uma textura macia por dentro e levemente crocante por fora, o vegetal ganha um toque especial com o molho de ervas frescas, alho e azeite. A receita é ideal para servir como acompanhamento ou prato principal em um jantar sem carne. Abaixo, confira como fazer!

Bife de couve-flor

Ingredientes

Bifes de couve-flor

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1 couve-flor

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

Sal a gosto

1 pitada de pimenta calabresa

Molho de ervas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de manjericão picado

1 colher de sopa de salsinha picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Bifes de couve-flor

Retire as folhas externas da couve-flor, mantendo o talo central para que os bifes não se desmanchem. Corte o vegetal em fatias grossas, com aproximadamente 2 a 3 cm de espessura. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o alho amassado, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal até formar um tempero homogêneo.

Disponha os bifes de couve-flor em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele os dois lados das fatias com a mistura de temperos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 35 minutos, virando cuidadosamente na metade do tempo, até que os bifes estejam macios por dentro e dourados nas bordas.

Molho de ervas

Em uma tigela, misture o azeite, o manjericão, a salsinha, o alho e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Retire os bifes de couve-flor do forno e transfira para um prato. Espalhe o molho de ervas sobre as fatias ainda quentes. Finalize com uma pitada de pimenta calabresa. Sirva em seguida.