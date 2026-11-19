Seja por meio de romances envolventes, relatos baseados em fatos, reflexões sobre comportamento ou narrativas repletas de aventura, os livros oportunizam novas formas de enxergar o mundo e as pessoas.

Pensando nisso, selecionamos obras de ficção e não ficção para apresentar histórias de superação, pertencimento, memória, relações humanas, cultura, educação e transformação social. Os títulos passeiam por diferentes gêneros e estilos, reunindo desde pesquisas e análises até narrativas capazes de prender a atenção do início ao fim. Confira!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Amazônia Negra: as imagens da cor do (in)visível

“Amazônia Negra: as imagens da cor do (in)visível” reúne fotografias, poemas e reflexões sobre a presença negra na formação cultural da região amazônica (Imagem: Reprodução digital | IGRAKNIGA)

Marcela Bonfim reúne fotografias, reflexões e poemas para investigar a presença negra na Amazônia. A partir de sua trajetória em Rondônia, ela registra memórias e a influência da comunidade barbadiana na formação cultural da região. Semifinalista do Prêmio Jabuti 2026, a obra questiona a invisibilidade da população negra.

2. Jicamaranga

Em “Jicamaranga”, quatro irmãos de leite enfrentam disputas familiares, vingança e violência nos últimos dias da escravidão (Imagem: Reprodução digital | Editora Minimalismos)

Neste romance de Fernando Maia, o leitor acompanha a trajetória de quatro irmãos de leite em uma região açucareira nos últimos dias da escravidão. Na obra, narrada por um demônio escravizado, o autor trata de temas como disputas familiares, vingança e violência, enquanto mistura diferentes períodos históricos e experimenta uma linguagem que revisita a tradição da literatura brasileira.

3. Um palmo ou dois acima do chão

“Um palmo ou dois acima do chão” retrata a infância de um menino goiano que descobre na literatura a possibilidade de transformar sua realidade (Imagem: Reprodução digital | Faria e Silva)

Edival é um menino de 8 anos que mora no interior de Goiás. Filho de pais analfabetos e trabalhadores rurais sem-terras, ele vive com a família em uma fazenda quase “de favor”. Nascido em um berço de artistas, o garoto cruza com o mundo das palavras e passa a sonhar com a literatura. A obra de autoficção foi escrita por Edival Lourenço, vencedor do prêmio Jabuti de 2012.

4. Morte e vida Querubina

Em “Morte e vida Querubina”, a autora investiga tradições e rituais latino-americanos relacionados à memória e à perda de crianças (Imagem: Reprodução digital | Dialética)

A obra explora os diferentes modos como comunidades latino-americanas lidam com a perda e a memória de crianças, reunindo tradições, rituais e manifestações culturais presentes em países como Brasil, México e Equador. Doutora em Educação e pedagoga, Isabela Silveira desenvolveu um estudo sensível sobre as formas de homenagem, lembrança e significação da infância em diferentes contextos culturais.

5. Uma maçã para quatro

“Uma maçã para quatro” narra a história real de uma família separada pela perseguição nazista e obrigada a reconstruir a vida em diferentes países (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Cornelia Wendel narra, com base em fatos, a história de Ernest, judeu, e Annelise, alemã, durante a perseguição nazista na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial. Enquanto Annelise foge para o Brasil com as duas filhas adolescentes, Ernest é deportado para a Austrália. Separada pela violência e pelas circunstâncias históricas, a família enfrenta perdas, lutos e os desafios de reconstruir a vida em uma nova terra.

6. Trama ancestral

Em “Trama ancestral”, um homem sem memória recebe de Anansi a missão de ajudar a libertar seu povo da escravidão no Brasil Colônia (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora)

Brasil Colônia, século XVII. Na obra de Wilson Júnior, publicada pela Cortez Editora, um homem negro desperta em uma praia sem memória. Ele encontra acidentalmente a entidade Anansi, que lhe oferece uma barganha. O homem deverá ajudá-lo a libertar seu povo, que está sendo escravizado. Como recompensa para as missões cumpridas, Anansi devolverá suas lembranças.

