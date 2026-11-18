Reorganizar o quarto pode funcionar como um gesto simbólico de encerramento de ciclos e abertura para novas experiências (Imagem: ninoon | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Você já parou para pensar que o ambiente onde dorme pode refletir a maneira como está vivendo seus relacionamentos? Para o Feng Shui, antiga prática chinesa de harmonização dos espaços, a organização da casa está diretamente relacionada à circulação do Chi, a energia vital que, segundo essa tradição, está presente em tudo ao nosso redor.

O quarto, especialmente, é considerado um dos ambientes mais importantes quando o assunto é vida afetiva. Afinal, é nesse espaço que descansamos, recuperamos nossas energias e vivenciamos momentos de intimidade. Por isso, dentro dos princípios do Feng Shui, acredita-se que determinados objetos, cores e disposições dos móveis possam favorecer ou dificultar simbolicamente a abertura para novas experiências amorosas.

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Quando o desejo é atrair um relacionamento, a proposta não é apenas decorar o ambiente de maneira romântica, mas também observar aquilo que pode representar a permanência no passado, a solidão ou a dificuldade de permitir que outra pessoa faça parte da sua vida.

A seguir, conheça quatro itens que, segundo interpretações populares do Feng Shui, merecem ser retirados do quarto para favorecer a energia de um novo amor:

1. Fotografias e lembranças de relacionamentos antigos

Guardar fotografias, presentes e objetos que remetem a antigos relacionamentos pode parecer algo inofensivo, mas, dentro do Feng Shui, esses elementos carregam um significado simbólico importante. Acredita-se que manter lembranças de antigos parceiros em um espaço tão íntimo quanto o quarto pode representar uma ligação emocional com histórias que já terminaram. Isso não significa que seja necessário apagar o passado, mas compreender que determinados objetos podem reforçar sentimentos de saudade, arrependimento ou expectativas que já não correspondem à realidade.

Se a intenção é viver uma nova história, o ideal é retirar do quarto fotografias do antigo casal, presentes que despertam lembranças dolorosas e objetos que simbolizam vínculos afetivos encerrados. O Feng Shui trabalha com a ideia de que o ambiente deve acompanhar as transformações da vida. Dessa maneira, abrir espaço para novas experiências também significa permitir que o passado ocupe um lugar diferente na nossa história.

2. Objetos quebrados ou sem utilidade

Relógios parados, porta-retratos quebrados, luminárias que não funcionam e outros objetos danificados são considerados elementos desfavoráveis dentro de muitas interpretações do Feng Shui. Isso acontece porque, simbolicamente, representam estagnação, desgaste e situações que deixaram de cumprir sua função. Quando esses objetos permanecem no quarto, acredita-se que possam contribuir para uma atmosfera associada à falta de movimento e renovação.

Na vida amorosa, essa simbologia pode ser relacionada à permanência em padrões antigos, especialmente quando existe o desejo de mudança, mas pouca disposição para abandonar hábitos e comportamentos que já não fazem sentido.

Por isso, a recomendação é consertar aquilo que ainda tem utilidade e retirar os objetos que não possuem mais função. Além de favorecer a organização, essa atitude pode transformar o quarto em um ambiente mais agradável, transmitindo a sensação de que existe espaço para novas possibilidades.

Imagens de figuras solitárias e objetos que remetem ao isolamento podem ser interpretadas como uma representação de uma vida afetiva individualizada (Imagem: Olga Zarytska | Shutterstock)

3. Objetos que reforçam excessivamente a ideia de solidão

Um dos princípios mais conhecidos do Feng Shui aplicado aos relacionamentos é a valorização dos pares, especialmente na decoração do quarto. Na abordagem simbólica dessa prática, elementos duplicados representam parceria, reciprocidade e equilíbrio entre duas pessoas. Por outro lado, uma decoração composta exclusivamente por imagens de figuras solitárias ou objetos que enfatizam o isolamento pode ser interpretada como uma representação de uma vida afetiva individualizada.

Isso não significa que morar sozinho ou valorizar a própria independência seja algo negativo. A proposta é observar se o ambiente também transmite a ideia de acolhimento e disponibilidade para compartilhar a vida. Quadros com figuras solitárias, por exemplo, podem ser substituídos por imagens que representem união, harmonia ou companheirismo, caso essa seja a intenção de quem ocupa o espaço.

Também é comum encontrar recomendações para usar duas mesas de cabeceira, duas luminárias ou outros elementos decorativos em pares, criando uma sensação de equilíbrio visual. No feng shui, essa organização simboliza a disposição para construir uma relação em que haja espaço para a individualidade de cada um.

4. Excesso de objetos e bagunça embaixo da cama

O acúmulo de objetos é um dos pontos mais observados nas práticas de harmonização dos ambientes. Segundo o Feng Shui, a desorganização pode representar dificuldades para permitir que a energia vital circule livremente pelo espaço. No quarto, essa atenção se torna ainda mais importante, principalmente quando existe grande quantidade de roupas, caixas, papéis e objetos guardados embaixo da cama. Dentro dessa tradição, a cama representa descanso, intimidade e conexão afetiva. Por isso, acredita-se que manter a região inferior livre de acúmulos favoreça simbolicamente uma atmosfera de tranquilidade e renovação.

Quando o assunto é atrair um relacionamento, o excesso de objetos também pode ser interpretado como uma dificuldade de abrir espaço para aquilo que é novo. A recomendação é evitar transformar o quarto em um depósito e manter apenas aquilo que realmente contribui para o conforto e o bem-estar. A organização não precisa ser perfeita, mas deve permitir que o ambiente transmita leveza, acolhimento e uma sensação de renovação.

Como preparar o quarto para receber um novo amor?

Além de retirar objetos associados à estagnação, algumas interpretações do Feng Shui recomendam valorizar o canto dos relacionamentos, tradicionalmente associado à área sudoeste no método da bússola. Em outras escolas, essa área é identificada por meio do Baguá aplicado à planta do ambiente.

Elementos que representam o amor e a parceria, como objetos em pares, fotografias de casais felizes e tonalidades suaves de rosa, podem ser utilizados para reforçar simbolicamente a intenção de viver uma relação equilibrada. Outro ponto importante é observar a disposição da cama. Sempre que possível, recomenda-se que exista espaço para circulação dos dois lados, representando a possibilidade de uma relação baseada em reciprocidade, respeito e equilíbrio.

Vale lembrar que o Feng Shui é uma prática tradicional de harmonização ambiental, e não existem evidências científicas de que retirar determinados objetos seja capaz de atrair um parceiro amoroso. Entretanto, reorganizar o quarto pode funcionar como um gesto simbólico de encerramento de ciclos e abertura para novas experiências.

Mais do que atrair alguém, a proposta é preparar o ambiente para representar o tipo de relacionamento que você deseja construir: uma conexão em que exista espaço para o amor, para a individualidade e, principalmente, para uma parceria saudável. Afinal, abrir espaço para um novo amor também pode começar pela maneira como escolhemos cuidar de nós mesmos e dos ambientes que fazem parte da nossa vida.