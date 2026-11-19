Com planejamento antecipado, os feriados de 2027 podem render viagens mais longas e oportunidades para descansar sem comprometer muitos dias de férias (Imagem: Verin | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quem gosta de viajar e aproveitar os dias de folga já pode começar a organizar o calendário de 2027. O próximo ano terá feriados nacionais distribuídos ao longo dos meses, com algumas datas próximas aos finais de semana que permitem planejar viagens mais longas sem precisar utilizar muitos dias de férias.

Além de facilitar a organização financeira, antecipar o planejamento dos períodos de descanso também pode contribuir para o bem-estar emocional. Segundo Wirna Lima, psicóloga e professora de Psicologia da Faculdade Pitágoras, ter momentos de lazer e descanso programados ajuda a criar expectativas positivas e a estabelecer uma pausa na rotina de responsabilidades.

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Planejar as férias permite que a pessoa tenha momentos de desconexão das obrigações cotidianas e dedique tempo a atividades que proporcionam prazer e satisfação. O descanso não deve ser visto como um luxo, mas como uma necessidade importante para a saúde mental, explica.

Melhores datas para viajar e aproveitar os feriados

Em 2027, alguns feriados nacionais e pontos facultativos oferecem boas oportunidades para organizar viagens. Confira:

1º de janeiro (sexta-feira): Confraternização Universal. O feriado permite aproveitar três dias consecutivos de descanso, incluindo o fim de semana;

Confraternização Universal. O feriado permite aproveitar três dias consecutivos de descanso, incluindo o fim de semana; 8 e 9 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval. A data pode proporcionar um período prolongado de descanso para quem tem folga nesses dias;

Carnaval. A data pode proporcionar um período prolongado de descanso para quem tem folga nesses dias; 26 de março (sexta-feira): Sexta-feira Santa. Junto ao fim de semana, permite três dias de descanso;

Sexta-feira Santa. Junto ao fim de semana, permite três dias de descanso; 21 de abril (quarta-feira): Tiradentes. Com quatro dias de férias (19, 20, 22 e 23 de abril), é possível organizar até nove dias consecutivos de descanso, considerando os finais de semana;

Tiradentes. Com quatro dias de férias (19, 20, 22 e 23 de abril), é possível organizar até nove dias consecutivos de descanso, considerando os finais de semana; 27 de maio (quinta-feira): Corpus Christi. É ponto facultativo no calendário federal. Para quem tiver folga na data , emendar a sexta-feira pode render quatro dias de descanso;

Corpus Christi. É ponto facultativo no calendário federal. Para quem tiver , emendar a sexta-feira pode render quatro dias de descanso; 7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil. Com a folga da segunda-feira, é possível aproveitar quatro dias consecutivos;

Independência do Brasil. Com a folga da segunda-feira, é possível aproveitar quatro dias consecutivos; 12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida. A emenda da segunda-feira também pode garantir um período de quatro dias;

Nossa Senhora Aparecida. A emenda da segunda-feira também pode garantir um período de quatro dias; 2 de novembro (terça-feira): Finados. A data oferece outra oportunidade de emenda com a segunda-feira;

Finados. A data oferece outra oportunidade de emenda com a segunda-feira; 15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República. O feriado prolonga naturalmente o fim de semana.

Antecipar as reservas e considerar diferentes formas de lazer contribui para um período de descanso mais tranquilo (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock)

Como planejar e aproveitar melhor o descanso?

Além de observar o calendário, alguns cuidados ajudam a organizar uma viagem sem comprometer o orçamento. Reservar passagens e hospedagens com antecedência, pesquisar destinos alternativos e ter flexibilidade nas datas são estratégias que podem contribuir para encontrar melhores preços.

Wirna Lima também destaca que é importante considerar as necessidades individuais na hora de planejar o descanso. Cada pessoa tem uma forma de descansar. Para algumas, viajar e conhecer lugares novos proporciona bem-estar; para outras, ficar em casa, estar com a família ou simplesmente diminuir o ritmo é suficiente. O importante é respeitar os próprios limites e reservar momentos para cuidar de si, orienta.

Por Camila Crepaldi