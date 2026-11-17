Preparar um jantar sem carne não significa abrir mão do sabor, da variedade ou de uma alimentação rica em proteínas. Pelo contrário, ingredientes como leguminosas, tofu, verduras e legumes permitem criar pratos coloridos, nutritivos e cheios de sabor, capazes de agradar até mesmo quem não segue uma dieta vegetariana ou vegana. Além disso, esses alimentos são versáteis e podem ser combinados de diferentes maneiras, dando origem a receitas práticas, leves ou reconfortantes.

A seguir, confira receitas sem carne para um jantar proteico!

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1. Abóbora recheada com lentilha e berinjela

Ingredientes

Abóbora

1 abóbora-manteiga

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 berinjela cortadas em cubos

cortadas em cubos 1 tomate cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Finalização

Sementes de romã e folhas de sálvia a gosto

Modo de preparo

Abóbora

Corte a abóbora-manteiga ao meio no sentido do comprimento e retire as sementes. Regue com o azeite, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e disponha em uma assadeira com a parte cortada voltada para cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até a polpa ficar macia.

Recheio

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte a berinjela e refogue até amaciar. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar levemente. Adicione a lentilha, tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o cominho e cozinhe por mais alguns minutos, mexendo. Desligue.

Montagem

Recheie as metades de abóbora-manteiga assada com a mistura de lentilha e berinjela, pressionando levemente. Volte ao forno por cerca de 10 minutos a 200 °C, apenas para apurar. Finalize com as sementes de romã e as folhas de sálvia e sirva em seguida.

Tofu chinês picante com grão-de-bico (Imagem: GleamTuyet99 | Shutterstock)

2. Tofu chinês picante com grão-de-bico

Ingredientes

400 g de tofu firme cortado em pedaços

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 colheres de sopa de óleo

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de molho de pimenta

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de sopa de amido de milho

100 ml de água

Sal, cebolinha picada e sementes de gergelim a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo baixo e refogue rapidamente o alho e o gengibre, apenas até ficarem perfumados, sem dourar demais. Junte o molho de soja, o molho de pimenta, a páprica picante e o óleo de gergelim, misturando bem. Dissolva o amido de milho na água em um recipiente, acrescente à frigideira e mexa até o molho encorpar levemente e ficar brilhante.

Acrescente os pedaços de tofu e o grão-de-bico e misture com cuidado, em fogo baixo, apenas até aquecerem e ficarem bem envolvidos pelo molho. Ajuste o sal e finalize com a cebolinha e as sementes de gergelim. Sirva em seguida.

3. Hambúrguer de feijão-preto

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

4 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite

Salsinha picada, cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o feijão-preto com um garfo até formar uma pasta rústica. Junte a cebola, o alho, a farinha de aveia, a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino, misturando até dar liga. Modele os hambúrgueres com as mãos. Depois, coloque em uma assadeira, pincele com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem dos dois lados. Sirva em seguida.