A dislexia é frequentemente confundida com falta de atenção, desinteresse ou até preguiça — um estigma que atrasa diagnósticos e afeta profundamente a autoestima de milhões de pessoas. Na realidade, trata-se de um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado pela dificuldade em reconhecer palavras com precisão e fluência, o que impacta diretamente a leitura e a escrita.

Segundo estimativas do Instituto ABCD, mais de 8 milhões de pessoas podem conviver com a dislexia no Brasil, o que corresponde a cerca de 4% da população do país. O transtorno pode apresentar sinais semelhantes ao Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o que dificulta o diagnóstico, além de desencadear processos de ansiedade e comparação.

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Quando a dislexia não é identificada nem acompanhada de forma adequada — geralmente por uma equipe multidisciplinar que envolve fonoaudiólogos, psicopedagogos e neuropsicólogos —, o impacto ultrapassa os limites da sala de aula e se transforma em uma barreira para toda a vida.

A psiquiatra Elaine Bida explica como essas condições costumam acompanhar o transtorno: "A dislexia compartilha sobreposição genética com o TDAH, e a ansiedade costuma aparecer como consequência do fracasso escolar repetido, não como condição prévia." A médica diferencia o mecanismo de cada quadro: enquanto no TDAH o prejuízo aparece em vários contextos, inclusive fora da leitura, na dislexia a atenção se sustenta em tarefas orais e desmorona diante do texto; já na ansiedade, há evitação e sintomas situacionais, sem um erro fonológico estável. Na prática, isso exige avaliar a atenção e as funções executivas com instrumentos que não dependam da leitura.

Sem essa investigação criteriosa, o custo vai muito além das notas baixas: alimenta a evasão escolar, limita oportunidades profissionais e consolida cicatrizes emocionais na vida adulta. Compreender que a dislexia não afeta a inteligência é o primeiro passo para identificar seus diferentes perfis e sinais ao longo da vida.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Os perfis clínicos

Dislexia fonológica (a mais comum): o indivíduo consegue ler palavras familiares que já memorizou visualmente, mas "trava" diante de palavras novas, longas ou inventadas, além de cometer muitas trocas de letras com sons parecidos na escrita. Também apresenta dificuldade para aprender idiomas estrangeiros e termos técnicos novos.

(a mais comum): o indivíduo consegue ler palavras familiares que já memorizou visualmente, mas "trava" diante de palavras novas, longas ou inventadas, além de cometer muitas trocas de letras com sons parecidos na escrita. Também apresenta dificuldade para aprender idiomas estrangeiros e termos técnicos novos. Dislexia superficial (ou visual/lexical): a pessoa lê tudo muito devagar, como se estivesse vendo a palavra pela primeira vez, e confunde palavras irregulares (em que o som não segue a regra direta, como exceção ou táxi) ou palavras homófonas (com o mesmo som e grafia diferente, como conserto e concerto). Na rotina, a leitura é extremamente lenta e a ortografia apresenta muitos erros em termos irregulares.

(ou visual/lexical): a pessoa lê tudo muito devagar, como se estivesse vendo a palavra pela primeira vez, e confunde palavras irregulares (em que o som não segue a regra direta, como exceção ou táxi) ou palavras homófonas (com o mesmo som e grafia diferente, como conserto e concerto). Na rotina, a leitura é extremamente lenta e a ortografia apresenta muitos erros em termos irregulares. Dislexia mista: reúne características dos dois perfis anteriores — tanto a dificuldade no processamento dos sons quanto na memorização visual das palavras. Costuma estar associada aos quadros moderados a graves, exigindo uma intervenção terapêutica mais abrangente e multissensorial.

Sintomas centrais

Falha no processamento fonológico: dificuldade do cérebro em perceber, segmentar e manipular os sons da fala — como rimar palavras, identificar com qual som uma palavra começa ou termina e "juntar" sons isolados para formar uma sílaba.

Deficit na fluência e na automatização : o cérebro precisa gastar uma energia enorme para decodificar cada palavra manualmente. O resultado é uma leitura lenta, hesitante, sem ritmo e sem entonação.

: o cérebro precisa gastar uma energia enorme para decodificar cada palavra manualmente. O resultado é uma leitura lenta, hesitante, sem ritmo e sem entonação. Prejuízo na memória operacional : a pessoa com dislexia, muitas vezes, lê um parágrafo inteiro perfeitamente, mas chega ao final sem lembrar o que estava escrito no começo, comprometendo a compreensão leitora e a capacidade de seguir instruções com várias etapas.

: a pessoa com dislexia, muitas vezes, lê um parágrafo inteiro perfeitamente, mas chega ao final sem lembrar o que estava escrito no começo, comprometendo a compreensão leitora e a capacidade de seguir instruções com várias etapas. Lentidão na nomeação rápida : o cérebro acessa e recupera o nome de objetos, cores, números ou letras conhecidas com velocidade reduzida, gerando a sensação constante de ter a palavra na "ponta da língua".

