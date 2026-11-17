Prático, versátil e fácil de encontrar, o atum em lata é um ingrediente que pode facilitar a rotina de quem busca refeições saborosas sem passar muito tempo na cozinha. Fonte de proteínas de alto valor biológico, ele também fornece nutrientes importantes, como ômega 3, vitaminas do complexo B e minerais, que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Além disso, ele combina com diferentes alimentos e pode ser utilizado no preparo de saladas, massas, tortas, omeletes e até legumes recheados. Outra vantagem é sua praticidade, já que dispensa o cozimento e pode ser incorporado diretamente às receitas após ser escorrido.

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Abaixo, confira 5 receitas fáceis e saudáveis com atum em lata para variar o almoço!

1. Omelete recheada com atum e salada

Ingredientes

Omelete

3 ovos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

170 g de atum sólido em água, escorrido

2 colheres de sopa de pimentão vermelho picado

2 colheres de sopa de pimentão verde picado

2 colheres de sopa de cebola picada

Salada

2 folhas de alface picadas

1/2 xícara de chá de repolho fatiado

1 tomate cortado em rodelas

1/2 pepino cortado em meia-lua

Azeite, sal e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Omelete

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino. Bata com um garfo até obter uma mistura homogênea. Adicione o cheiro-verde e misture. Reserve. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e os pimentões até ficarem macios. Acrescente o atum e misture delicadamente para incorporar os ingredientes. Desligue o fogo, retire e reserve.

Na mesma frigideira, aqueça o restante do azeite em fogo baixo e despeje os ovos batidos. Espalhe a mistura pelo fundo e cozinhe até as bordas começarem a firmar. Com cuidado, distribua o recheio de atum sobre metade da omelete e dobre a outra metade por cima. Deixe cozinhar por mais alguns instantes, até os ovos ficarem completamente firmes.

Salada

Disponha a alface, o repolho, o tomate e o pepino em um prato. Tempere com azeite, sal e suco de limão. Sirva a omelete ainda quente, acompanhada da salada.

2. Macarrão integral com atum e brócolis

Ingredientes

250 g de macarrão integral

integral 170 g de atum sólido em água, escorrido

1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes pequenos

1 tomate picado

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione uma colher de sopa de sal. Cozinhe o macarrão integral até ficar al dente. Acrescente o brócolis nos últimos 3 minutos de cozimento. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Acrescente o atum e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o macarrão e o brócolis ao refogado e misture para incorporar os ingredientes. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Arroz de forno com atum e legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

340 g de atum sólido em água, escorrido

1/2 cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente a cenoura, o tomate, o milho-verde e a ervilha e refogue por aproximadamente 3 minutos. Adicione o atum, o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e desligue o fogo. Em um recipiente, misture o refogado com o arroz cozido e o cheiro-verde. Transfira para um refratário e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos. Sirva em seguida.

Salada de batata com atum e azeitona preta (Imagem: Louis Adam | Shutterstock)

4. Salada de batata com atum e azeitona preta

Ingredientes

3 batatas-bolinha com casca

com casca 170 g de atum sólido em água, escorrido

2 ovos

8 azeitonas pretas

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque as batatas-bolinha em uma panela com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos ou até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra a água, espere amornar e corte as batatas ao meio, mantendo a casca. Em outra panela, coloque os ovos, cubra com água e cozinhe por aproximadamente 10 minutos após levantar fervura. Escorra, deixe esfriar, descasque e corte em pedaços.

Em um recipiente, coloque as batatas cozidas e tempere com o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para incorporar os temperos. Acrescente os ovos e distribua o atum escorrido por cima. Finalize com a azeitona e a salsinha picada. Sirva em seguida.

5. Batata-doce recheada com atum

Ingredientes

2 batatas-doces

170 g de atum sólido em água, escorrido

1/2 tomate picado

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Faça pequenos furos na casca das batatas-doces com um garfo e coloque-as em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até ficarem macias. Enquanto isso, aqueça, em fogo médio, o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar.

Adicione o atum, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo, acrescente o creme de ricota e o coentro e mexa até incorporar. Retire as batatas-doces do forno, faça um corte no sentido do comprimento e abra delicadamente, sem separar as partes. Amasse levemente o interior com um garfo e distribua o recheio de atum. Sirva em seguida.





