Como tirar arranhões de superfícies? Conheça truques que podem ajudar

Os arranhões podem atrapalhar a aparência de móveis, eletrodomésticos e outros objetos. A boa notícia é que muitos riscos superficiais podem ser disfarçados em casa, de um jeito prático e econômico, com itens que costumam estar na despensa ou na caixa de ferramentas.

Antes de começar, vale saber que cada material pede uma técnica diferente e que produtos abrasivos utilizados no lugar errado podem aumentar o estrago. Por isso, teste sempre o método em uma área pequena e escondida e trabalhe com movimentos leves. Riscos profundos, que prendem a unha, geralmente precisam de reparo profissional. Confira a seguir algumas dicas!

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1. Arranhões em móveis de madeira

Para arranhões leves, esfregue uma noz sem casca sobre o risco, em movimentos circulares. O óleo natural da oleaginosa penetra na madeira e ajuda a disfarçar a marca. Depois de alguns minutos, lustre com um pano macio.

Outra opção é misturar 3 partes de azeite e 1 parte de vinagre, aplicar com um pano e lustrar em seguida. Para riscos mais aparentes, use canetas ou gizes de cera para retoque de móveis, vendidos em lojas de material de construção na cor da madeira.

2. Arranhões em vidro

Em marcas bem superficiais, faça uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água, ou use creme dental branco comum (sem gel e sem microesferas). Aplique com um pano de microfibra, em movimentos circulares, por cerca de 1 minuto, e retire com um pano úmido. Para riscos um pouco mais visíveis, existe a pasta de polimento com óxido de cério, própria para vidros.

O piso demanda cuidados diferentes de acordo com o tipo de revestimento (Imagem: Kelly Marken | Shutterstock)

3. Arranhões em pisos

O método depende do revestimento. Em pisos de madeira, valem os mesmos truques dos móveis: noz, cera ou canetas de retoque na cor do piso. Em laminados e vinílicos, utilize kits de reparo vendidos pelos fabricantes, com massa ou cera na tonalidade certa.

Em porcelanatos e cerâmicas, pequenos riscos podem ser suavizados com pasta de polimento específica para o material. Evite palha de aço e saponáceo nesses pisos, porque eles podem riscar ainda mais a superfície e tirar o brilho.

4. Arranhões em eletrodomésticos de inox

Geladeiras, fogões e micro-ondas de inox têm um acabamento escovado, com linhas finas em uma direção. Para disfarçar riscos leves, aplique uma pasta de bicarbonato com água ou um polidor próprio para inox e esfregue com um pano de microfibra, sempre no sentido dessas linhas. Movimentos circulares ou contra o sentido do acabamento deixam a marca mais evidente. Finalize com um pano limpo e seco.

5. Arranhões em plástico e acrílico

Peças como capinhas de celular transparentes, tampas de eletrodomésticos e porta-objetos de acrílico podem ser recuperadas com creme dental branco. Espalhe um pouco do produto com um pano macio e úmido, faça movimentos circulares e, quando começar a secar, remova com água. Também existem polidores próprios para plástico, que dão um acabamento mais uniforme.