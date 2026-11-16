Black Friday: 5 cuidados para não ter surpresas com a entrega das compras online

Antes de aproveitar as promoções da Black Friday, alguns cuidados ajudam a garantir que os produtos cheguem dentro do prazo esperado (Imagem: Nanci Santos Iglesias | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Encontrou aquele produto com um desconto irresistível na Black Friday? Antes de clicar em comprar, vale prestar atenção em alguns detalhes que podem fazer a diferença na hora de receber a encomenda. O preço costuma ser o principal atrativo, mas o prazo de entrega, a disponibilidade do produto e as condições de frete também merecem atenção.

Durante a Black Friday, o aumento das compras online movimenta uma operação que nem sempre é visível para o consumidor. Depois da confirmação do pedido, entram em cena processos de localização dos produtos no estoque, separação, conferência, embalagem e expedição. Tudo precisa funcionar de maneira coordenada para que as encomendas sejam enviadas dentro do prazo previsto.

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“Na Black Friday, não basta encontrar o produto pelo melhor preço. O consumidor também precisa observar as condições de entrega, porque uma oferta vantajosa pode deixar de ser interessante quando o frete é muito caro ou o prazo não atende à sua necessidade”, explica Lucas Silva, head de Vendas & Growth da Cubbo, empresa de tecnologia e logística para e-commerce.

A seguir, o especialista reúne cinco dicas para ajudar os consumidores a evitar imprevistos com as entregas durante a Black Friday. Confira!

1. Compare o preço final, não apenas o desconto

Um produto pode estar com um ótimo preço, mas o valor do frete pode comprometer a economia. Antes de finalizar a compra, compare o custo total e observe as modalidades de entrega disponíveis. Dependendo da urgência, escolher um prazo um pouco maior pode ser uma alternativa mais econômica.

2. Comprou vários produtos? Eles podem chegar em dias diferentes

Ao comprar produtos de diferentes vendedores em um marketplace, nem sempre tudo chega junto. Isso acontece porque os itens podem sair de estoques e locais diferentes, com prazos próprios de envio e transporte. Antes de finalizar o carrinho, confira a previsão de entrega de cada produto e se haverá mais de uma encomenda. Assim, você evita contar com uma única data para receber todas as compras.

3. Produto disponível não significa entrega imediata

Durante a Black Friday, determinados itens podem ter uma procura muito maior que o habitual. Vale verificar se o produto está disponível para envio ou se a compra envolve pré-venda ou prazo diferenciado. Mesmo quando o item está em estoque, ainda existe um processo de preparação antes que a encomenda seja entregue à transportadora.

Compras feitas após o horário de corte podem ser processadas apenas no ciclo seguinte, o que pode aumentar o prazo de entrega (Imagem: EF Stock | Shutterstock)

4. Atenção ao horário da compra: ele pode influenciar a entrega

Nem todo pedido começa a ser preparado assim que o pagamento é aprovado. Lojas e centros de distribuição podem trabalhar com um horário de corte, que determina até quando uma compra entra no processamento daquele dia. Pedidos realizados depois desse horário podem ficar para o próximo ciclo de separação. Além disso, muitos prazos são calculados em dias úteis, o que exige atenção aos fins de semana e feriados. Na Black Friday, quando também há compras à noite e de madrugada, vale conferir a previsão de entrega apresentada pela loja, especialmente se o produto for um presente de Natal.

5. Cuidado com a promessa de entrega muito rápida

Receber uma compra no dia seguinte pode ser conveniente, mas vale conferir se o prazo oferecido realmente atende ao seu endereço e à modalidade de frete escolhida. As condições podem variar conforme a localização do estoque, a região de destino e a operação de transporte. Antes de pagar, confira o prazo apresentado no fechamento do pedido, em vez de considerar apenas o destaque anunciado pela loja.

Atenção aos detalhes é essencial

Para aproveitar as promoções sem frustrações, a recomendação é simples: antes de finalizar o pagamento, confira se o valor total, a disponibilidade do produto e a previsão de entrega atendem ao que você precisa. Um desconto pode chamar a atenção, mas são essas condições que ajudam a determinar se a compra realmente vale a pena.

Por Paula Deodato