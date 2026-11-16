Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 16 a 22 de novembro de 2026

A carta do baralho cigano regente desta semana é A Estrela, que simboliza inspiração, direcionamento e confiança nos próprios projetos. Para os signos, o período poderá favorecer a retomada de sonhos, o fortalecimento de metas e a descoberta de novas possibilidades.
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Será um momento favorável para investir nas próprias habilidades, organizar planos e buscar soluções práticas para questões profissionais e pessoais. No entanto, cada signo precisará respeitar seu ritmo, equilibrar as emoções e agir com consciência para aproveitar as oportunidades que surgirem.
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A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries O Sol
Nesta semana, sua iniciativa poderá ganhar visibilidade, segundo a carta O Sol. Por isso, mostre suas habilidades e evite transformar competitividade em disputa.
Touro A Âncora
A carta A Âncora mostra a importância de construir com paciência. Dessa maneira, será uma boa semana para rever metas profissionais e fortalecer a segurança material.
Gêmeos O Jardim
Nesta semana, novas conexões poderão ampliar suas possibilidades, conforme a carta O Jardim. Por isso, converse, divulgue suas ideias e esteja presente.
Câncer A Lua
A carta A Lua mostra que as emoções e a criatividade pedirão espaço. Por isso, ao longo da semana, escute a sua intuição, mas confira os fatos antes de decidir.
Leão O Buquê
A carta O Buquê indica uma semana marcada por charme, reconhecimento e momentos agradáveis. No amor, pequenos gestos poderão aproximar corações.
Virgem A Chave
Conforme a carta A Chave, soluções práticas estarão no centro das atenções. Assim, ao longo da semana, escolha uma prioridade e concentre nela sua energia.
Libra A Estrela
A carta A Estrela mostra que será uma semana para renovar seus sonhos e recuperar a confiança. Além disso, uma meta ganhará força quando você definir etapas concretas.
Escorpião O Urso
A carta O Urso mostra que poder pessoal e recursos exigirão equilíbrio. Dessa maneira, ao longo da semana, seja firme, mas evite controlar tudo ou todos.
Sagitário O Navio
Segundo a carta O Navio, a vontade de explorar novas possibilidades crescerá ao longo da semana. No entanto, planeje viagens, estudos ou mudanças com os pés no chão.
Capricórnio O Livro
O conhecimento será um diferencial nesta semana, segundo a carta “O Livro. Por isso, pesquise, aperfeiçoe uma habilidade e preserve a discrição quando for necessário.
Aquário Os Pássaros
A carta Os Pássaros mostra que trocas de ideias poderão trazer inspiração. Assim, ao longo da semana, evite dispersão e reserve tempo para concluir o que começar.
Peixes A Cegonha
A carta A Cegonha mostra renovação e ajustes positivos para esta semana. Assim, considere o que precisa mudar para que sua rotina fique mais alinhada aos seus desejos.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.