7. O avesso do espelho

“O avesso do espelho” apresenta histórias e reflexões sobre mulheres que enfrentam a sobrecarga das duplas jornadas de trabalho (Imagem: Reprodução digital | Viseu)

Escrito por Líver Roque, o livro narra a jornada de mulheres que vivem uma dura rotina de duplas jornadas de trabalho. A narrativa, escrita como uma mistura de poesia e prosa, traz histórias intercaladas com reflexões de uma mulher comum. Na publicação, a protagonista não tem nome, porque representa todas as mulheres e suas reflexões se confundem com os locais onde está limpando na casa e no quintal.

8. Lukeny e a semente mágica

Em “Lukeny e a semente mágica”, um menino descobre a importância dos laços familiares e dos ensinamentos transmitidos entre gerações (Imagem: Reprodução digital | Ciranda Cultural)

Ao receber uma semente de sua avó, o pequeno Lukeny inicia uma jornada de descobertas sobre memória, afeto e pertencimento. Publicada pela Ciranda Cultural, Denise Aires utiliza o crescimento de uma árvore para abordar a importância dos vínculos familiares e dos ensinamentos transmitidos entre gerações.

9. Crianças adultizadas; Pais infantilizados?

Em “Crianças Adultizadas; Pais Infantilizados?”, Andrea Massoud analisa como as responsabilidades assumidas precocemente podem influenciar a vida adulta (Imagem: Reprodução digital | Dialética)

Nascida no Líbano, Andrea Massoud viveu a adultização na pele: pulou etapas da infância em meio à guerra e virou apoio dos pais ao chegar ao Brasil ainda pré-adolescente. No livro, mostra como as lealdades invisíveis da criação moldam o adulto que as pessoas se tornam no futuro.

10. Tá no filó! Crônicas de futebol de botão

“Tá no filó! Crônicas de futebol de botão” transforma partidas e lembranças desse jogo em histórias sobre o cotidiano e a cultura brasileira (Imagem: Reprodução digital | Editora Patuá)

Por meio de crônicas que têm o futebol de botão como tema, Giovanni Nobile retrata épocas, memórias e cenas do cotidiano a partir de um jogo que atravessa gerações e faz parte da cultura nacional. Cada texto transforma as partidas em histórias e mostra que o futebol de botão também rende boa literatura.

11. Racismo na infância

Em “Racismo na infância”, Márcia Campos Eurico discute as raízes históricas e sociais do preconceito contra crianças negras brasileiras (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora)

Márcia Campos Eurico convida o leitor a mergulhar no racismo estrutural na vida das crianças negras brasileiras, desvendando as raízes históricas e sociais desse mal. A obra da Cortez Editora é também um farol de esperança, que aponta para caminhos concretos para construir um futuro mais igualitário para todas as crianças.

12. Noções de civilidade

“Noções de civilidade” reúne situações cotidianas para discutir como atitudes individuais influenciam o respeito e a convivência em sociedade (Imagem: Reprodução digital | Editora Nova Realidade)

De que forma pequenas atitudes do dia a dia moldam a convivência em sociedade? Eli Araujo reúne situações do cotidiano para discutir temas como machismo, uso das mídias sociais e educação. Com ilustrações e exemplos próximos da realidade, o livro mostra que uma sociedade mais respeitosa começa em casa.

13. Janjão e Alzira

Em “Janjão e Alzira”, dois adolescentes embarcam em uma aventura marcada por mistérios e pela procura de um tesouro perdido em Paraty (Imagem: Reprodução digital | Editora Tanta Tinta)

Durante uma excursão a Paraty (RJ), dois adolescentes acabam envolvidos em uma aventura repleta de mistérios, ilhas enigmáticas e a busca por um tesouro perdido pelo corsário Thomas Cavendish. Escrito por Tomás Mariotto, este livro infantojuvenil promete envolver leitores de todas as idades.

14. Quase, quase amor

“Quase, quase amor” acompanha dois colegas de trabalho que precisam lidar com uma aproximação inesperada em meio a rivalidades e fofocas corporativa (Imagem: Reprodução digital | Rocco)

Neste romance de Mariana Chazanas pela Rocco, Leo precisa conviver com seu arqui-inimigo no escritório: Vinícius Matsumura. Até que, em uma noite, a tensão acumulada vira um envolvimento muito mais explosivo. Os dois precisam decidir o que é mais assustador em meio a fofocas corporativas e rivalidades: arriscar a carreira ou o coração.

Por Bárbara Correa