Uma prova surpresa, uma conversa constrangedora, uma situação familiar ou aquela vontade de cancelar todos os compromissos e ficar em casa. Na internet, praticamente qualquer episódio pode ganhar uma versão bem-humorada. Para os adolescentes, transformar acontecimentos cotidianos em memes é uma maneira de compartilhar experiências, encontrar identificação e conversar sem necessariamente precisar explicar o contexto. Uma imagem ou um vídeo curto podem dizer muito quando quem recebe entende a referência.

O fenômeno está relacionado à maneira como essa geração consome e participa da cultura digital. A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), aponta que 89% dos usuários de internet entre 9 e 17 anos acessam redes sociais. Nesse ambiente, os memes se destacam pela facilidade de circulação e adaptação: uma mesma imagem pode ganhar diferentes legendas, representar situações distintas e ser apropriada por grupos com experiências em comum.

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Humor que aproxima pessoas

O humor também tem um papel importante na aproximação entre pessoas. Um levantamento do Observatório de Novas Gerações, realizado pela Trope-se e pelo InstitutoZ em 2024, ouviu 1.698 brasileiros, dos quais 87% pertenciam à Geração Z. Entre os participantes, 97% afirmaram consumir memes por diversão e mais de 80% disseram que esse tipo de conteúdo facilita a conexão com outras pessoas. A pesquisa identificou ainda que 46% utilizam memes em conversas presenciais, mostrando que a linguagem não fica restrita às plataformas digitais.

É justamente essa capacidade de transformar experiências individuais em referências coletivas que explica a força dos memes entre os jovens. Uma situação vivida por um adolescente pode representar o sentimento de centenas de outros. A dificuldade de acordar cedo, a expectativa antes de uma prova, o constrangimento em uma conversa ou a reação a uma notícia inesperada. Identificação e, em consequência, aproximação são exemplos de situações que encontram espaço nesse repertório compartilhado.

Na experiência digital, interagir com publicações pesa tanto quanto consumi-las (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Participação além do consumo de conteúdo

De acordo com o Duiu, rede social de vídeo baseada em participação, desafios e votação comunitária, a dinâmica ajuda a perceber que a experiência digital não se resume a assistir e consumir publicações: comentar, responder, participar de brincadeiras e dividir referências também são formas de construir relações. O humor funciona como um ponto de aproximação entre pessoas que encontram interesses e experiências em comum.

Para João Villa Savatin, CEO do Duiu no Brasil e especialista em comportamento digital, a construção de relações mais humanas é um aspecto importante da experiência nas redes sociais. As pessoas deixaram de ser pessoas e passaram a ser números. O Duiu nasce para fazer o caminho contrário: devolver às redes sociais o aspecto humano, afirma.

Vídeos curtos ganham espaço

Essa dinâmica também ajuda a explicar por que os vídeos curtos ganharam espaço na rotina dos adolescentes. Pesquisa realizada pelo InternetLab e pela Rede Conhecimento Social, com 846 jovens brasileiros, identificou que 85% associam esse formato ao entretenimento rápido e 82% afirmam que ele desperta a curiosidade para assistir a outros conteúdos. A lógica é semelhante à dos memes: conteúdos de fácil compreensão, com potencial de identificação e compartilhamento, encontram espaço na rotina digital.

Os limites entre piada e exposição

Mas nem toda brincadeira é recebida da mesma maneira. O humor pode aproximar pessoas, mas também pode expor alguém a situações constrangedoras. A própria TIC Kids Online Brasil 2025 registra episódios de violência e constrangimento no ambiente digital, incluindo publicações feitas sem consentimento e conteúdos utilizados para ridicularizar outras pessoas. A fronteira entre uma piada compartilhada e uma exposição ofensiva depende, muitas vezes, de quem participa da brincadeira e de quem se torna seu alvo.

Para os adolescentes, os memes representam uma linguagem em constante transformação, que acompanha acontecimentos, relações e referências culturais. Mais do que reproduzir piadas prontas, essa geração utiliza o humor para comentar o cotidiano, demonstrar afinidade e encontrar pessoas que reconhecem as mesmas situações. Na prática, uma brincadeira que começa com uma imagem na tela pode se tornar parte da maneira como amigos conversam, se reconhecem e constroem suas próprias referências.

Por Cesar Silva