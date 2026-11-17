Preparar um jantar sem carne não significa abrir mão do sabor, da variedade ou de uma alimentação rica em proteínas. Pelo contrário, ingredientes como leguminosas, tofu, verduras e legumes permitem criar pratos coloridos, nutritivos e cheios de sabor, capazes de agradar até mesmo quem não segue uma dieta vegetariana ou vegana. Além disso, esses alimentos são versáteis e podem ser combinados de diferentes maneiras, dando origem a receitas práticas, leves ou reconfortantes.
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A seguir, confira receitas sem carne para um jantar proteico!
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1. Abóbora recheada com lentilha e berinjela
Ingredientes
Abóbora
- 1 abóbora-manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 berinjela cortadas em cubos
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
Finalização
- Sementes de romã e folhas de sálvia a gosto
Modo de preparo
Abóbora
Corte a abóbora-manteiga ao meio no sentido do comprimento e retire as sementes. Regue com o azeite, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e disponha em uma assadeira com a parte cortada voltada para cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até a polpa ficar macia.
Recheio
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte a berinjela e refogue até amaciar. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar levemente. Adicione a lentilha, tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o cominho e cozinhe por mais alguns minutos, mexendo. Desligue.
Montagem
Recheie as metades de abóbora-manteiga assada com a mistura de lentilha e berinjela, pressionando levemente. Volte ao forno por cerca de 10 minutos a 200 °C, apenas para apurar. Finalize com as sementes de romã e as folhas de sálvia e sirva em seguida.
2. Tofu chinês picante com grão-de-bico
Ingredientes
- 400 g de tofu firme cortado em pedaços
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de molho de pimenta
- 1 colher de chá de páprica picante
- 1 colher de chá de óleo de gergelim
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 100 ml de água
- Sal, cebolinha picada e sementes de gergelim a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo baixo e refogue rapidamente o alho e o gengibre, apenas até ficarem perfumados, sem dourar demais. Junte o molho de soja, o molho de pimenta, a páprica picante e o óleo de gergelim, misturando bem. Dissolva o amido de milho na água em um recipiente, acrescente à frigideira e mexa até o molho encorpar levemente e ficar brilhante.
Acrescente os pedaços de tofu e o grão-de-bico e misture com cuidado, em fogo baixo, apenas até aquecerem e ficarem bem envolvidos pelo molho. Ajuste o sal e finalize com a cebolinha e as sementes de gergelim. Sirva em seguida.
3. Hambúrguer de feijão-preto
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-preto cozido e escorrido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 4 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite
- Salsinha picada, cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse o feijão-preto com um garfo até formar uma pasta rústica. Junte a cebola, o alho, a farinha de aveia, a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino, misturando até dar liga. Modele os hambúrgueres com as mãos. Depois, coloque em uma assadeira, pincele com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem dos dois lados. Sirva em seguida.