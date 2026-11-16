Uma investigação cercada de mistérios, um romance inesperado e uma aventura que muda os rumos de um conto de fadas bastante conhecido estão entre as principais novidades da Netflix nesta semana. De 16 a 22 de novembro, o catálogo do streaming também ganha produções inspiradas em acontecimentos reais, dramas familiares e histórias que prometem despertar diferentes emoções. São filmes e séries perfeitos para quem deseja aproveitar um momento de descanso, seja com a família, com os amigos ou na própria companhia.

A seguir, confira 5 filmes e séries que chegam ao catálogo da Netflix nesta semana!

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1. A Lei dos Monstros (18/11)

“A Lei dos Monstros” retrata uma investigação criminal que provoca conflitos entre duas amigas e muda o rumo de suas vidas (Imagem: Reprodução digital | Entrego e Netflix)

“A Lei dos Monstros” é uma minissérie polonesa inspirada em uma história real que acompanha a investigação do assassinato de quatro meninos e os conflitos em torno da avaliação psicológica do suspeito.

Em 1988, a major Anna Bersz conduz o caso, enquanto sua amiga, a psiquiatra Agnieszka Grabska, fica responsável por avaliar a sanidade do criminoso. A conclusão da especialista provoca um conflito entre as duas e acaba rompendo a amizade. Em 2014, com a proximidade da possível libertação do condenado, elas precisam revisitar as escolhas do passado e enfrentar questões sobre recuperação, justiça e segurança da sociedade.

2. Protegendo Estrelas (18/11)

“Protegendo Estrelas” acompanha uma guarda-costas que finge namorar um astro de cinema durante uma missão no Natal (Imagem: Reprodução digital | Little Engine, Living in the Asterisk, Propeller Studios e Netflix)

Inspirado no livro “A Guarda-Costas”, de Katherine Center, o filme “Protegendo Estrelas” apresenta Hannah Brooks, uma guarda-costas especializada em proteção executiva que recebe a missão de proteger Jack Stapleton, um famoso astro de cinema ameaçado por um perseguidor.

Para manter a segurança em segredo durante as festas de fim de ano, ela aceita fingir ser namorada do ator e o acompanha até o rancho de sua família, em Montana. Entre passeios a cavalo, tradições natalinas e momentos de aproximação, os dois começam a desenvolver sentimentos verdadeiros. No entanto, o perigo que motivou a contratação de Hannah continua causando preocupação.

3. Vicentina Pede Desculpas (20/11)

“Vicentina Pede Desculpas” mostra uma mãe que procura as famílias das vítimas de uma tragédia para pedir perdão pelo ocorrido (Imagem: Reprodução digital | Filmes de Plástico e Netflix)

Em “Vicentina Pede Desculpas”, uma mãe precisa lidar com a morte do filho e as consequências de uma tragédia que tirou a vida de diversas pessoas. Após um ônibus cair de um viaduto em Belo Horizonte, a investigação revela que o acidente foi uma tentativa de suicídio do motorista Wesley. Abalada com a descoberta, Vicentina decide procurar os familiares das vítimas para pedir desculpas pelo ocorrido. Ao longo dessa jornada, ela enfrenta diferentes reações, tenta entender o que aconteceu com o filho e busca uma maneira de conviver com a própria dor e seguir em frente.

4. Tipo Irmãs (20/11)

“Tipo Irmãs” apresenta uma aventura em que as meias-irmãs da Cinderela precisam desfazer um feitiço para salvar uma delas (Imagem: Reprodução digital | Animal Logic Entertainment, Netflix Animation Studios, Paper Kite Productions e Netflix)

A animação “Tipo Irmãs” apresenta uma nova versão do conto da Cinderela, desta vez do ponto de vista de suas supostas meias-irmãs malvadas. Cansada de viver à sombra da princesa, Lilith tenta confrontar a Fada Madrinha e acaba provocando um acidente mágico que transforma sua irmã Margot em sapo. Para desfazer o feitiço, ela precisa se unir à própria Cinderela e ajudá-la a calçar o sapatinho de cristal antes da meia-noite. Juntas, elas enfrentam criaturas e perigos em uma aventura que também coloca à prova os laços entre as irmãs.

5. Pregadore$ no Horário Nobre (20/11)

“Pregadore$ no Horário Nobre” revisita a trajetória de três televangelistas que conquistaram milhões de espectadores e enfrentaram escândalos (Imagem: Reprodução digital | Aggregate Films, Third Eye Motion Picture Company e Netflix)

“Pregadore$ no Horário Nobre” é um documentário que revisita a ascensão dos principais televangelistas dos Estados Unidos durante os anos 1980. Jim Bakker, Jerry Falwell e Jimmy Swaggart conquistaram milhões de espectadores com programas religiosos transmitidos em horário nobre, transformando a pregação em um fenômeno televisivo e político.

Por trás da popularidade, porém, disputas por poder, acusações de hipocrisia e escândalos começaram a abalar a imagem dos líderes. A produção acompanha os acontecimentos que levaram à queda desse império religioso, marcada por denúncias, investigações e prisões.