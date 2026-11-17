Quando a vontade é de uma refeição completa, saborosa e sem muito trabalho, o frango assado no forno com abóbora e batata é a escolha certa. Tudo é preparado em uma única assadeira: a carne fica suculenta e dourada, enquanto os vegetais assam lentamente, absorvendo o alho, o azeite e as ervas. O resultado é um prato colorido, nutritivo e reconfortante, perfeito para o jantar em família e fácil de repetir em qualquer dia da semana. Confira a receita a seguir!

Frango assado no forno com abóbora e batata

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango com pele

com pele 1/2 abóbora-cabotiá cortada em fatias

4 batatas cortadas em gomos

4 dentes de alho

3 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Salsinha picada, páprica, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, tempere as sobrecoxas de frango com o suco de limão, metade do azeite, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e deixe pegar gosto por cerca de 15 minutos. Depois, distribua as fatias de abóbora-cabotiá, os gomos de batata e os dentes de alho, regue com o azeite restante e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano.

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Deixe as sobrecoxas entre os legumes, com a pele voltada para cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 45 minutos, até o frango dourar e ficar cozido por dentro e os legumes ficarem macios. Se quiser, nos últimos minutos, aumente a temperatura para dourar ainda mais. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.