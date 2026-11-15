Almoço de domingo: 3 receitas com frutos do mar para surpreender a família

O almoço de domingo ganha um toque especial com receitas que valorizam o sabor e trazem novas possibilidades para o cardápio. As preparações com frutos do mar, por exemplo, são alternativas para quem busca variar as refeições e explorar combinações que unem aromas, temperos e diferentes formas de preparo. A seguir, confira algumas sugestões!
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
1. Risoto de camarão
Ingredientes
- 500 g de camarão limpo e descascado
- 300 g de arroz arbóreo
- 1,2 l de caldo de legumes quente
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 120 ml de vinho branco seco
- 60 g de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Raspas de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão e rodelas de limão-siciliano para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo baixo e doure os camarões rapidamente dos dois lados, até ficarem rosados. Reserve. Em outra panela, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz arbóreo e misture por aproximadamente 2 minutos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Adicione o vinho branco e mexa até o líquido evaporar. Em seguida, acrescente uma concha do caldo quente e continue mexendo até que seja absorvido. Repita o processo, adicionando o caldo aos poucos e mexendo constantemente, até que o arroz fique cremoso e al dente. Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente os camarões reservados e misture delicadamente para aquecê-los. Desligue o fogo, adicione a manteiga e o queijo parmesão ralado. Misture até obter uma consistência cremosa. Finalize com as raspas de limão, as folhas de manjericão e as rodelas de limão-siciliano. Sirva em seguida.
2. Polvo oriental com legumes
Ingredientes
- 1 kg de polvo limpo
- 300 g de batata cozida e cortada em rodelas
- 1 cebola cortada em rodelas
- 1 pimentão verde cortado em tiras
- 1/2 abobrinha cortada em rodelas
- 1 tomate picado
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de chá de páprica picante
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Gergelim a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Coloque o polvo em uma panela de pressão, cubra com água e cozinhe por aproximadamente 15 a 20 minutos após pegar pressão, ou até ficar macio. Retire, escorra e corte em pedaços. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até começarem a dourar.
Adicione o pimentão, a abobrinha e o tomate. Refogue por alguns minutos, até os legumes começarem a amaciar. Acrescente o polvo, as batatas, o molho de soja e a páprica picante. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente para incorporar os sabores. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os ingredientes ficarem bem envolvidos pelos temperos. Finalize com o gergelim e sirva em seguida.
3. Salada de lula com abacate
Ingredientes
- 300 g de anéis de lula
- 1 abacate cortado em cubos
- 1 tomate picado
- 1 cebola-roxa fatiada
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, ferva água em fogo médio. Adicione uma colher de sopa de sal e os anéis de lula. Cozinhe por aproximadamente 2 a 3 minutos, até ficarem macios. Não cozinhe demais para evitar que fiquem borrachudos. Escorra e reserve para esfriar.
Em uma tigela grande, misture o abacate, o tomate, a cebola-roxa e o pimentão. Adicione os anéis de lula cozidos e resfriados. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Polvilhe o coentro por cima e sirva em seguida.