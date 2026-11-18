As festas de fim de ano convidam a caprichar nas sobremesas e reunir a família e os convidados em torno da mesa. Versátil e naturalmente adocicada, a maçã combina com diferentes ingredientes e rende preparações cremosas ou crocantes. Com seu aroma e sabor, a fruta pode dar um toque especial aos doces e ajudar a variar o cardápio das celebrações. A seguir, confira 3 sobremesas com maçã para preparar nessa época!
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1. Maçã recheada com nozes
Ingredientes
- 4 maçãs fuji
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1/2 xícara de chá de granola
- 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 colheres de sopa de mel
Modo de preparo
Higienize as maçãs e corte a parte superior de cada uma, formando pequenas tampas. Com uma colher, retire a polpa, preservando o fundo e as laterais. Corte a polpa retirada em cubos pequenos e reserve. Em uma tigela, misture as nozes, a granola, a aveia, os cubos de maçã, o açúcar mascavo, a manteiga, a canela e o mel. Recheie as maçãs com a mistura, acomodando bem os ingredientes. Coloque as frutas em uma assadeira e cubra cada uma com sua respectiva tampa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, até que as maçãs estejam macias e o recheio levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.
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2. Bolo de maçã invertido
Ingredientes
Cobertura
- 2 maçãs fuji com casca fatiadas finamente
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- Folhas de hortelã para finalizar
Massa
- 2 ovos
- 1/3 xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- 1 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Cobertura
Em uma panela, aqueça o óleo de coco com o mel em fogo médio. Adicione as fatias de maçã e deixe caramelizar levemente por 5 minutos. Forre o fundo de uma forma com papel-manteiga e disponha as fatias de maçã em círculo. Reserve.
Massa
Em uma tigela, bata os ovos com o mel até obter uma mistura cremosa. Acrescente o óleo de coco e o leite, misturando bem. Junte as farinhas, a canela, o sal e, por último, o fermento. Misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa sobre as maçãs caramelizadas e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e firmar. Retire do forno e espere 10 minutos antes de desenformar. Vire a forma sobre um prato para que as maçãs fiquem por cima. Decore com as folhas de hortelã e sirva em seguida.
3. Pudim de pão com maçã e canela
Ingredientes
Calda
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água quente
Pudim
- 3 pães franceses amanhecidos cortados em pedaços
- 2 xícaras de chá de leite
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 maçãs fuji descascadas e cortadas em cubos pequenos
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Água para o banho-maria
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água quente com cuidado e mexa até dissolver os torrões de açúcar. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando pelo fundo e pelas laterais. Reserve.
Pudim
Em uma tigela, coloque os pães em pedaços e o leite. Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até os pães amolecerem. Transfira a mistura para o liquidificador e adicione os ovos, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha. Bata até obter um creme homogêneo. Acrescente a canela e misture. Adicione os pedaços de maçã e mexa com uma colher para distribuí-los pela massa. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Coloque a forma dentro de uma assadeira maior com água quente e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por aproximadamente 60 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.