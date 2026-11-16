Bolo mármore de baunilha com chocolate: aprenda essa receita fofinha para o lanche da tarde

O bolo mármore de baunilha com chocolate é uma opção deliciosa para tornar o lanche da tarde ainda mais especial. Com uma massa fofinha e macia, a receita combina o sabor suave da baunilha com o gosto marcante do chocolate. Além disso, a mistura das duas massas cria um efeito mesclado, que deixa o bolo bonito e apetitoso. Fácil de preparar, é uma ótima escolha para acompanhar uma xícara de café ou chá. Veja abaixo!
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Bolo mármore de baunilha com chocolate
Ingredientes
Bolo
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- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1 colher de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
Modo de preparo
Bolo
Em uma tigela, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga e bata até obter uma mistura clara e cremosa. Acrescente o leite e a essência de baunilha e misture bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa lisa e homogênea. Por último, incorpore o fermento químico em pó delicadamente.
Divida a massa em duas partes. Em uma delas, acrescente o chocolate em pó e misture até ficar uniforme. Em uma forma com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, despeje alternadamente porções da massa de baunilha e da massa de chocolate. Com o auxílio de um garfo ou palito, faça movimentos suaves para criar o efeito marmorizado, sem misturar completamente as massas.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme.
Cobertura
Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura. Sirva em seguida.