As festas de fim de ano convidam a caprichar nas sobremesas e reunir a família e os convidados em torno da mesa. Versátil e naturalmente adocicada, a maçã combina com diferentes ingredientes e rende preparações cremosas ou crocantes. Com seu aroma e sabor, a fruta pode dar um toque especial aos doces e ajudar a variar o cardápio das celebrações. A seguir, confira 3 sobremesas com maçã para preparar nessa época!

1. Maçã recheada com nozes

Ingredientes

4 maçãs fuji

fuji 1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de granola

1/4 de xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Higienize as maçãs e corte a parte superior de cada uma, formando pequenas tampas. Com uma colher, retire a polpa, preservando o fundo e as laterais. Corte a polpa retirada em cubos pequenos e reserve. Em uma tigela, misture as nozes, a granola, a aveia, os cubos de maçã, o açúcar mascavo, a manteiga, a canela e o mel. Recheie as maçãs com a mistura, acomodando bem os ingredientes. Coloque as frutas em uma assadeira e cubra cada uma com sua respectiva tampa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, até que as maçãs estejam macias e o recheio levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

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Bolo de maça invertido (Imagem: Kolpakova Svetlana | Shutterstock)

2. Bolo de maçã invertido

Ingredientes

Cobertura

2 maçãs fuji com casca fatiadas finamente

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de óleo de coco

Folhas de hortelã para finalizar

Massa

2 ovos

1/3 xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de leite integral

1 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Cobertura

Em uma panela, aqueça o óleo de coco com o mel em fogo médio. Adicione as fatias de maçã e deixe caramelizar levemente por 5 minutos. Forre o fundo de uma forma com papel-manteiga e disponha as fatias de maçã em círculo. Reserve.

Massa

Em uma tigela, bata os ovos com o mel até obter uma mistura cremosa. Acrescente o óleo de coco e o leite, misturando bem. Junte as farinhas, a canela, o sal e, por último, o fermento. Misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa sobre as maçãs caramelizadas e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e firmar. Retire do forno e espere 10 minutos antes de desenformar. Vire a forma sobre um prato para que as maçãs fiquem por cima. Decore com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

3. Pudim de pão com maçã e canela

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água quente

Pudim

3 pães franceses amanhecidos cortados em pedaços

2 xícaras de chá de leite

3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

2 maçãs fuji descascadas e cortadas em cubos pequenos

1 colher de chá de canela em pó

em pó 1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

Água para o banho-maria

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água quente com cuidado e mexa até dissolver os torrões de açúcar. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando pelo fundo e pelas laterais. Reserve.

Pudim

Em uma tigela, coloque os pães em pedaços e o leite. Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até os pães amolecerem. Transfira a mistura para o liquidificador e adicione os ovos, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha. Bata até obter um creme homogêneo. Acrescente a canela e misture. Adicione os pedaços de maçã e mexa com uma colher para distribuí-los pela massa. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Coloque a forma dentro de uma assadeira maior com água quente e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por aproximadamente 60 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.