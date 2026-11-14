Sobremesas para festas: 3 receitas para surpreender os convidados

Momentos especiais ao lado da família e dos amigos também pedem uma sobremesa à altura. Seja em aniversários, encontros ou confraternizações, preparar um doce saboroso e bonito é uma forma de deixar essas ocasiões ainda mais gostosas.

Segundo Sara Ferreira Simões, confeiteira, fundadora e proprietária da Cakeéisso Confeitaria, algumas receitas conquistam justamente por reunir essas características. Abaixo, ela ensina três preparações de seu repertório: torta cookie com creme de avelã, bombom de uva na travessa e pudim de iogurte grego com geleia de morango.

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“São receitas práticas e fáceis de fazer, que agradam à maioria das pessoas. O segredo está na qualidade dos ingredientes e no equilíbrio dos sabores. Uma sobremesa não precisa ser extremamente doce para ser gostosa”, explica.

A confeiteira também destaca a importância de organizar o preparo com antecedência, especialmente quando as sobremesas fazem parte de uma comemoração. Massas, recheios, caldas e algumas decorações podem ser preparados previamente, desde que sejam armazenados corretamente. “Minha principal dica é planejamento! Escolha sobremesas que tenham etapas que possam ser antecipadas e não tente fazer tudo no mesmo dia. Organização e simplicidade são grandes aliadas!”, orienta.

1. Torta cookie com creme de avelã

Ingredientes

200 g de margarina

200 g de açúcar mascavo

2 ovos

16 g de fermento em pó

2 pitadas de sal

560 g de farinha de trigo

50 g de gotas de chocolate forneáveis

forneáveis 650 g de creme de avelã

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a margarina, o açúcar mascavo, os ovos, o fermento em pó e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture com as mãos até formar uma massa. Adicione as gotas de chocolate e misture para incorporá-las.

Em uma forma com fundo removível e 25 cm de diâmetro, distribua metade da massa pelo fundo, pressionando delicadamente para formar uma camada uniforme. Espalhe o creme de avelã sobre a massa, deixando uma pequena borda livre. Cubra com o restante da massa, distribuindo-a cuidadosamente para fechar o recheio.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. Sirva em fatias.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 10 a 12 fatias

Conservação: manter na geladeira por até 10 dias.

2. Bombom de uva na travessa

Ingredientes

Creme quatro leites

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

200 ml de leite de coco

100 g de leite em pó integral

Ganache de chocolate

200 g de chocolate meio amargo ou ao leite

meio amargo ou ao leite 100 g de creme de leite

Montagem

500 g de uva verde sem sementes

Modo de preparo

Creme quatro leites

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o leite em pó. Misture bem até obter uma preparação homogênea. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente, até engrossar e atingir consistência firme de recheio. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e deixe esfriar completamente.

Ganache de chocolate

Pique o chocolate em pedaços pequenos e coloque em um recipiente próprio para micro-ondas. Derreta em intervalos de 30 segundos, mexendo entre cada etapa. Acrescente o creme de leite e misture até obter uma ganache lisa, brilhante e homogênea. Reserve até amornar.

Montagem e finalização

Lave bem as uvas em água corrente e corte-as ao meio. Distribua as frutas no fundo de uma travessa, cubra com o creme quatro leites já frio e espalhe a ganache de chocolate por cima. Decore com algumas uvas e leve à geladeira até ficar bem gelado. Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 10 a 12 porções

Conservação: manter na geladeira por até 5 dias.

Pudim de iogurte grego com geleia de morango (Imagem: Cakeéisso Confeitaria)

3. Pudim de iogurte grego com geleia de morango

Ingredientes

Pudim

790 g de leite condensado

200 ml de creme de leite

360 g de iogurte grego tradicional

Desmoldante culinário

Geleia de morango

1 kg de morango congelado

congelado 400 g de açúcar refinado

Suco de 1 limão

Finalização

Morangos frescos a gosto

Modo de preparo

Pudim

Em uma tigela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o iogurte grego. Misture delicadamente com um fouet até obter um creme homogêneo. Em seguida, unte uma forma de pudim com desmoldante culinário e despeje a mistura. Leve ao forno preaquecido a 100 °C por aproximadamente 45 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira até ficar firme.

Geleia de morango

Corte os morangos congelados em pedaços pequenos. Depois, coloque-os em uma panela e adicione o açúcar e o suco de limão. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até os morangos começarem a se desmanchar e a mistura adquirir consistência de geleia. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Finalização

Depois que o pudim esfriar e estiver refrigerado, desenforme em um prato e espalhe a geleia de morango por cima. Decore com alguns morangos para deixar a apresentação ainda mais bonita. Sirva gelado.

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 10 a 12 fatias

Conservação: manter na geladeira por até 10 dias.

Por Gabriela Andrade