: o cérebro acessa e recupera o nome de objetos, cores, números ou letras conhecidas com velocidade reduzida, gerando a sensação constante de ter a palavra na "ponta da língua". Dificuldade com sequenciamento e organização temporal: desafios para memorizar e manipular informações em sequência, como a tabuada, linhas do tempo históricas ou a estruturação lógica de textos.

Tratamento

Fonoaudiologia : atua diretamente na reabilitação dos deficits fonológicos. O fonoaudiólogo utiliza métodos multissensoriais (envolvendo estímulos visuais, auditivos e cinestésicos) para treinar a decodificação, a consciência fonológica, a velocidade de nomeação e a fluência leitora, ajudando o cérebro a automatizar os padrões da linguagem escrita.

: atua diretamente na reabilitação dos deficits fonológicos. O fonoaudiólogo utiliza métodos multissensoriais (envolvendo estímulos visuais, auditivos e cinestésicos) para treinar a decodificação, a consciência fonológica, a velocidade de nomeação e a fluência leitora, ajudando o cérebro a automatizar os padrões da linguagem escrita. Psicopedagogia: concentra-se nos processos de aprendizagem e nas estratégias de compensação. O psicopedagogo desenvolve técnicas para melhorar a compreensão textual, a organização de ideias e o uso de recursos de apoio, além de trabalhar diretamente para resgatar a confiança do aluno no próprio potencial intelectual.

Ferramentas de apoio

Leitores de tela e conversão de texto em áudio (audiolivros e extensões de navegador).

Ferramentas de ditado por voz para a produção de textos.

Uso de fontes amigáveis à leitura (como OpenDyslexic ou fontes sem serifa com maior espaçamento entre linhas) e réguas de leitura.

Palavra da especialista

Quais áreas são indispensáveis para fechar um diagnóstico?

Por ser um diagnóstico clínico e de exclusão — sem exames laboratoriais ou de imagem capazes de detectá-lo isoladamente —, a confirmação da dislexia exige uma investigação interdisciplinar para descartar deficiências intelectuais, falhas pedagógicas ou alterações sensoriais, como problemas de visão e audição. Nesse quebra-cabeça diagnóstico, quatro áreas atuam de forma integrada: o neuropsicólogo confirma que o potencial intelectual está preservado e avalia as funções cognitivas; o fonoaudiólogo mapeia o processamento da linguagem, a decodificação e a fluência leitora; o psicopedagogo analisa o histórico escolar e o desempenho acadêmico prático; e o médico (neurologista ou psiquiatra) investiga o neurodesenvolvimento, identifica comorbidades como o TDAH e formaliza o laudo. É o cruzamento desses diferentes olhares que garante precisão ética, evitando tanto a negligência quanto rótulos precipitados.

Há um aumento na procura por avaliação diagnóstica em adultos? O que costuma motivar alguém a buscar um laudo depois dos 30, 40 ou 50 anos?

Temos observado um aumento expressivo e constante na procura por avaliação diagnóstica entre adultos — especialmente na faixa dos 30, 40 e 50 anos. Essas pessoas fazem parte do que costumamos chamar de "geração perdida" dos transtornos do neurodesenvolvimento: indivíduos que passaram pela escola quando se falava muito pouco sobre dislexia, TDAH ou outros transtornos específicos de aprendizagem dentro das salas de aula. Naquela época, quem tinha dificuldade para ler, escrever ou acompanhar o ritmo da turma era rotulado como "preguiçoso", "desatento" ou "menos capaz". Muitos sobreviveram à escola graças a um esforço sobre-humano e à própria inteligência, criando estratégias informais para compensar suas dificuldades — mas pagando um preço emocional altíssimo. Na vida adulta, a busca pelo diagnóstico tardio de dislexia costuma ser impulsionada por quatro fatores principais: o "efeito espelho", quando pais reconhecem em si mesmos os sintomas identificados durante a avaliação dos filhos devido ao fator hereditário; aumento das exigências cognitivas na carreira ou nos estudos, que esgota antigas estratégias de compensação; a necessidade de um laudo multidisciplinar para garantir direitos e adaptações legais em provas como o Enem, faculdades e concursos; e, sobretudo, a busca por alívio emocional e resgate da autoestima. Mais do que um rótulo, a confirmação da condição substitui décadas de culpa, insegurança e síndrome do impostor pela compreensão acolhedora de como o próprio cérebro funciona.

Maria Angela Nogueira Nico é presidente voluntária da Associação Brasileira de Dislexia (ABD), fonoaudióloga e psicopedagoga

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