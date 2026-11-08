Para qual futuro estamos preparando nossos estudantes?

Maripé Menéndez, diretora para a América Latina, Portugal e Espanha do International Baccalaureate

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Quando um jovem tira uma boa nota ou conquista uma vaga na universidade, reconhecemos o esforço e o aprendizado que sustentam essa conquista. Mas o que esses resultados nos dizem sobre sua capacidade de fazer escolhas? De avaliar informações questionáveis ou lidar com uma situação inesperada para a qual não existe uma resposta pronta?

O mundo do trabalho está mudando. No relatório de 2025 do Fórum Econômico Mundial, os empregadores consultados estimam que 39% das principais competências dos trabalhadores mudarão até 2030. Essa projeção levanta uma questão relevante muito antes de uma pessoa ingressar no mercado de trabalho: como educar quando aquilo que as pessoas precisam saber está passando por uma profunda transformação?

Dominar os conteúdos das disciplinas é essencial. O conhecimento nos permite interpretar acontecimentos, compreender fenômenos e desenvolver argumentos. O desafio é criar oportunidades para que os estudantes recorram ao que aprenderam, conectem diferentes áreas do conhecimento e descubram como aplicar o que sabem a problemas práticos.

Um projeto sobre o consumo de água no bairro, por exemplo, pode envolver cálculos, investigação científica, análise de políticas públicas e conversas com moradores. Ao observar o entorno, formular hipóteses e discutir soluções, os estudantes descobrem um propósito para o aprendizado. Também reconhecem que um mesmo problema pode ser abordado por diferentes perspectivas e exigir colaboração.

Experiências concretas como essas nos convidam a ampliar nossa compreensão sobre o sucesso escolar. Além da nota em uma prova, precisamos entender como os estudantes chegam a uma conclusão, quais evidências consideraram e como reagiram ao reconhecer um erro. Aprender também significa admitir que podemos rever as próprias opiniões. Vemos isso quando um estudante consegue dizer “Eu pensava de outra forma” e explicar por que mudou de ideia.

A abertura a diferentes ideias se torna especialmente relevante diante da inteligência artificial (IA). Uma ferramenta pode gerar uma resposta convincente em segundos. Seus usuários, porém, precisam ser capazes de avaliar a confiabilidade das informações, identificar possíveis distorções e assumir a responsabilidade pelo conteúdo que compartilham.

As escolas têm a responsabilidade de abrir espaço para essa prática. Comparar fontes, investigar a origem de uma afirmação e discutir os limites de uma conclusão são atividades que podem atravessar diferentes disciplinas. Elas ajudam os estudantes a desenvolver a autonomia intelectual necessária para lidar com situações que já encontram dentro e fora da sala de aula.

O mesmo cuidado deve orientar as escolhas profissionais. Frequentemente perguntamos aos adolescentes o que querem ser, embora ainda não tenham explorado diferentes tipos de trabalho, se aprofundado em seus interesses ou identificado seus pontos fortes. Aproximar o aprendizado acadêmico do mundo do trabalho pode enriquecer esse processo, desde que também haja espaço para descobertas e mudanças de direção.

Uma formação ampla permite aos estudantes estabelecer conexões entre ciências, humanidades, idiomas e tecnologia. Também oferece uma base para compreender outras culturas, ouvir opiniões diferentes e participar da vida em comunidade. Escolher um caminho não deve significar limitar a curiosidade cedo demais ou deixar de explorar outras áreas do conhecimento.

No Brasil, essa discussão precisa considerar as condições em que cada escola atua. Colocar propostas educacionais em prática exige tempo para planejamento, apoio aos professores e recursos adequados.

Preparar para o futuro envolve decisões que tomamos no presente: o espaço que damos às perguntas, a maneira como respondemos às incertezas e as oportunidades que oferecemos para investigar, experimentar e agir. É por meio dessas experiências cotidianas que os estudantes desenvolvem a confiança necessária para enfrentar novas situações e lidar com o desconhecido.

Talvez não sejamos capazes de antecipar todos os desafios que os estudantes encontrarão nos próximos anos. Podemos, porém, ajudá-los a desenvolver discernimento e a manter a disposição para mudar de ideia e continuar aprendendo. Quando saírem da escola e se depararem com uma pergunta que nunca apareceu em uma prova, o que serão capazes de fazer com aquilo que aprenderam?