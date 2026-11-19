A sardinha em lata é uma opção prática e econômica para incluir no almoço. Rica em proteínas e fonte de ômega 3, ela pode ser utilizada no preparo de diferentes receitas, sem exigir muito tempo na cozinha. Além de versátil, o peixe combina com diversos ingredientes e permite preparar pratos saborosos e nutritivos. Quando acompanhada de legumes, verduras, massas e grãos, ajuda a compor refeições mais completas e equilibradas, perfeitas para variar o cardápio do dia a dia.

A seguir, confira 5 receitas fáceis e saudáveis com sardinha em lata para o almoço!

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1. Macarrão com sardinha ao molho de tomate

Ingredientes

250 g de espaguete

125 g de sardinha em conserva escorrida

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 dente de alho picado

1/4 de cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Adicione o molho de tomate, o tomate-cereja, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por alguns minutos, até o tomate-cereja começar a amolecer. Acrescente a sardinha em pedaços e misture delicadamente. Junte o espaguete cozido e envolva a massa no molho. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Sardinha com batata assada no forno

Ingredientes

250 g de sardinha em conserva escorrida

4 batatas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1/4 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Cozinhe por cerca de 15 minutos, em fogo médio, após o início da fervura ou até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente o tomate e o molho de tomate e misture. Adicione a sardinha em pedaços, tempere com sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde e cozinhe por alguns minutos.

Em um refratário, distribua uma camada de batata e cubra com parte do molho de sardinha. Repita as camadas até utilizar todos os ingredientes. Finalize com a ricota e com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos. Sirva em seguida.

3. Legumes refogados com sardinha

Ingredientes

125 g de sardinha em conserva escorrida

escorrida 1 cenoura cortada em rodelas finas

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 pimentão-vermelho cortado em tiras

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e refogue por aproximadamente 3 minutos. Adicione a abobrinha, o pimentão e o tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Acrescente a sardinha em pedaços e misture delicadamente para não desmanchar tanto o peixe. Cozinhe por mais 2 minutos para aquecer. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada grega de sardinha e queijo feta (Imagem: DronG | Shutterstock)

4. Salada grega de sardinha e queijo feta

Ingredientes

125 g de sardinha em conserva escorrida

1/2 pepino cortado em meia-lua

2 tomates cortados em pedaços

cortados em pedaços 1/4 de cebola-roxa fatiada

1/2 pimentão verde cortado em pedaços

100 g de queijo feta cortado em cubos

1/2 xícara de chá de azeitona preta

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, orégano, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o pepino, os tomates, a cebola-roxa, o pimentão, o queijo feta e a azeitona. Acrescente a sardinha e misture delicadamente para não desmanchar os ingredientes. Adicione o sal, a pimenta-do-reino, o azeite e o suco de limão e misture novamente. Finalize com o orégano e com a salsinha. Sirva em seguida.

5. Sardinha com brócolis e batata bolinha

Ingredientes

250 g de sardinha em conserva escorrida

300 g de batata-bolinha

1 brócolis em floretes

em floretes 2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque a batata-bolinha em uma panela e cubra com água. Cozinhe por cerca de 15 minutos após o início da fervura ou até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em outra panela, cozinhe o brócolis no vapor por aproximadamente 5 minutos. Escorra e reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente a batata-bolinha e deixe dourar por alguns minutos. Adicione o brócolis e misture delicadamente. Por último, junte a sardinha em pedaços e aqueça por alguns instantes. Desligue o fogo, tempere com sal, limão e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.