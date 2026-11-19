Observar o que as clientes procuram e têm dificuldade de encontrar é o primeiro passo para identificar oportunidades de venda e planejar novos lançamentos (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Brasil chegou a 10,4 milhões de mulheres donas de negócios em dezembro de 2025, o maior número da série histórica e um avanço de 27% em dez anos, segundo estudo do Sebrae com base na PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Celebrado em 19 de novembro, o Dia do Empreendedorismo Feminino traz à pauta uma decisão recorrente para quem administra um pequeno negócio no varejo: quanto investir em um lançamento antes de saber se o público está disposto a comprar.

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Para Débora De Landa, fundadora da Joias Kether e empresária com mais de 26 anos de atuação no setor joalheiro, um ponto de partida é observar o que as clientes procuram e têm dificuldade de encontrar. Se os pedidos por peças ajustáveis se repetem, por exemplo, a loja pode avaliar se faz sentido oferecer um modelo com fecho regulável. Uma novidade pode chamar a atenção, mas a decisão de incorporá-la precisa considerar quem vai comprar, como vai usar e quanto vai custar produzir, afirma.

O que observar no atendimento?

Registrar os pedidos que a loja ainda não consegue atender e os motivos de desistência ajuda a identificar onde a venda esbarra. Se vários clientes procuram colares mais curtos, por exemplo, vale verificar se falta uma medida no catálogo ou se a dificuldade está em visualizar o caimento. No primeiro caso, testar outro comprimento pode fazer sentido. No segundo, mostrar a peça no corpo e informar suas dimensões pode resolver a dúvida com o estoque atual.

Antes de investir em um novo produto, é importante colocar todos os custos na ponta do lápis (Imagem: David Gyung | Shutterstock)

Quanto custa testar um lançamento?

Identificada uma demanda, o próximo passo é estimar quanto sobra de cada venda depois de descontar o custo da mercadoria, o frete, a embalagem, os tributos e as taxas de pagamento. Também entram na conta o pedido mínimo e o prazo de reposição. Mesmo com uma margem atraente por unidade, um lote grande pode comprometer o caixa se as vendas demorarem a acontecer.

Quando o fornecedor aceita um pedido menor, a loja pode testar a procura pelo preço previsto para a venda regular. Antes de colocar o lote à venda, vale definir quantas unidades precisam sair e em quanto tempo para justificar a reposição. Ao fim do período, o volume vendido e os motivos de eventuais devoluções ajudam a decidir se é hora de fazer um novo pedido, ajustar a oferta ou destinar o dinheiro a outro item.

Por Leticia Brandão