Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 16 a 22 de novembro de 2026

Será uma semana favorável para investir nas próprias habilidades e organizar planos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A carta do baralho cigano regente desta semana é A Estrela, que simboliza inspiração, direcionamento e confiança nos próprios projetos. Para os signos, o período poderá favorecer a retomada de sonhos, o fortalecimento de metas e a descoberta de novas possibilidades.

Será um momento favorável para investir nas próprias habilidades, organizar planos e buscar soluções práticas para questões profissionais e pessoais. No entanto, cada signo precisará respeitar seu ritmo, equilibrar as emoções e agir com consciência para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries O Sol

O ariano poderá ganhar visibilidade e mostrar suas habilidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Nesta semana, sua iniciativa poderá ganhar visibilidade, segundo a carta O Sol. Por isso, mostre suas habilidades e evite transformar competitividade em disputa.

Touro A Âncora

O taurino terá uma boa semana para rever metas profissionais (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta A Âncora mostra a importância de construir com paciência. Dessa maneira, será uma boa semana para rever metas profissionais e fortalecer a segurança material.

Gêmeos O Jardim

Novas conexões poderão ampliar as possibilidades do geminiano (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Nesta semana, novas conexões poderão ampliar suas possibilidades, conforme a carta O Jardim. Por isso, converse, divulgue suas ideias e esteja presente.

Câncer A Lua

O canceriano deverá escutar mais a intuição nos próximos dias (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta A Lua mostra que as emoções e a criatividade pedirão espaço. Por isso, ao longo da semana, escute a sua intuição, mas confira os fatos antes de decidir.

Leão O Buquê

O leonino poderá receber reconhecimento e viver momentos agradáveis (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta O Buquê indica uma semana marcada por charme, reconhecimento e momentos agradáveis. No amor, pequenos gestos poderão aproximar corações.

Virgem A Chave

O virginiano poderá encontrar soluções práticas durante a semana (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Conforme a carta A Chave, soluções práticas estarão no centro das atenções. Assim, ao longo da semana, escolha uma prioridade e concentre nela sua energia.

Libra A Estrela

O libriano poderá renovar seus sonhos e recuperar a confiança (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta A Estrela mostra que será uma semana para renovar seus sonhos e recuperar a confiança. Além disso, uma meta ganhará força quando você definir etapas concretas.

Escorpião O Urso

O escorpiano deverá ser firme, mas sem querer controlar tudo ao seu redor (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta O Urso mostra que poder pessoal e recursos exigirão equilíbrio. Dessa maneira, ao longo da semana, seja firme, mas evite controlar tudo ou todos.

Sagitário O Navio

O sagitariano poderá sentir vontade de explorar novas possibilidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Segundo a carta O Navio, a vontade de explorar novas possibilidades crescerá ao longo da semana. No entanto, planeje viagens, estudos ou mudanças com os pés no chão.

Capricórnio O Livro

O capricorniano poderá encontrar no conhecimento um diferencial para aperfeiçoar habilidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

O conhecimento será um diferencial nesta semana, segundo a carta “O Livro. Por isso, pesquise, aperfeiçoe uma habilidade e preserve a discrição quando for necessário.

Aquário Os Pássaros

O aquariano poderá encontrar inspiração em conversas e trocas de ideias (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta Os Pássaros mostra que trocas de ideias poderão trazer inspiração. Assim, ao longo da semana, evite dispersão e reserve tempo para concluir o que começar.

Peixes A Cegonha

O pisciano poderá vivenciar mudanças e ajustes positivos na rotina (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta A Cegonha mostra renovação e ajustes positivos para esta semana. Assim, considere o que precisa mudar para que sua rotina fique mais alinhada aos seus desejos.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.