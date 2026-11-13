Quer aumentar o consumo de proteínas? Veja 5 receitas práticas com frango desfiado

O frango desfiado é um verdadeiro coringa na cozinha: além de prático e econômico, é uma excelente fonte de proteína magra, ideal para quem quer manter uma alimentação equilibrada e saborosa. O melhor é que ele rende muito e combina com os mais diferentes preparos. Para ajudar você a variar o cardápio e aumentar o consumo de proteínas, reunimos cinco receitas fáceis e deliciosas. Confira o passo a passo a seguir!

1. Salada tailandesa com frango desfiado

Ingredientes

Salada

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2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 2 xícaras de chá de repolho cortado em tiras finas

1 cenoura ralada em tiras

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1/4 de xícara de chá de amendoim torrado sem sal

1/4 de xícara de chá de coentro picado

Molho

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 dente de alho amassado

1 colher de chá de óleo de gergelim

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o frango, o repolho, a cenoura, o pimentão vermelho e a cebolinha. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o mel, o gengibre, o alho, o óleo de gergelim e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa delicadamente para envolver todos os ingredientes. Acrescente o amendoim torrado e o coentro, misturando levemente. Leve à geladeira por aproximadamente 15 minutos para intensificar os sabores. Sirva em seguida.

2. Salpicão de frango

Ingredientes

400 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 cenoura ralada

1 xícara de chá de milho-verde

1 maçã cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de uva-passa

1 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de creme de leite

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, a cenoura ralada, o milho-verde, a maçã e a uva-passa. Acrescente o iogurte e o creme de leite e misture bem, até envolver todos os ingredientes. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Espaguete com frango desfiado ao molho de tomate (Imagem: cristian durango | Shutterstock)

3. Espaguete com frango desfiado ao molho de tomate

Ingredientes

500 g de espaguete

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 tomates maduros picados

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão e tomates-cereja cortados ao meio para decorar

Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe conforme as instruções da embalagem, até ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até dourar levemente.

Adicione os tomates e refogue por alguns minutos, até começarem a desmanchar. Junte o frango desfiado, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para incorporar os temperos. Acrescente o molho de tomate e 1/2 xícara de chá de água, mexa e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, até obter um molho encorpado e envolver todo o frango. Se necessário, ajuste os temperos.

Distribua o espaguete em pratos e coloque o frango desfiado com o molho de tomate por cima. Finalize com folhas de manjericão, tomates-cereja e uma pitada de orégano. Sirva em seguida.

4. Frango desfiado à mexicana

Ingredientes

400 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 cebola cortada em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 tomates picados

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica picante

2 dentes de alho picados

Azeite, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Junte os tomates, o cominho e a páprica e cozinhe até formar um molho encorpado. Acrescente o frango desfiado, acerte o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo, para a carne absorver os temperos. Finalize com o coentro. Sirva em seguida.

5. Omelete de forno com frango desfiado

Ingredientes

6 ovos

1/2 xícara de chá de leite

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 tomate picado

1/2 cebola picada

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino moída até ficar homogêneo. Acrescente o frango desfiado, o tomate, a cebola e o cheiro-verde, misturando bem. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, até firmar e dourar levemente na superfície. Sirva em seguida.