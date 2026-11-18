A biometria facial já faz parte do cadastro nos bancos e começa a aparecer em lugares físicos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O medo de cair em golpes virtuais virou parte da rotina do brasileiro. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 83,2% das pessoas temem ser vítimas de fraudes por internet ou celular, e o receio acompanha os registros policiais, que somaram 2,26 milhões de ocorrências de estelionato em 2025, alta de 429,8% em relação a 2018. O total reúne modalidades tradicionais e digitais.

Com a insegurança, ganha atenção a biometria facial, tecnologia que já faz parte do cadastro nos bancos e começa a aparecer em lugares físicos. A Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2024, realizada pela Deloitte, apurou que 75% dos bancos brasileiros usam biometria facial para identificar clientes. No varejo, redes como o Grupo Muffato, com 82 lojas no Paraná e em São Paulo, já aplicam o rosto na autorização de pagamentos nos pontos de venda.

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Esse movimento tem remodelado o mercado brasileiro de biometria facial, hoje disputado principalmente por Unico, CertiFace, IDTech especializada em soluções de prevenção à fraude e autenticação de identidade digital, e idwall, cada uma com origem e estratégia próprias.

Unico amplia presença global com mais de 800 clientes

Maior das três em porte, a Unico foi fundada em 2007 e, segundo a própria companhia, atende mais de 800 empresas Unicórnio desde 2021, tem SoftBank, General Atlantic e Goldman Sachs entre os investidores e se apresenta como uma das maiores redes de verificação de identidade do mundo.

CertiFace aposta em base com 140 milhões de faces

A CertiFace atua com reconhecimento facial desde 1996 e está presente em segmentos como varejo, bancos, fintechs, seguros e transporte. Seu principal ativo é o Bureau de Faces, base colaborativa estratégica para mitigação de risco.

Segundo a companhia, o bureau reúne mais de 140 milhões de faces, um dos maiores do mundo, sendo que cerca de 3,6 milhões delas têm restrições cadastradas por operações suspeitas em aplicativos de bancos, fintechs e demais empresas do setor financeiro.

Dilson de Sá, CEO da CertiFace, destaca o que diferencia a companhia. Nosso diferencial está no bureau. Cada instituição que barra uma face ajuda a proteger todas as outras, e esse efeito de rede pesa contra o fraudador que tenta o mesmo rosto em várias portas. Seguimos investindo em prova de vida e leitura de risco, para que cada decisão considere o que o setor já aprendeu sobre aquele rosto.

Aquisição da idwall reforça aposta da Serasa Experian em identidade digital

Já a idwall, fundada em 2016, passou ao controle da Serasa Experian com a conclusão da aquisição no início de julho. A compra leva à base da compradora mais de 80 milhões de faces e indica o interesse de um grande bureau de dados no mercado de identidade digital, segmento em que ela afirma querer ampliar sua presença.

Empresas já consideram a biometria facial uma infraestrutura necessária para verificar identidades e prevenir fraudes (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Biometria facial ganha espaço diante da evolução dos golpes

A dimensão do problema também aparece nas pesquisas de vitimização. O FBSP estima que 15,8% da população com mais de 16 anos, cerca de 26,3 milhões de pessoas, foi vítima de algum golpe no último ano e que mais de 97% dos estelionatos relatados não chegam ao Judiciário, o que aumenta o peso da prevenção.

Dilson de Sá avalia o conjunto do mercado. O setor vive um momento de consolidação e de maturidade. Bancos, fintechs e varejistas já tratam a biometria facial como infraestrutura, e a fraude evoluiu junto, com sósias e imagens geradas por inteligência artificial. Isso favorece quem combina prova de vida, análise de documento e histórico de risco, e abre espaço para fornecedores de perfis diferentes, de plataformas globais a bases colaborativas e soluções ligadas a grandes bureaus. Quem contrata passa a comparar o que cada camada entrega, e esse debate tende a elevar o padrão de todo o mercado.

Por Fernando Filho