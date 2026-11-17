Mais do que controlar equipamentos, é preciso desenvolver uma consciência coletiva sobre a preservação dos bens e o uso responsável dos recursos (Imagem: AYO Production | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma empresa pode investir milhões em programas de cultura organizacional e, ao mesmo tempo, conviver com funcionários que descartam equipamentos em boas condições, gestores que compram o que já existe e lideranças que ignoram o desperdício. O que isso diz sobre a cultura dessa organização?

Eu sempre digo que o cuidado com o patrimônio precisa vir de cima. Se a diretoria e os próprios donos não demonstram preocupação com os bens da empresa, dificilmente os colaboradores terão uma atitude diferente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Já acompanhamos o caso de uma máquina de perfuração de mina, avaliada em milhões de dólares, que apresentou um defeito, foi abandonada em campo e acabou se deteriorando até virar sucata. Um prejuízo que poderia ter sido evitado.

Esse é um exemplo extremo, mas situações semelhantes acontecem diariamente. Móveis em bom estado são descartados, equipamentos de informática ficam esquecidos em depósitos e novas compras são realizadas sem verificar o que a empresa já possui.

Além do prejuízo financeiro, o desperdício compromete a produtividade e revela comportamentos que acabam sendo tolerados pela organização.

A conscientização dos colaboradores sobre o uso dos recursos da empresa também depende da atuação do RH e do exemplo das lideranças (Imagem: pics five | Shutterstock)

E onde entra o RH nessa história?

O RH (recursos humanos) tem um papel importante na formação dessa cultura. Pode incorporar o cuidado com os recursos da empresa à integração de novos funcionários, aos treinamentos de liderança e à comunicação interna. Mas precisa atuar em conjunto com as áreas responsáveis pelo patrimônio, estabelecendo procedimentos claros e responsabilidades.

Quando essa consciência é desenvolvida, os próprios colaboradores se tornam o que costumo chamar de “xerifes do patrimônio”: passam a identificar desperdícios, comunicar problemas e cuidar melhor dos recursos disponíveis.

O controle patrimonial não pode ser responsabilidade exclusiva da contabilidade. Precisa fazer parte do comportamento das pessoas. Talvez uma boa maneira de avaliar a cultura de responsabilidade de uma empresa seja observar como seus funcionários cuidam daquilo que não lhes pertence.

Sobre o autor

Fernando Prado de Mello é CEO da Saraf, empresa com mais de 30 anos de atuação e 1.300 projetos realizados. Especialista em gestão patrimonial, acumula experiência em projetos que somam mais de R$ 100 bilhões em ativos, conectando gestão de patrimônio, cultura organizacional e desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade nas empresas.