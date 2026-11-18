Em um mercado movimentado por novas combinações olfativas e tendências, algumas fragrâncias parecem desafiar a passagem do tempo. São perfumes que permanecem na memória e continuam conquistando consumidores mesmo após décadas de sua criação.

A explicação passa pela relação entre olfato e memória. Diferentemente de outros sentidos, o sistema olfativo possui conexões diretas com estruturas cerebrais envolvidas no processamento das emoções e das recordações. Por isso, determinados cheiros podem transportar uma pessoa para momentos específicos da vida, recuperar a lembrança de alguém querido ou remeter a experiências que pareciam esquecidas. É o que torna a perfumaria um território especialmente fértil para a construção de vínculos afetivos.

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Uma fragrância tem a capacidade de funcionar como uma espécie de arquivo emocional. Ao sentir novamente um aroma que fez parte de uma fase importante da vida, podemos recuperar não apenas a lembrança daquele período, mas também as sensações associadas a ele. Essa conexão torna o perfume algo muito particular, que ultrapassa a função de perfumar, explica Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa.

Memória afetiva mantém os perfumes clássicos em evidência

Essa dimensão afetiva ajuda a compreender por que fragrâncias de outras décadas continuam despertando interesse. Em muitos casos, o consumidor não busca apenas um determinado acorde olfativo, mas também a possibilidade de reviver uma experiência. Há ainda um movimento de descoberta entre consumidores mais jovens, que encontram nos perfumes clássicos uma alternativa às tendências passageiras e uma oportunidade de explorar diferentes momentos da história da perfumaria. A busca por clássicos é também uma escolha estética e uma reafirmação de identidade.

A escolha de uma fragrância pode comunicar personalidade, preferências e estilo de vida, assim como acontece com a moda, os acessórios e outros elementos de expressão individual. Um perfume não precisa necessariamente carregar uma história de décadas para construir uma relação duradoura com o público. A identificação pode acontecer desde o primeiro contato, a partir de uma composição que dialogue com a personalidade e as expectativas de quem usa. Com o tempo, são as experiências sociais e pessoais que transformam aquela fragrância em uma referência afetiva, acrescenta Alessandra Tucci.

Os perfumes também podem transmitir características da personalidade e do estilo de vida (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Perfumes também expressam personalidade e identidade

Entre a permanência dos clássicos e a chegada de novas propostas, o mercado de perfumaria revela que o interesse por fragrâncias não está restrito à novidade. Enquanto alguns consumidores procuram aromas que fazem parte de suas histórias, outros encontram no passado referências para descobrir novas possibilidades. Em comum, está a capacidade de um perfume de ultrapassar o instante da aplicação e se transformar em uma lembrança, uma assinatura ou até mesmo uma herança compartilhada entre gerações.

Sugestões de produtos: Animale For Men, lançado em 1993 e até hoje o perfume mais vendido da marca; Mercedes-Benz Parfums, que mostram como marcas com trajetórias consolidadas em outros setores também podem construir identidade e conquistar espaço no mercado de perfumaria.

Por Juliana Vaz