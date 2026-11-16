Pix completa 6 anos: veja como aproveitar melhor os recursos do meio de pagamento

O Pix evoluiu de uma ferramenta de pagamentos instantâneos para um sistema com diversas funcionalidades (Imagem: Photo For Everything | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Lançado em 16 de novembro de 2020 pelo Banco Central, o Pix completa seis anos em 2026 e já faz parte da rotina financeira de milhões de brasileiros. O número de chaves Pix cadastradas no país ultrapassou a marca de 1 bilhão em setembro deste ano, segundo dados do Banco Central (BC), um crescimento de aproximadamente 80 milhões de chaves desde o fim de 2025, quando havia 920 milhões. Também em setembro, foram processadas 7,1 bilhões de transações, movimentando aproximadamente R$ 3,2 trilhões.

Criado inicialmente como uma alternativa para realizar transferências e pagamentos instantâneos, o sistema ganhou novas funcionalidades ao longo do tempo, permitindo agendar transações, pagar contas recorrentes e até fazer compras apenas aproximando o celular de uma maquininha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A chegada do Pix também modificou a relação de consumidores e empresas com os pagamentos. Antes, uma transferência bancária poderia depender do horário de funcionamento das instituições e envolver tarifas ou procedimentos adicionais. Com o novo sistema, as transações passaram a ser realizadas em poucos segundos, inclusive aos finais de semana e feriados, como explica Murilo Rabusky, especialista em tecnologias financeiras e diretor de negócios da fintech Lina Open X.

“Do ponto de vista econômico, o Pix reduziu barreiras que existiam nos pagamentos tradicionais. Uma transferência que antes poderia depender de horários bancários, tarifas ou procedimentos mais complexos passou a acontecer em segundos, a qualquer momento. Isso diminuiu o custo operacional e o esforço envolvidos em uma transação, tanto para consumidores quanto para empresas”, destaca.

Outro fator importante foi a ampla digitalização dos serviços financeiros no Brasil. “O consumidor passou a ter acesso a pagamentos diretamente pelo celular, enquanto empresas encontraram uma alternativa para receber recursos com rapidez e integrar os pagamentos aos seus processos de venda”, ressalta Murilo Rabusky.

Para aproveitar as possibilidades do sistema, vale conhecer algumas das funcionalidades disponíveis. A seguir, confira seis dicas para aproveitar melhor as facilidades do Pix.

1. Agendar transferências para datas futuras

Quem precisa enviar dinheiro em uma data específica pode utilizar o Pix Agendado. A funcionalidade permite programar uma transferência para que ela seja realizada posteriormente, sem a necessidade de acessar o aplicativo bancário novamente no dia escolhido.

O recurso pode ser útil para organizar pagamentos entre pessoas, dividir despesas ou programar o envio de valores em datas próximas ao vencimento de compromissos. Antes de concluir o agendamento, é importante conferir os dados do destinatário e verificar se há saldo disponível na conta na data programada.

2. Automatizar o pagamento de contas recorrentes

O Pix Automático permite autorizar uma única vez o pagamento de despesas que se repetem periodicamente. Com a autorização do usuário, empresas podem realizar cobranças em datas previamente combinadas, sem que seja necessário confirmar cada transação individualmente.

A funcionalidade pode ser utilizada para pagar contas de energia, telefone, mensalidades escolares, academias, condomínios e serviços por assinatura, por exemplo. O consumidor também pode estabelecer um valor máximo para as cobranças e consultar ou cancelar as autorizações pelo aplicativo da instituição financeira.

É importante observar que o Pix Automático não é a mesma coisa que o Pix Agendado. Enquanto o primeiro permite que uma empresa realize cobranças recorrentes após a autorização do cliente, o segundo é utilizado para programar uma ou mais transferências para datas futuras.

3. Pagar compras com Pix aproximando o celular da maquininha

O Pix por Aproximação permite pagar uma compra diretamente pelo celular, sem precisar escanear um QR Code ou digitar uma chave Pix. Para isso, o consumidor deve ter o recurso disponível no aplicativo do banco ou em uma carteira digital, além de um celular compatível com a tecnologia NFC, que permite a comunicação por aproximação entre aparelhos. Na hora do pagamento, basta aproximar o celular da maquininha habilitada para iniciar a transação.

Na hora da compra, basta selecionar a opção de pagamento por Pix, aproximar o aparelho da maquininha habilitada e conferir as informações da transação antes de confirmar. A funcionalidade oferece outra alternativa para quem prefere fazer pagamentos pelo celular e está disponível nos estabelecimentos que aceitam essa modalidade.

QR Code e Pix Copia e Cola facilitam pagamentos de compras pela internet e cobranças de serviços (Imagem: Marciobnws | Shutterstock)

4. Utilizar QR Codes e o Pix Copia e Cola para pagar contas

O pagamento por QR Code é uma das formas de utilizar o Pix em lojas, estabelecimentos comerciais e serviços. Basta abrir o aplicativo bancário, selecionar a opção de pagamento e escanear o código disponibilizado pelo recebedor.

Outra possibilidade é utilizar o Pix Copia e Cola, especialmente quando o código de pagamento é recebido pelo celular ou por outro canal digital. Nesse caso, o usuário copia a sequência de caracteres fornecida pelo estabelecimento, cola no aplicativo do banco e confere os dados antes de concluir a operação. As duas modalidades também facilitam pagamentos de compras pela internet e cobranças de serviços, sem a necessidade de digitar manualmente os dados bancários do destinatário.

5. Faça saques em dinheiro sem precisar ir ao banco

Além de transferir e pagar contas, o Pix também pode ser utilizado para retirar dinheiro em espécie em estabelecimentos comerciais que oferecem esse serviço. Com o Pix Saque, por exemplo, o consumidor faz um pagamento via Pix para a loja, utilizando o valor que deseja retirar, e recebe a mesma quantia em dinheiro no caixa. Assim, não precisa procurar um caixa eletrônico ou uma agência bancária para sacar o dinheiro.

No Pix Troco, a operação acontece durante uma compra: o cliente paga um valor superior ao preço do produto ou serviço e recebe a diferença em espécie. Por exemplo, ao comprar um item de R$ 30 e fazer um Pix de R$ 50, pode receber R$ 20 em dinheiro como troco. Os serviços dependem da disponibilidade em estabelecimentos participantes e podem ser úteis para quem precisa de dinheiro em espécie sem recorrer a um caixa eletrônico.

Cuidados ao usar e antes de confirmar uma transação

A praticidade do Pix também exige atenção para evitar erros e tentativas de fraude. Antes de confirmar qualquer pagamento ou transferência, é importante verificar o nome do destinatário, conferir o valor e desconfiar de solicitações inesperadas, especialmente quando envolvem situações de urgência ou pedidos de pessoas desconhecidas.

“Para reduzir os riscos, o consumidor deve conferir o nome do destinatário antes de confirmar a transação, desconfiar de solicitações inesperadas e verificar cobranças por canais oficiais. Também é fundamental não compartilhar senhas, códigos de autenticação ou acesso ao aplicativo bancário. No caso de uma transferência para uma chave incorreta, a conferência prévia dos dados pode evitar um problema que nem sempre é simples de resolver depois”, explica Murilo Rabusky.

Em seis anos, o Pix ganhou novas funções e passou a ser utilizado não apenas para enviar dinheiro, mas também para pagar contas, fazer compras, agendar transferências e até retirar dinheiro em espécie. Conhecer essas possibilidades permite aproveitar melhor o sistema no dia a dia e escolher a opção mais adequada para cada situação.

Por Letícia Carvalho